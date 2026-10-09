Las contrataciones de temporada de Target para las fiestas de 2026 siguen un orden claro: primero ofrece más horas a sus empleados actuales, luego recurre a unos 43,000 trabajadores flexibles y, al final, contrata personal de temporada según la demanda de cada zona, según la empresa. En el área de Atlanta, ese último paso significa 2,300 puestos con pago de $15 a $24 por hora.

Target tiene más de 2,000 tiendas y más de 60 centros de distribución en Estados Unidos, y unos 415,000 empleados.

Su pago inicial va de $15 a $24 por hora desde hace al menos tres años fiscales, y el pago promedio de sus trabajadores de tienda y distribución subió de $17.87 a $19.03 por hora entre los años fiscales 2023 y 2025, según la empresa.

Según Target, más de la mitad de sus empleados de temporada en tiendas siguió en la empresa después de las fiestas del año pasado.

Por qué importa: las contrataciones de fin de año son un termómetro de la economía. Muestran cuánto esperan vender las tiendas y cuántas oportunidades de trabajo se abren para las familias, incluidas muchas familias latinas, en los meses en que más se gasta.

El modelo de Target: primero su propio equipo

Target explica que empieza por los empleados que ya tiene. Les ofrece horas extra a quienes las quieran y luego llama a su equipo «On Demand», un grupo de casi 43,000 trabajadores de tienda que eligen los turnos que se ajustan a su horario. Después contrata personal de temporada en sus tiendas y centros de distribución, de acuerdo con la demanda local.

La mayoría de los puestos de temporada están en las tiendas: reponer mercancía, ordenar los departamentos de ropa, atender en las cajas y preparar pedidos en línea. En los centros de distribución, el trabajo consiste en llevar los productos hacia las tiendas y los clientes. Al terminar las fiestas, los empleados de temporada en tiendas pueden pedir pasar al equipo «On Demand», según la empresa.

«Nuestro equipo es lo que hace que las fiestas en Target sean tan especiales. Queremos que nuestros empleados se sientan apoyados y preparados para dar lo mejor de sí, para que puedan enfocarse en crear una experiencia fácil, inspiradora y amable para nuestros clientes. Ya sea que alguien se una por una temporada o haga carrera en Target, hay oportunidades para aprender, crecer y marcar la diferencia como parte del equipo de Target», dijo Emily Hebert, vicepresidenta sénior de recursos humanos de campo y operaciones de Target, en una declaración compartida con MundoNow (traducción de MundoNow).

Lo que paga y ofrece Target

Pago inicial : de $15 a $24 por hora para sus empleados por hora en Estados Unidos, incluidos los de temporada, según el puesto y la ubicación.

: de $15 a $24 por hora para sus empleados por hora en Estados Unidos, incluidos los de temporada, según el puesto y la ubicación. Beneficios desde el primer día : atención médica virtual las 24 horas, ocho sesiones gratis de apoyo de salud mental y otras ocho de orientación, cuidado infantil de respaldo cuando falla el habitual y acceso anticipado al pago.

: atención médica virtual las 24 horas, ocho sesiones gratis de apoyo de salud mental y otras ocho de orientación, cuidado infantil de respaldo cuando falla el habitual y acceso anticipado al pago. Descuentos : 10% en tiendas y en Target.com, más 20% en algunos productos de bienestar y en ropa y accesorios para adultos de sus marcas propias.

: 10% en tiendas y en Target.com, más 20% en algunos productos de bienestar y en ropa y accesorios para adultos de sus marcas propias. Para quienes hacen carrera: un plan de retiro 401(k) en el que la empresa aporta un dólar por cada dólar del empleado, hasta el 5% del sueldo, y programas de estudio sin costo o con costo reducido. En enero de 2026, 21,499 empleados estaban inscritos en esos programas de educación, según Target.

Los latinos, una parte grande del equipo