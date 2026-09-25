Hipotecas superan el 7% y alcanzan máximo de la era Trump: ¿cuánto más pagarás?
Publicado el25/09/2026 a las 13:27
Comprar una vivienda vuelve a complicarse en Estados Unidos: la hipoteca fija a 30 años alcanzó 7.03%, su nivel más alto desde enero de 2025, según informó EFE.
- La cifra también representa el máximo registrado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, iniciado en enero de 2025, según los registros de Freddie Mac.
- Hace apenas una semana, la tasa promediaba 6.95%. Hace un año estaba en 6.30%, una diferencia que puede traducirse en cientos de dólares adicionales.
Por qué importa: una tasa mayor reduce cuánto puede financiar una familia sin elevar demasiado su pago mensual y puede obligarla a buscar una vivienda más barata.
Hipotecas al 7.03%: el golpe se siente en el pago mensual
El precio mediano de una vivienda usada fue de $429,100 en agosto, un aumento interanual de 1.6%, según la Asociación Nacional de Realtors.
Con ese precio y un enganche hipotético del 20%, el comprador tendría que financiar alrededor de $343,280.
- A una tasa de 6.30%, el pago de capital e intereses rondaría $2,125 mensuales. Con 7.03%, subiría aproximadamente a $2,291.
- Eso representa cerca de $166 adicionales cada mes, o casi $2,000 anuales, sin considerar impuestos, seguro, HOA y otros costos asociados.
El dato: la Mortgage Bankers Association ofrece otra medición incluso mayor: 7.12%, frente al 6.97% anterior y su nivel más alto desde mayo de 2024.
Los tipos de interés promedio de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, a 30 años y con una tasa fija durante todo el crédito, suben al 7,03 % en Estados Unidos.https://t.co/FgBsJxw2PP
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 24, 2026
Comprar casa se vuelve más difícil pese a mayor oferta
El encarecimiento ya coincide con señales de debilidad: las ventas de viviendas usadas cayeron 2% en agosto y quedaron en un ritmo anualizado de 3.98 millones.
Sin embargo, existe una ventaja para quienes siguen buscando: había 1.62 millones de viviendas disponibles, 5.9% más que un año antes.
El proceso: algunos compradores están buscando préstamos de tasa ajustable. Las ARM representaron 9.8% de las solicitudes hipotecarias, según MBA, porque ofrecían tasas iniciales inferiores.
Estas hipotecas pueden ofrecer inicialmente pagos menores, pero su tasa puede cambiar posteriormente dependiendo de las condiciones establecidas en el préstamo.
¿Por qué las hipotecas siguen subiendo en el gobierno de Trump?
Que las hipotecas hayan alcanzado su máximo del segundo mandato de Trump no significa que la Presidencia determine directamente esas tasas.
Las condiciones del mercado financiero, las expectativas sobre inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro pueden influir sobre el costo del financiamiento hipotecario.
Qué pueden hacer: comparar ofertas de varios prestamistas, revisar diferentes tipos de hipoteca y calcular el costo total, no únicamente la tasa anunciada.
Para las familias que esperaban comprar casa, la barrera vuelve a estar clara: los precios permanecen elevados y financiar la compra vuelve a superar el temido 7%.