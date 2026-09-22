Cupones SNAP aumentan el 1 de octubre: Familias de cuatro podrán recibir hasta $1,023
Publicado el22/09/2026 a las 06:43
Millones de hogares que reciben cupones de alimentos SNAP tendrán nuevos montos desde el 1 de octubre de 2026, cuando entre en vigor el ajuste por costo de vida para el año fiscal 2027.
- En los 48 estados contiguos y Washington D.C., una familia de cuatro podrá recibir hasta $1,023 mensuales, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Por qué importa: El ajuste eleva la ayuda disponible para comprar alimentos, aunque cuánto recibirá cada familia dependerá de sus ingresos, tamaño y deducciones aplicables.
Hasta $1,841 al mes: así quedan los nuevos montos de SNAP
Para una persona, el beneficio máximo mensual será de $306, mientras que un hogar de dos integrantes podrá recibir hasta $562. El máximo será de $808 para tres personas, $1,023 para cuatro, $1,217 para cinco y $1,463 para seis.
- Los hogares de siete integrantes podrán recibir hasta $1,616, mientras que para ocho personas el máximo llegará a $1,841 mensuales.
El USDA también estableció en $25 el beneficio mínimo para hogares elegibles de una o dos personas en los 48 estados y D.C.
¿Tu familia recibirá $1,023? No todos cobrarán el máximo
Una familia de cuatro integrantes no recibirá automáticamente $1,023. Esa cantidad representa el máximo disponible, no un pago uniforme para todos los beneficiarios.
- El monto final dependerá de las circunstancias económicas del hogar y de las deducciones consideradas al calcular SNAP.
También cambian los estándares de ingresos: Para cuatro personas, el límite bruto mensual correspondiente al 130% del nivel federal de pobreza será de $3,575 en los 48 estados y D.C.
No solo suben los pagos: estos límites también cambian en octubre
El ajuste de octubre modifica otras cifras que pueden influir en el cálculo de los beneficios.
- El límite de la deducción por exceso de gastos de vivienda será de $769 en los 48 estados y D.C.
- Además, el límite de activos permanece en $3,000 para los hogares sujetos a esa prueba.
- Para hogares con al menos una persona de 60 años o más o con discapacidad, el límite aumentará a $4,750.
Los nuevos parámetros de SNAP estarán vigentes desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.