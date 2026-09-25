Hipotecas superan el 7% y alcanzan máximo de la era Trump: ¿cuánto más pagarás?

Comprar una vivienda vuelve a complicarse en Estados Unidos: la hipoteca fija a 30 años alcanzó 7.03%, su nivel más alto desde enero de 2025, según informó EFE.

La cifra también representa el máximo registrado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, iniciado en enero de 2025, según los registros de Freddie Mac.

Hace apenas una semana, la tasa promediaba 6.95%. Hace un año estaba en 6.30%, una diferencia que puede traducirse en cientos de dólares adicionales.

Por qué importa: una tasa mayor reduce cuánto puede financiar una familia sin elevar demasiado su pago mensual y puede obligarla a buscar una vivienda más barata.

Hipotecas al 7.03%: el golpe se siente en el pago mensual

El precio mediano de una vivienda usada fue de $429,100 en agosto, un aumento interanual de 1.6%, según la Asociación Nacional de Realtors.

Con ese precio y un enganche hipotético del 20%, el comprador tendría que financiar alrededor de $343,280.

A una tasa de 6.30%, el pago de capital e intereses rondaría $2,125 mensuales. Con 7.03%, subiría aproximadamente a $2,291 .

. Eso representa cerca de $166 adicionales cada mes, o casi $2,000 anuales, sin considerar impuestos, seguro, HOA y otros costos asociados.

El dato: la Mortgage Bankers Association ofrece otra medición incluso mayor: 7.12%, frente al 6.97% anterior y su nivel más alto desde mayo de 2024.