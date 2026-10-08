A menos de cuatro semanas de las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump insiste en sus cheques de $5,000 para cada ciudadano adulto si los republicanos ganan el Congreso, y legisladores de su partido le piden pausar el impuesto federal a la gasolina. Ninguna de las dos medidas es ley, y ambas costarían miles de millones de dólares.

Los cheques costarían $1.2 billones (1.2 millones de millones) en un solo año, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).

(1.2 millones de millones) en un solo año, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB). Una pausa de 30 días al impuesto a la gasolina costaría $2,500 millones, según el CRFB citado por The Center Square.

Por qué importa: ambas promesas llegan justo antes de las elecciones del martes 3 de noviembre, con la gasolina cara y los votantes preocupados por el costo de vida. Críticos demócratas acusan a Trump de intentar "comprar votos"; la Casa Blanca responde que el presidente siempre cumple.

Los cheques de $5,000: qué prometió Trump

[caption id="attachment_1695934" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

Trump lanzó la idea el 9 de septiembre en la convención republicana de medio término en Dallas y la repitió en un video el sábado 3 de octubre: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, dará $5,000 a cada ciudadano adulto. El lunes 5 de octubre, en un mitin en Nebraska, añadió una condición: el dinero tendrá que gastarse dentro de Estados Unidos, según Roll Call. No explicó cómo se controlaría.

El martes 6 de octubre dijo a periodistas que pagar los cheques "va a funcionar muy fácil", pero no dijo cómo, según The Center Square.

Quién decide : el Congreso. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo en CNN que Trump "necesitaría que el Congreso actúe".

: el Congreso. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo en CNN que Trump "necesitaría que el Congreso actúe". Proyectos de ley: ninguno ha salido de comité. El senador republicano Bernie Moreno dice que tendrá uno listo después de las elecciones. El Congreso no regresa hasta el 9 de noviembre.

¿Alcanzan los aranceles para pagarlos?

Trump dice que el dinero saldría de los aranceles. Las cifras del Departamento del Tesoro muestran que no alcanzan: