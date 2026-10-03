Quienes donen dinero para becas escolares podrán descontar hasta $1,700 de sus impuestos federales a partir de 2027. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron el 1 de octubre las reglas propuestas para este nuevo crédito fiscal para becas escolares, llamado oficialmente Education Freedom Tax Credit, que entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto podrán reclamar hasta $3,400.

Es el primer crédito fiscal federal de este tipo y tiene dos caras: un ahorro en impuestos para quien dona y becas para que niños de kínder a 12.º grado puedan pagar escuela privada, clases particulares y otros gastos escolares.

Cómo funciona

Solo cuentan las donaciones en efectivo a Organizaciones que Otorgan Becas (SGO, por sus siglas en inglés).

a Organizaciones que Otorgan Becas (SGO, por sus siglas en inglés). Por lo general, esas organizaciones deben ser entidades benéficas 501(c)(3) y figurar en la lista de un estado participante.

El crédito no es reembolsable : rebaja lo que le debes al IRS, pero por sí solo no te genera un reembolso. Según la propuesta, la parte que no uses podrá aplicarse en los cinco años siguientes.

: rebaja lo que le debes al IRS, pero por sí solo no te genera un reembolso. Según la propuesta, la parte que no uses podrá aplicarse en los cinco años siguientes. Puedes donar a una organización de otro estado participante aunque no vivas allí.

Qué cubren las becas

De acuerdo con el IRS, las becas podrán usarse para pagar la matrícula de una escuela privada, clases particulares, servicios para estudiantes con necesidades especiales, libros, útiles, computadoras y otros gastos escolares.

¿Participa mi estado?

Cada estado decide si se suma al programa. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, 30 estados ya aceptaron participar. La lista está en la página Federal Scholarship Tax Credit del IRS.

El Tesoro y el IRS calculan que, con las reglas propuestas, alrededor del 96% de los niños de los estados participantes podría recibir una beca, siempre que su hogar cumpla con los límites de ingresos.