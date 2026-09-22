Cupones SNAP aumentan el 1 de octubre: Familias de cuatro podrán recibir hasta $1,023

Millones de hogares que reciben cupones de alimentos SNAP tendrán nuevos montos desde el 1 de octubre de 2026, cuando entre en vigor el ajuste por costo de vida para el año fiscal 2027.

En los 48 estados contiguos y Washington D.C., una familia de cuatro podrá recibir hasta $1,023 mensuales, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Por qué importa: El ajuste eleva la ayuda disponible para comprar alimentos, aunque cuánto recibirá cada familia dependerá de sus ingresos, tamaño y deducciones aplicables.

Hasta $1,841 al mes: así quedan los nuevos montos de SNAP

Para una persona, el beneficio máximo mensual será de $306, mientras que un hogar de dos integrantes podrá recibir hasta $562. El máximo será de $808 para tres personas, $1,023 para cuatro, $1,217 para cinco y $1,463 para seis.

Los hogares de siete integrantes podrán recibir hasta $1,616, mientras que para ocho personas el máximo llegará a $1,841 mensuales.

El USDA también estableció en $25 el beneficio mínimo para hogares elegibles de una o dos personas en los 48 estados y D.C.

¿Tu familia recibirá $1,023? No todos cobrarán el máximo

Una familia de cuatro integrantes no recibirá automáticamente $1,023. Esa cantidad representa el máximo disponible, no un pago uniforme para todos los beneficiarios.