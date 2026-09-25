Visa y Mastercard pagarán $167.5 millones por tarifas de cajeros: revisa si calificas

Un acuerdo de $167.5 millones con Visa y Mastercard podría beneficiar a consumidores que pagaron determinadas comisiones al retirar efectivo en cajeros automáticos independientes en Estados Unidos.

El acuerdo propuesto surge del caso Burke v. Visa Inc., una demanda que sostiene que ciertas reglas de las compañías limitaron la posibilidad de ofrecer tarifas más bajas mediante redes competidoras.

Visa y Mastercard niegan haber cometido irregularidades, por lo que el acuerdo no representa una admisión de responsabilidad.

Por qué importa: el periodo cubierto abarca casi 19 años de transacciones, por lo que algunos consumidores podrían calificar sin saberlo.

¿Quién puede reclamar parte del acuerdo de $167.5 millones?

En general, pueden estar incluidos quienes pagaron una comisión al retirar dinero de una cuenta de depósito mediante tarjeta ATM o débito con PIN en un cajero independiente dentro de EEUU o sus territorios.

Las operaciones elegibles deben haberse realizado entre el 24 de octubre de 2007 y el 14 de agosto de 2026, siempre que el banco no reembolsara completamente la comisión.

Un cajero independiente es aquel que no pertenece a Visa, Mastercard, un banco u otra institución financiera. No califican adelantos de efectivo con tarjetas de crédito ni operaciones con tarjetas prepagadas.

El dato: los $167.5 millones no se repartirán íntegramente entre consumidores. El fondo también cubrirá honorarios legales, administración, impuestos y otros gastos autorizados.