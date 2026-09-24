Trump busca bajar el diésel de $6.52: ¿podría terminar subiendo la gasolina?
Publicado el24/09/2026 a las 06:10
Con el diésel alrededor de $6.51 por galón, el Gobierno de Donald Trump analiza restringir sus exportaciones para intentar contener los precios en Estados Unidos.
- La propuesta podría dejar más combustible disponible para agricultores y camioneros, aunque dentro de la propia administración existen dudas sobre sus posibles consecuencias.
Por qué importa: el diésel mueve buena parte del transporte y la agricultura estadounidense. Su precio puede repercutir en los costos de alimentos y otras mercancías.
Trump analiza limitar las exportaciones de diésel
El Gobierno prepara medidas para aumentar la disponibilidad doméstica de diésel ante el fuerte incremento de precios, según informó EFE, citando inicialmente un reporte de Politico.
- El combustible ronda los $6.51 por galón, aproximadamente 76% más que hace un año, en medio de las tensiones internacionales que han presionado los mercados energéticos.
Pero la posibilidad de restringir las exportaciones no es solamente un reporte periodístico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la administración estudia su viabilidad.
Según CNBC, Bessent explicó que analizan si una prohibición total o parcial funcionaría considerando la capacidad de refinación estadounidense.
Trump también reconoció haber defendido limitar las exportaciones y señaló que espera tomar una decisión rápidamente.
¿Podría bajar rápidamente el precio del diésel en EE.UU.?
La lógica detrás de la propuesta es mantener una mayor cantidad de diésel dentro de Estados Unidos, incrementando la oferta disponible para el mercado doméstico. Eso podría ejercer presión a la baja sobre los precios y ofrecer alivio principalmente a agricultores, camioneros y empresas de transporte.
EFE señala que legisladores republicanos de estados con importantes industrias agrícolas han impulsado la medida ante el impacto de los elevados precios sobre sus regiones.
La discusión ocurre además a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
El Brent vuelve a superar los US$100 por barril mientras crece la presión sobre el diésel ante la intención de Trump de prohibir las exportaciones estadounidenses de este combustible.
Conoce qué está viendo el mercado: https://t.co/kAa7XE6u25
📷: Anthony Prieto/Bloomberg pic.twitter.com/g5KyeAFatw
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) September 23, 2026
El riesgo de un efecto sobre precios de la gasolina
Sin embargo, la prohibición de 90 días todavía no está confirmada. Reuters informó que un funcionario de la Casa Blanca negó que ese plan específico esté siendo preparado.
- El secretario de Energía, Chris Wright, también cuestionó una prohibición total y advirtió sobre posibles consecuencias para otros combustibles.
- El problema aparece si las refinerías acumulan diésel que ya no pueden exportar. Ante menores incentivos económicos, podrían reducir sus niveles de procesamiento.
Como esas instalaciones producen simultáneamente diésel, gasolina y combustible para aviones, una menor actividad podría limitar también la oferta de estos últimos.
Una decisión que puede llegar al bolsillo
EFE recoge precisamente esta preocupación: aunque restringir exportaciones podría reducir inicialmente el precio del diésel, una posterior caída de la producción podría revertir parte del beneficio.
Para las familias, el debate importa incluso si nunca compran diésel directamente.
Camiones transportan alimentos, materiales y productos diariamente, mientras agricultores dependen del combustible para maquinaria y distribución.
- La administración debe decidir ahora si puede mantener más diésel dentro del país sin provocar distorsiones en las refinerías.
- La gran incógnita es si bajar el diésel hoy podría trasladar parte de la presión hacia la gasolina y otros combustibles después.