Trump busca bajar el diésel de $6.52: ¿podría terminar subiendo la gasolina?

Con el diésel alrededor de $6.51 por galón, el Gobierno de Donald Trump analiza restringir sus exportaciones para intentar contener los precios en Estados Unidos.

La propuesta podría dejar más combustible disponible para agricultores y camioneros, aunque dentro de la propia administración existen dudas sobre sus posibles consecuencias.

Por qué importa: el diésel mueve buena parte del transporte y la agricultura estadounidense. Su precio puede repercutir en los costos de alimentos y otras mercancías.

Trump analiza limitar las exportaciones de diésel

El Gobierno prepara medidas para aumentar la disponibilidad doméstica de diésel ante el fuerte incremento de precios, según informó EFE, citando inicialmente un reporte de Politico.

El combustible ronda los $6.51 por galón, aproximadamente 76% más que hace un año, en medio de las tensiones internacionales que han presionado los mercados energéticos.

Pero la posibilidad de restringir las exportaciones no es solamente un reporte periodístico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la administración estudia su viabilidad.

Según CNBC, Bessent explicó que analizan si una prohibición total o parcial funcionaría considerando la capacidad de refinación estadounidense.

Trump también reconoció haber defendido limitar las exportaciones y señaló que espera tomar una decisión rápidamente.