¿Buscas trabajo en Georgia? Pirelli prepara 1,000 nuevos empleos: lo que debes saber
Publicado el23/09/2026 a las 06:36
Pirelli prepara una importante expansión en Georgia que contempla 1,000 nuevos empleos y una inversión cercana a $1,200 millones en su planta de Rome.
Por qué importa: Para quienes buscan trabajo en manufactura, producción y tecnología industrial, la expansión podría abrir nuevas oportunidades laborales en el noroeste de Georgia.
¿Cuándo estarán disponibles los 1,000 empleos de Pirelli en Georgia?
Pirelli confirmó que la ampliación comenzará en 2027 y se desarrollará en dos fases hasta 2033, cuando espera completar el proyecto, según informó The Center Square.
La empresa todavía no ha divulgado un calendario detallado de contrataciones, salarios ni una lista completa de las posiciones que necesitará cubrir.
Actualmente, Pirelli emplea a unas 234 personas en Georgia, según el anuncio del Departamento de Desarrollo Económico estatal.
Según el sitio oficial del estado de Georgia, el gobernador se reunió previamente con ejecutivos de Pirelli durante una misión económica a Italia en 2024, sentando así las bases para este anuncio:
- “Durante más de dos décadas, Pirelli ha sido una presencia valiosa en nuestro estado, y me complace que nuestros esfuerzos por fortalecer esta alianza estén dando frutos con aún más empleos para los trabajadores de Georgia”, declaró el gobernador Brian P. Kemp . “Esta inversión histórica ampliará la presencia de Pirelli con aproximadamente cinco veces más puestos de trabajo de los que emplea actualmente en toda la región, y les deseamos que sigan cosechando éxitos aquí, en el estado número uno para los negocios”.
Excited to announce a major expansion for @PirelliUSA in Rome – bringing 1,000 new jobs for hardworking Northwest Georgians!
This iconic company has been a valued presence in Georgia for over two decades, and we’re looking forward to its continued success.…
— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 22, 2026
Una fábrica con tecnología y robótica avanzada
La expansión permitirá que la planta de Rome alcance una capacidad aproximada de 6 millones de neumáticos anuales para 2033.
Pirelli también incorporará su tecnología Cyber Tyre, que utiliza sensores integrados en los neumáticos y software para intercambiar información con los sistemas electrónicos del vehículo.
La fábrica utiliza además procesos robotizados y Pirelli está introduciendo una versión avanzada de su sistema de producción MIRS, aumentando la automatización del complejo.
Eso hace especialmente relevante seguir qué perfiles técnicos, industriales y de producción anunciará la compañía conforme avance el proyecto.
¿Cómo prepararse para buscar trabajo en fabrica de Pirelli?
Georgia confirmó que Pirelli trabajará con Georgia Quick Start, programa estatal que ofrece capacitación personalizada para empresas que crean empleos.
- Para los interesados, la clave será vigilar los canales oficiales de empleo de Pirelli y los programas estatales conforme comiencen las contrataciones.
Por ahora, conviene tener algo claro: los 1,000 empleos vienen en camino, pero Pirelli todavía no ha anunciado 1,000 vacantes abiertas.
La expansión transforma así una inversión industrial multimillonaria en una oportunidad laboral que vale la pena seguir desde 2027.