El dólar acelera este jueves: sube con fuerza en México, Colombia y RD
Publicado el24/09/2026 a las 04:41
El dólar sube con fuerza este jueves 24 de septiembre en México y alcanza los 17.503 pesos, según los datos proporcionados por Banxico.
- En Colombia, la moneda estadounidense también avanza rápidamente, mientras República Dominicana registra una nueva subida.
Por qué importa: Un dólar más caro puede aumentar el costo de compras, viajes e importaciones, pero permite recibir más moneda local al cambiar remesas enviadas desde Estados Unidos.
Así subió el dólar hoy 24 de septiembre en México
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este jueves en 17.503 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, donde el movimiento fue más moderado, la moneda estadounidense presenta estos valores:
- Compra: $17.16
- Venta: $17.73
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.90
- Venta: $18.09
La subida coloca la referencia de Banxico por encima de los 17.50 pesos, aunque el precio final varía dependiendo del banco o establecimiento donde se realice la operación.
El dólar sube rápido en Colombia
La cotización oficial se sitúa en 3.264,39 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.128
- Venta: $3.248
El avance beneficia a quienes reciben remesas y cambian dólares por pesos colombianos, porque pueden obtener más moneda local por la misma cantidad enviada.
Sin embargo, quienes necesitan comprar dólares para viajes, compras o pagos internacionales enfrentan una cotización más elevada.
República Dominicana también registra aumento
En República Dominicana, el dólar vuelve a ganar terreno durante la jornada de este jueves.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $59.34 pesos dominicanos
- Venta: $59.79 pesos dominicanos
La cotización se acerca nuevamente a los 60 pesos dominicanos por dólar, una referencia importante para hogares que reciben remesas y consumidores con gastos vinculados a la moneda estadounidense.