Si compras tu seguro médico por tu cuenta, ve apartando fechas en el calendario. La inscripción abierta de Obamacare 2027 en el Mercado de Seguros Médicos irá del domingo 1 de noviembre de 2026 al viernes 15 de enero de 2027, según CuidadoDeSalud.gov, el sitio oficial del gobierno federal.

Quien quiera tener cobertura desde el 1 de enero deberá inscribirse o cambiar de plan a más tardar el 15 de diciembre.

Fuera de ese periodo solo es posible inscribirse si ocurre un cambio de vida que dé derecho a un Período Especial de Inscripción, así que dejar pasar el plazo puede significar quedarse sin seguro buena parte del año.

El calendario

1 de noviembre: arranca la inscripción abierta. Puedes inscribirte, renovar o cambiar tu plan para 2027.

arranca la inscripción abierta. Puedes inscribirte, renovar o cambiar tu plan para 2027. 15 de diciembre: fecha límite para tener cobertura desde el 1 de enero.

fecha límite para tener cobertura desde el 1 de enero. 1 de enero: comienza la cobertura de quienes se inscribieron a tiempo y pagaron su primera prima.

comienza la cobertura de quienes se inscribieron a tiempo y pagaron su primera prima. 15 de enero: cierra la inscripción abierta.

cierra la inscripción abierta. 1 de febrero: comienza la cobertura de quienes se inscribieron entre el 16 de diciembre y el 15 de enero y pagaron su primera prima.

Si se te pasa la fecha

Entre el 16 de enero y el 31 de octubre solo podrás inscribirte si calificas para un Período Especial de Inscripción, algo que sucede con ciertos cambios de vida, como una mudanza, la pérdida de otro seguro, un matrimonio o el nacimiento de un bebé.

Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) son la excepción: si calificas, puedes solicitarlos en cualquier época del año.

Cómo prepararte