Nueva York encabeza el país en impuestos y gasta 44% más que el promedio

Nueva York ocupa el primer lugar de Estados Unidos en impuestos recaudados por habitante, una posición que vuelve a poner bajo la lupa el costo de vivir y hacer negocios en el estado.

Los gobiernos estatal y locales recaudaron 71% más impuestos por persona que el promedio nacional durante el año fiscal 2024, según un nuevo informe de la Citizens Budget Commission (CBC), según The Center Square.

La diferencia también resulta considerable frente a otros estados de altos impuestos: Nueva York recaudó por habitante 22% más que California, 26% más que Connecticut y 36% más que Nueva Jersey.

Por qué importa: los impuestos forman parte del costo que enfrentan familias y empresas, pero el verdadero debate es cuánto reciben los contribuyentes en servicios públicos a cambio.

Nueva York también está entre los estados que más gastan

El informe ubica a Nueva York en el segundo lugar nacional en gasto estatal y local por habitante, solamente detrás de Alaska.

Ese gasto fue 44% superior al promedio de Estados Unidos, 40% mayor que el de Nueva Jersey y 96% superior al registrado en Florida.

CBC realizó además una comparación que dimensiona la diferencia: calcula que Nueva York habría gastado $99,000 millones menos durante 2024 si hubiese mantenido el mismo gasto por habitante que Nueva Jersey.

La cifra no significa que existan $99,000 millones identificados como desperdicio. Es un ejercicio hipotético que compara cuánto habría gastado Nueva York aplicando el nivel per cápita de su estado vecino.

Impuesto sobre los ingresos también sobresale