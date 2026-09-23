Reembolsan $122,000 millones en aranceles: ¿También los consumidores recibirán dinero?
Publicado el23/09/2026 a las 05:55
Miles de empresas están recuperando dinero por los aranceles anulados por la Corte Suprema, pero los consumidores estadounidenses que enfrentaron precios más altos siguen fuera del proceso.
- Hasta el 11 de septiembre, Aduanas había certificado aproximadamente $122,000 millones en reembolsos, incluidos intereses, según documentos judiciales citados por The Center Square.
La pregunta ahora llega al Senado: seis legisladores quieren saber si la administración Trump tiene algún plan para compensar también a las familias.
Por qué importa: los aranceles fueron pagados formalmente por importadores, pero diferentes estudios concluyen que una parte importante de su costo terminó reflejándose en precios dentro de Estados Unidos.
¿Cuánto podría representar el reembolso de aranceles para cada hogar?
Los aranceles anulados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) generaron alrededor de $166,000 millones antes del fallo de la Corte Suprema.
Si los $122,000 millones ya certificados fueran hipotéticamente distribuidos entre unos 130 millones de hogares, representarían aproximadamente $900 a $950 por hogar.
Pero ese cheque no existe: Es únicamente un cálculo ilustrativo para dimensionar la cantidad y no significa que cada familia haya pagado o pueda reclamar esa suma.
- Tax Foundation estima que los nuevos aranceles representaron un aumento promedio de impuestos de aproximadamente $1,000 por hogar en 2025. Para 2026 calcula unos $820.
La CBO también concluyó que consumidores y empresas estadounidenses han soportado la mayor parte del costo arancelario. Evidencia posterior sugiere, sin embargo, que los exportadores extranjeros pudieron absorber entre 10% y 15% hacia finales de 2025.
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¿Los consumidores pueden solicitar un reembolso al gobierno de EE.UU.?
Actualmente no existe un programa federal general para que un consumidor reclame directamente a Aduanas el dinero que habría pagado indirectamente mediante precios más altos.
Los reembolsos corresponden a los importadores registrados que pagaron legalmente esos derechos.
- Sin embargo, la senadora Elizabeth Warren y otros cinco senadores enviaron una carta al representante comercial Jamieson Greer solicitando saber cuánto habrían pagado los consumidores y si existe un mecanismo para compensarlos, según The Center Square.
Warren también ha presionado a compañías como Walmart, Amazon, Apple, Target y Nike para que trasladen a sus clientes los reembolsos que reciban. Se trata de una petición política, no de una obligación general para las empresas.
La respuesta que podría aclarar qué pasará con el dinero
Greer ha defendido que los reembolsos corresponden a quienes pagaron los aranceles directamente, mientras cuestiona cuánto del costo realmente terminó sobre los consumidores.
- Los senadores solicitaron una respuesta antes del 5 de octubre, por lo que todavía queda una pregunta central sin resolver:
Si las empresas recuperan miles de millones por aranceles declarados ilegales, ¿habrá alguna vía para que parte de ese dinero llegue finalmente al bolsillo de quienes compraron sus productos?