¿Buscas trabajo en Georgia? Pirelli prepara 1,000 nuevos empleos: lo que debes saber

Pirelli prepara una importante expansión en Georgia que contempla 1,000 nuevos empleos y una inversión cercana a $1,200 millones en su planta de Rome.

Por qué importa: Para quienes buscan trabajo en manufactura, producción y tecnología industrial, la expansión podría abrir nuevas oportunidades laborales en el noroeste de Georgia.

¿Cuándo estarán disponibles los 1,000 empleos de Pirelli en Georgia?

Pirelli confirmó que la ampliación comenzará en 2027 y se desarrollará en dos fases hasta 2033, cuando espera completar el proyecto, según informó The Center Square.

La empresa todavía no ha divulgado un calendario detallado de contrataciones, salarios ni una lista completa de las posiciones que necesitará cubrir.

Actualmente, Pirelli emplea a unas 234 personas en Georgia, según el anuncio del Departamento de Desarrollo Económico estatal.

Según el sitio oficial del estado de Georgia, el gobernador se reunió previamente con ejecutivos de Pirelli durante una misión económica a Italia en 2024, sentando así las bases para este anuncio:

“Durante más de dos décadas, Pirelli ha sido una presencia valiosa en nuestro estado, y me complace que nuestros esfuerzos por fortalecer esta alianza estén dando frutos con aún más empleos para los trabajadores de Georgia”, declaró el gobernador Brian P. Kemp . “Esta inversión histórica ampliará la presencia de Pirelli con aproximadamente cinco veces más puestos de trabajo de los que emplea actualmente en toda la región, y les deseamos que sigan cosechando éxitos aquí, en el estado número uno para los negocios”.