Dólar acelera su subida y roza los $18 en México ¿Hasta dónde subirá?

El dólar vuelve a ganar terreno este viernes 25 de septiembre en México y se acerca a la barrera de los 18 pesos en algunas referencias de venta.

Colombia también registra un fuerte repunte de la moneda estadounidense, mientras en República Dominicana la venta supera nuevamente los 60 pesos.

Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar el costo de compras, viajes e importaciones, pero permite recibir más moneda local al cambiar remesas enviadas desde Estados Unidos.

El dólar se acerca a los $18 hoy en México

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este viernes en 17.6425 pesos por dólar, confirmando el avance de la moneda estadounidense.

En el mercado cambiario, los precios registran cambios leves y se ubican en:

Compra: $17.31

Venta: $17.89

En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas para operaciones en efectivo, el dólar cotiza en: