Dólar vuelve a subir en Colombia y RD: así está hoy en México

El dólar se mantiene prácticamente estable este martes 22 de septiembre en México, según los datos proporcionados por Banxico.

En Colombia continúa subiendo, mientras República Dominicana también registra un avance frente a las cotizaciones anteriores.

Por qué importa: Un dólar más caro favorece a quienes reciben remesas y las cambian a moneda local, pero encarece compras, viajes y pagos realizados en dólares.

Así está la cotización del dólar hoy 22 de septiembre en México, Colombia y RD

En México, el tipo de cambio de referencia de Banxico se ubica este martes en 17.2203 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, la moneda estadounidense presenta un ligero cambio y registra estos valores:

Compra: $16.91

Venta: $17.46

En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados para operaciones en efectivo, el dólar registra: