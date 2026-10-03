Seguro de Salud ACA 2027: la inscripción abierta empieza el 1 de noviembre; estas son las fechas que no debes olvidar
Publicado el 02/10/2026 a las 20:43
Si compras tu seguro médico por tu cuenta, ve apartando fechas en el calendario. La inscripción abierta de Obamacare 2027 en el Mercado de Seguros Médicos irá del domingo 1 de noviembre de 2026 al viernes 15 de enero de 2027, según CuidadoDeSalud.gov, el sitio oficial del gobierno federal.
Quien quiera tener cobertura desde el 1 de enero deberá inscribirse o cambiar de plan a más tardar el 15 de diciembre.
Fuera de ese periodo solo es posible inscribirse si ocurre un cambio de vida que dé derecho a un Período Especial de Inscripción, así que dejar pasar el plazo puede significar quedarse sin seguro buena parte del año.
El calendario
- 1 de noviembre: arranca la inscripción abierta. Puedes inscribirte, renovar o cambiar tu plan para 2027.
- 15 de diciembre: fecha límite para tener cobertura desde el 1 de enero.
- 1 de enero: comienza la cobertura de quienes se inscribieron a tiempo y pagaron su primera prima.
- 15 de enero: cierra la inscripción abierta.
- 1 de febrero: comienza la cobertura de quienes se inscribieron entre el 16 de diciembre y el 15 de enero y pagaron su primera prima.
Si se te pasa la fecha
Entre el 16 de enero y el 31 de octubre solo podrás inscribirte si calificas para un Período Especial de Inscripción, algo que sucede con ciertos cambios de vida, como una mudanza, la pérdida de otro seguro, un matrimonio o el nacimiento de un bebé.
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) son la excepción: si calificas, puedes solicitarlos en cualquier época del año.
Cómo prepararte
- Calcula los ingresos que esperan tener en 2027 todas las personas de tu hogar. De esa cifra depende la ayuda que puedes recibir para pagar la prima.
- Si ya tienes un plan del Mercado, actualiza tu solicitud con los cambios que preveas para el próximo año. Aunque el plan se renueve automáticamente, sus costos y beneficios pueden cambiar.
- Compara planes y precios en CuidadoDeSalud.gov.
Ayuda gratuita
La asistencia oficial no cuesta nada. Puedes llamar al Centro de Llamadas del Mercado al 1-800-318-2596 o buscar ayuda cerca de ti en CuidadoDeSalud.gov. Algunos estados tienen su propio Mercado; el sitio federal te dirige al de tu estado.
Fuente: CuidadoDeSalud.gov (HealthCare.gov), Fechas y plazos de la Inscripción Abierta. Esta información es general y no sustituye la asesoría sobre tu caso.