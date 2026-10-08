Cheques de $5,000 y gasolina sin impuesto federal: lo que prometen los republicanos antes de las elecciones
Publicado el 08/10/2026 a las 18:52
A menos de cuatro semanas de las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump insiste en sus cheques de $5,000 para cada ciudadano adulto si los republicanos ganan el Congreso, y legisladores de su partido le piden pausar el impuesto federal a la gasolina. Ninguna de las dos medidas es ley, y ambas costarían miles de millones de dólares.
- Los cheques costarían $1.2 billones (1.2 millones de millones) en un solo año, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).
- Una pausa de 30 días al impuesto a la gasolina costaría $2,500 millones, según el CRFB citado por The Center Square.
Por qué importa: ambas promesas llegan justo antes de las elecciones del martes 3 de noviembre, con la gasolina cara y los votantes preocupados por el costo de vida. Críticos demócratas acusan a Trump de intentar "comprar votos"; la Casa Blanca responde que el presidente siempre cumple.[caption id="attachment_1695934" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
Los cheques de $5,000: qué prometió Trump
Trump lanzó la idea el 9 de septiembre en la convención republicana de medio término en Dallas y la repitió en un video el sábado 3 de octubre: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, dará $5,000 a cada ciudadano adulto. El lunes 5 de octubre, en un mitin en Nebraska, añadió una condición: el dinero tendrá que gastarse dentro de Estados Unidos, según Roll Call. No explicó cómo se controlaría.
El martes 6 de octubre dijo a periodistas que pagar los cheques "va a funcionar muy fácil", pero no dijo cómo, según The Center Square.
- Quién decide: el Congreso. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo en CNN que Trump "necesitaría que el Congreso actúe".
- Proyectos de ley: ninguno ha salido de comité. El senador republicano Bernie Moreno dice que tendrá uno listo después de las elecciones. El Congreso no regresa hasta el 9 de noviembre.
¿Alcanzan los aranceles para pagarlos?
Trump dice que el dinero saldría de los aranceles. Las cifras del Departamento del Tesoro muestran que no alcanzan:
- En los primeros 11 meses del año fiscal 2026 (octubre de 2025 a agosto de 2026), los aranceles dejaron $167,300 millones netos. El gobierno cobró $292,500 millones, pero devolvió $125,200 millones a importadores después de que la Corte Suprema anulara parte de esos aranceles en febrero.
- Es decir, los cheques costarían más de siete veces lo que entró por aranceles en ese periodo.
- La Tax Foundation calcula que los nuevos aranceles dejarán unos $125,000 millones en 2027. "Se necesitaría casi una década de cobros de aranceles para cubrir el costo", escribió su economista Erica York.
La deuda nacional ya era de $40.27 billones el 6 de octubre, según el Tesoro. Para Maya MacGuineas, presidenta del CRFB, la propuesta es "fundamentalmente poco seria".
La pausa al impuesto a la gasolina
El impuesto federal es de 18.4 centavos por galón de gasolina y 24.4 centavos por galón de diésel, según la Administración Federal de Carreteras, y no ha subido desde 1993. La gasolina regular costaba en promedio $4.35 por galón el 5 de octubre, según la Administración de Información Energética (EIA).
- El senador Mike Rounds pidió a Trump el 2 de octubre suspender por 90 días los impuestos federales a la gasolina y al diésel. Moreno hizo un pedido similar.
- El representante Russell Fry presentó el 1 de octubre la Ley EASE, que permitiría al presidente declarar una emergencia y suspender el impuesto hasta 120 días. Está en el comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.
- Los demócratas Mark Kelly y Chris Pappas presentaron su propio proyecto para pausar los impuestos a la gasolina, el diésel y el combustible de aviones, según The Hill.
- Trump dijo el martes 6 de octubre: "Lo estamos pensando". Cualquier pausa necesita una ley del Congreso.
El costo: unos $2,500 millones por 30 días ($3,500 millones si incluye el diésel) y $7,000 millones por tres meses, según el CRFB. Ese dinero lo perdería el Fondo Fiduciario de Carreteras que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) se quedará sin dinero en 2028. Además, el Bipartisan Policy Center calcula que con la Ley EASE la gasolina bajaría solo entre 10 y 16 centavos por galón en promedio.
El lunes 5 de octubre Trump sí firmó una orden sobre combustible: permitió el diésel rojo en las carreteras.
Las críticas: "Está tratando de comprar votos"
"Esto es solo un pago, y está tratando de comprar votos", dijo el senador demócrata Mark Kelly sobre los cheques de $5,000 el domingo 4 de octubre en CBS, según Newsweek. El representante demócrata Jamie Raskin los llamó un "soborno político".
Las críticas llegan también por otros pagos del gobierno antes de las elecciones: $90 para unos 20 millones de beneficiarios de Medicare Parte B y reembolsos de $500 para casi un millón de inscritos en Obamacare, según PolitiFact. A diferencia de los $5,000, esos pagos salen de fondos que ya existían.
"Los catastrofistas siempre han dudado del presidente Trump", respondió el vocero de la Casa Blanca Davis Ingle, quien aseguró que Trump "seguirá dando resultados reales".
Qué puedes hacer
- No cuentes con los $5,000 en tu presupuesto: no hay ley ni fecha de pago.
- Cuidado con estafas: no existe ningún registro para recibir el cheque. No des tus datos ni pagues para "inscribirte".
- Si tienes Medicare Parte B, revisa si te toca el pago de $90 llamando al 1-800-633-4227 (1-800-MEDICARE).
- Para ahorrar en gasolina hoy, compara precios en tu zona. Ohio, Georgia e Indiana suspendieron temporalmente sus propios impuestos estatales a la gasolina.
Fuentes: The Center Square (cheques); The Center Square (gasolina); Departamento del Tesoro, Monthly Treasury Statement; Tesoro, Debt to the Penny; CRFB; Administración Federal de Carreteras; EIA; Sen. Mike Rounds; Rep. Russell Fry; The Guardian; Newsweek; Roll Call; PolitiFact; The Hill. Datos consultados el 8 de octubre de 2026.