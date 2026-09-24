Seguro Social en octubre: 2 pagos de SSI y fecha clave para el aumento de 2027

Octubre traerá seis fechas clave de pago del Seguro Social, incluyendo dos depósitos de SSI y el esperado anuncio del aumento de beneficios para 2027.

El calendario oficial muestra movimientos desde el 1 hasta el 30 de octubre, dependiendo del tipo de beneficio y la fecha de nacimiento.

Por qué importa: además de saber cuándo llegará el dinero, octubre definirá cuánto subirán los beneficios del Seguro Social el próximo año.

¿Quién recibe pagos del Seguro Social en octubre?

Los primeros en recibir dinero serán los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo depósito está programado para el jueves 1 de octubre.

Después, el viernes 2 cobrarán quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que reciben Seguro Social y SSI.

El calendario de la Administración del Seguro Social establece normalmente pagos el día 3 para este grupo y el día 1 para SSI.

Estas son todas las fechas de octubre: