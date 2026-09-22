Dólar vuelve a subir en Colombia y RD: así está hoy en México
Publicado el22/09/2026 a las 04:58
El dólar se mantiene prácticamente estable este martes 22 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico.
En Colombia continúa subiendo, mientras República Dominicana también registra un avance frente a las cotizaciones anteriores.
Por qué importa: Un dólar más caro favorece a quienes reciben remesas y las cambian a moneda local, pero encarece compras, viajes y pagos realizados en dólares.
Así está la cotización del dólar hoy 22 de septiembre en México, Colombia y RD
En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este martes en 17.2203 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta un ligero cambio y registra estos valores:
- Compra: $16.91
- Venta: $17.46
En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.79
El dólar se mantiene alrededor de los 17.22 pesos, aunque el precio final para los consumidores varía dependiendo del banco o establecimiento donde realicen la operación.
El dólar sigue subiendo en Colombia
En Colombia, el dólar mantiene su tendencia al alza durante la jornada de este martes.
La cotización oficial se sitúa en 3.203,771 pesos colombianos por dólar, según el Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias son:
- Compra: $3.109
- Venta: $3.227
La subida favorece a quienes reciben remesas en dólares y las convierten a pesos colombianos, porque pueden obtener más moneda local por cada dólar cambiado.
En cambio, quienes necesitan comprar dólares para viajes, compras o pagos internacionales enfrentan una cotización más elevada.
República Dominicana también registra una subida
En República Dominicana, el dólar también avanza durante la jornada de este martes.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense registra las siguientes cotizaciones:
- Compra: $59.17 pesos dominicanos
- Venta: $59.46 pesos dominicanos
El dólar se acerca nuevamente a los 60 pesos dominicanos, una referencia relevante para hogares que reciben remesas y consumidores que realizan pagos vinculados a la moneda estadounidense.