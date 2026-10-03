Nuevo crédito fiscal de hasta $1,700 por donar para becas escolares: así funcionaría
Publicado el 02/10/2026 a las 20:30
Quienes donen dinero para becas escolares podrán descontar hasta $1,700 de sus impuestos federales a partir de 2027. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron el 1 de octubre las reglas propuestas para este nuevo crédito fiscal para becas escolares, llamado oficialmente Education Freedom Tax Credit, que entra en vigor el 1 de enero de 2027.
Las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto podrán reclamar hasta $3,400.
Es el primer crédito fiscal federal de este tipo y tiene dos caras: un ahorro en impuestos para quien dona y becas para que niños de kínder a 12.º grado puedan pagar escuela privada, clases particulares y otros gastos escolares.
Cómo funciona
- Solo cuentan las donaciones en efectivo a Organizaciones que Otorgan Becas (SGO, por sus siglas en inglés).
- Por lo general, esas organizaciones deben ser entidades benéficas 501(c)(3) y figurar en la lista de un estado participante.
- El crédito no es reembolsable: rebaja lo que le debes al IRS, pero por sí solo no te genera un reembolso. Según la propuesta, la parte que no uses podrá aplicarse en los cinco años siguientes.
- Puedes donar a una organización de otro estado participante aunque no vivas allí.
Qué cubren las becas
De acuerdo con el IRS, las becas podrán usarse para pagar la matrícula de una escuela privada, clases particulares, servicios para estudiantes con necesidades especiales, libros, útiles, computadoras y otros gastos escolares.
¿Participa mi estado?
Cada estado decide si se suma al programa. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, 30 estados ya aceptaron participar. La lista está en la página Federal Scholarship Tax Credit del IRS.
El Tesoro y el IRS calculan que, con las reglas propuestas, alrededor del 96% de los niños de los estados participantes podría recibir una beca, siempre que su hogar cumpla con los límites de ingresos.
El tamaño del programa
El gobierno estima que para 2030 más de 11 millones de contribuyentes podrían donar unos $26,000 millones al año, suficiente para financiar hasta 2.2 millones de becas anuales.
Antes de donar
- Las reglas todavía son propuestas y pueden cambiar antes de su versión final.
- El crédito se aplica a donaciones hechas desde el 1 de enero de 2027, así que se reclamaría en la declaración de impuestos de ese año.
- Confirma que la organización aparezca en la lista oficial de tu estado.
Fuente: IRS, comunicado IR-2026-117 del 1 de octubre de 2026: Treasury and IRS Issue Proposed Regulations to Implement the Education Freedom Tax Credit. Esta información es general y no sustituye la asesoría de un profesional de impuestos.