DoorDash pagará $131.5 millones en Nueva York: ¿Te corresponde dinero?

DoorDash acordó pagar $131.5 millones tras una investigación de Nueva York por pagos insuficientes o atrasados a repartidores.

El acuerdo podría beneficiar a unos 264,000 Dashers, según informó la compañía, aunque eso no significa que todos recibirán la misma cantidad.

Por qué importa: El acuerdo puede devolver dinero a miles de repartidores y refuerza las reglas sobre cuánto y cuándo deben cobrar quienes trabajan mediante aplicaciones en Nueva York.

DoorDash reconoció los errores: “En pocas palabras, nos equivocamos”, señaló la empresa, según NBC News.

¿Cuánto dinero recibirán los repartidores?

Casi $115 millones del acuerdo están relacionados con ayudas para trabajadores, mientras $16.7 millones corresponden a una multa.

Dentro del monto para trabajadores hay $83 millones relacionados con una disputa sobre cómo calcular determinados periodos de trabajo.

Otros $12.3 millones corresponden a pagos que fueron omitidos o llegaron días o incluso semanas después de lo debido.

DoorDash indicó que el pago promedio relacionado con determinados errores será de aproximadamente $48, aunque la cantidad individual puede variar.

La compañía atribuyó problemas a fallas técnicas, entregas canceladas o incompletas, pedidos con varias paradas y recorridos que cruzaban los límites de la ciudad.