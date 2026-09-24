Seguro Social en octubre: 2 pagos de SSI y fecha clave para el aumento de 2027
Publicado el24/09/2026 a las 06:24
Octubre traerá seis fechas clave de pago del Seguro Social, incluyendo dos depósitos de SSI y el esperado anuncio del aumento de beneficios para 2027.
- El calendario oficial muestra movimientos desde el 1 hasta el 30 de octubre, dependiendo del tipo de beneficio y la fecha de nacimiento.
Por qué importa: además de saber cuándo llegará el dinero, octubre definirá cuánto subirán los beneficios del Seguro Social el próximo año.
¿Quién recibe pagos del Seguro Social en octubre?
Los primeros en recibir dinero serán los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo depósito está programado para el jueves 1 de octubre.
Después, el viernes 2 cobrarán quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que reciben Seguro Social y SSI.
El calendario de la Administración del Seguro Social establece normalmente pagos el día 3 para este grupo y el día 1 para SSI.
Estas son todas las fechas de octubre:
- 1 de octubre: beneficiarios de SSI.
- 2 de octubre: quienes reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios de Seguro Social + SSI.
- 14 de octubre: nacidos entre el 1 y el 10.
- 21 de octubre: nacidos entre el 11 y el 20.
- 28 de octubre: nacidos entre el 21 y el 31.
- 30 de octubre: pago adelantado de SSI correspondiente a noviembre.
Para quienes cobran según su cumpleaños, la SSA utiliza el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes.
¿Por qué habrá 2 pagos de SSI en octubre?
Los beneficiarios de SSI recibirán depósitos el 1 y el 30 de octubre, pero esto no representa un beneficio adicional.
- El segundo corresponde al pago de noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo.
Por esa razón, quienes reciban ese depósito el 30 de octubre no deben esperar otro pago regular de SSI el 1 de noviembre.
En Octubre también se revelará el aumento del Seguro Social para 2027
Otra fecha importante será el 14 de octubre, cuando se espera el anuncio oficial del ajuste por costo de vida (COLA) para 2027.
The Senior Citizens League proyecta actualmente un aumento de 3.5%, frente al COLA de 2.8% aplicado en 2026.
- De confirmarse esa estimación, un beneficio mensual de $2,000 subiría aproximadamente a $2,070, mientras el incremento promedio calculado por la organización rondaría $67.90 mensuales.
El porcentaje definitivo dependerá del CPI-W del tercer trimestre. Por eso, el 3.5% sigue siendo una proyección y no el aumento oficial.