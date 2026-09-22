DoorDash pagará $131.5 millones en Nueva York: ¿Te corresponde dinero?
Publicado el22/09/2026 a las 06:22
DoorDash acordó pagar $131.5 millones tras una investigación de Nueva York por pagos insuficientes o atrasados a repartidores.
- El acuerdo podría beneficiar a unos 264,000 Dashers, según informó la compañía, aunque eso no significa que todos recibirán la misma cantidad.
Por qué importa: El acuerdo puede devolver dinero a miles de repartidores y refuerza las reglas sobre cuánto y cuándo deben cobrar quienes trabajan mediante aplicaciones en Nueva York.
DoorDash reconoció los errores: “En pocas palabras, nos equivocamos”, señaló la empresa, según NBC News.
¿Cuánto dinero recibirán los repartidores?
Casi $115 millones del acuerdo están relacionados con ayudas para trabajadores, mientras $16.7 millones corresponden a una multa.
- Dentro del monto para trabajadores hay $83 millones relacionados con una disputa sobre cómo calcular determinados periodos de trabajo.
- Otros $12.3 millones corresponden a pagos que fueron omitidos o llegaron días o incluso semanas después de lo debido.
- DoorDash indicó que el pago promedio relacionado con determinados errores será de aproximadamente $48, aunque la cantidad individual puede variar.
La compañía atribuyó problemas a fallas técnicas, entregas canceladas o incompletas, pedidos con varias paradas y recorridos que cruzaban los límites de la ciudad.
WATCH LIVE: NYC Mayor Mamdani announces historic DoorDash settlement https://t.co/zdMPZloPlx
— Fox News (@FoxNews) September 22, 2026
¿Te corresponde dinero del acuerdo de DoorDash?
Por ahora, la información divulgada no permite determinar cuánto recibirá cada trabajador ni asumir que cualquier persona que haya utilizado DoorDash calificará automáticamente.
- Los repartidores deben estar atentos a las comunicaciones sobre el acuerdo y revisar sus registros de pagos para detectar posibles diferencias.
Actualmente, Nueva York exige a aplicaciones como DoorDash pagar al menos $22.13 por hora, sin incluir propinas, por el tiempo utilizado preparando o realizando entregas.
Las aplicaciones también deben pagar los ingresos al menos semanalmente y proporcionar estados detallados de pago. Los trabajadores pueden presentar quejas ante el DCWP cuando consideren vulnerados sus derechos.
DoorDash reaches $131M deal with NYC for underpaying delivery workers: ‘We screwed up’ https://t.co/th58fftZi6 pic.twitter.com/JfXwUPRa0j
— New York Post (@nypost) September 22, 2026
El caso de los $550 millones en propinas
El acuerdo no debe confundirse con otra controversia que involucra a DoorDash y Uber Eats.
- El DCWP determinó anteriormente que cambios en las interfaces de ambas aplicaciones dificultaron dejar propinas y estuvieron asociados con una reducción superior a $550 millones en compensación por propinas.
Por tanto, esos $550 millones no son el dinero que DoorDash distribuirá mediante este acuerdo.
Para miles de repartidores, el caso vuelve a colocar en primer plano una pregunta clave de la economía de aplicaciones: qué tiempo cuenta como trabajo y cómo debe pagarse.