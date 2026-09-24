El dólar acelera este jueves: sube con fuerza en México, Colombia y RD

El dólar sube con fuerza este jueves 24 de septiembre en México y alcanza los 17.503 pesos, según los datos proporcionados por Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense también avanza rápidamente, mientras República Dominicana registra una nueva subida.

Por qué importa: Un dólar más caro puede aumentar el costo de compras, viajes e importaciones, pero permite recibir más moneda local al cambiar remesas enviadas desde Estados Unidos.

Así subió el dólar hoy 24 de septiembre en México

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este jueves en 17.503 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, donde el movimiento fue más moderado, la moneda estadounidense presenta estos valores:

Compra: $17.16

Venta: $17.73

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: