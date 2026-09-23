Reembolsan $122,000 millones en aranceles: ¿También los consumidores recibirán dinero?

Miles de empresas están recuperando dinero por los aranceles anulados por la Corte Suprema, pero los consumidores estadounidenses que enfrentaron precios más altos siguen fuera del proceso.

Hasta el 11 de septiembre, Aduanas había certificado aproximadamente $122,000 millones en reembolsos, incluidos intereses, según documentos judiciales citados por The Center Square.

La pregunta ahora llega al Senado: seis legisladores quieren saber si la administración Trump tiene algún plan para compensar también a las familias.

Por qué importa: los aranceles fueron pagados formalmente por importadores, pero diferentes estudios concluyen que una parte importante de su costo terminó reflejándose en precios dentro de Estados Unidos.

¿Cuánto podría representar el reembolso de aranceles para cada hogar?

Los aranceles anulados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) generaron alrededor de $166,000 millones antes del fallo de la Corte Suprema.

Si los $122,000 millones ya certificados fueran hipotéticamente distribuidos entre unos 130 millones de hogares, representarían aproximadamente $900 a $950 por hogar.

Pero ese cheque no existe: Es únicamente un cálculo ilustrativo para dimensionar la cantidad y no significa que cada familia haya pagado o pueda reclamar esa suma.

Tax Foundation estima que los nuevos aranceles representaron un aumento promedio de impuestos de aproximadamente $1,000 por hogar en 2025. Para 2026 calcula unos $820.

La CBO también concluyó que consumidores y empresas estadounidenses han soportado la mayor parte del costo arancelario. Evidencia posterior sugiere, sin embargo, que los exportadores extranjeros pudieron absorber entre 10% y 15% hacia finales de 2025.