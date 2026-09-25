Dólar acelera su subida y roza los $18 en México ¿Hasta dónde subirá?
Publicado el25/09/2026 a las 08:34
El dólar vuelve a ganar terreno este viernes 25 de septiembre en México y se acerca a la barrera de los 18 pesos en algunas referencias de venta.
Colombia también registra un fuerte repunte de la moneda estadounidense, mientras en República Dominicana la venta supera nuevamente los 60 pesos.
Por qué importa: Un dólar más caro puede elevar el costo de compras, viajes e importaciones, pero permite recibir más moneda local al cambiar remesas enviadas desde Estados Unidos.
El dólar se acerca a los $18 hoy en México
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este viernes en 17.6425 pesos por dólar, confirmando el avance de la moneda estadounidense.
En el mercado cambiario, los precios registran cambios leves y se ubican en:
- Compra: $17.31
- Venta: $17.89
En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas para operaciones en efectivo, el dólar cotiza en:
- Compra: $16.90
- Venta: $17.99
La cifra de venta coloca al dólar prácticamente en los 18 pesos, un nivel que puede sentirse especialmente entre quienes necesitan comprar dólares para viajes, pagos o compras internacionales.
El dólar acelera su subida en Colombia
Colombia registra este viernes otro movimiento importante del dólar, que continúa recuperando terreno frente al peso colombiano.
La referencia reportada por el Banco de la República se sitúa en 3.328,456 pesos colombianos por dólar, reflejando el rápido avance de la divisa estadounidense.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias disponibles son:
- Compra: $3.178
- Venta: $3.306
Las familias que reciben remesas pueden obtener más pesos colombianos por cada dólar cambiado si la apreciación de la divisa se refleja también en las tasas ofrecidas al público.
República Dominicana supera los $60 en venta
En República Dominicana, el dólar también avanza este viernes y vuelve a superar una referencia importante en las operaciones de venta.
Según los valores del mercado cambiario proporcionados para esta jornada, la moneda estadounidense cotiza en:
- Compra: $58.22 pesos dominicanos
- Venta: $60.05 pesos dominicanos
La diferencia entre compra y venta resulta especialmente relevante para consumidores, viajeros y familias que realizan operaciones frecuentes con dólares.
Quienes vayan a cambiar dinero deben comparar las tasas disponibles antes de realizar una operación, ya que bancos y casas de cambio pueden ofrecer precios diferentes durante la jornada.