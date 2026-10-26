El Departamento de Agricultura (USDA) propone que los estados cambien a tarjetas EBT con chip y pago sin contacto para frenar el robo de beneficios de SNAP, los cupones de alimentos. El viernes 23 de octubre de 2026, la Food and Nutrition Administration (FNA), agencia del USDA, publicó en el Registro Federal una regla propuesta sobre medidas de seguridad de estas tarjetas. Es una propuesta: todavía no está en vigor.

Por qué importa: hoy las tarjetas EBT funcionan con banda magnética protegida solo con el PIN, y esa banda es fácil de copiar. Además, la autorización para reponer con fondos federales los beneficios robados venció el 20 de diciembre de 2024, así que proteger la tarjeta es clave. Según el USDA, hasta el segundo trimestre del año fiscal 2025 se aprobaron 753,929 reclamos de reposición de beneficios robados, por un total de $360,441,561. En el año fiscal 2025, unos 42 millones de personas recibieron SNAP en un mes promedio.

Qué propone el USDA

Según el USDA, los delincuentes usan contra las tarjetas EBT las mismas técnicas de clonación y "skimming" (copiar los datos de la banda magnética) que antes usaban contra las tarjetas de débito y crédito. La propuesta exige que los estados cambien a tarjetas EBT con chip y tecnología NFC (pago sin contacto), y que las tiendas autorizadas para SNAP acepten pagos con chip y sin contacto.

El plazo propuesto es de dos años después de que se publique la regla final. Las tarjetas nuevas conservarán la banda magnética como respaldo por si el chip no funciona en alguna tienda. Habrá que activar la tarjeta nueva al recibirla, y los estados deben avisar con anticipación a los hogares y a las tiendas.

A agosto de 2026, siete estados ya entregaban tarjetas EBT con chip.

Nuevas herramientas para proteger tu cuenta

Los estados tendrían que ofrecer, como mínimo, estas opciones, que hoy varían mucho de un estado a otro:

Bloquear compras fuera de tu estado.

Bloquear compras por internet.

Bloquear todas las transacciones (congelar la tarjeta).

Fijar un monto máximo por compra.

Recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto por compras, incluidas las rechazadas, las hechas fuera del estado y las que superen el límite elegido.

Recibir alertas por cambios de PIN, consultas de saldo o cambios de dirección, correo electrónico o teléfono.

Además, el historial de transacciones disponible pasaría de 2 meses a 12 meses, en línea y en aplicación móvil, con fecha, hora, monto y nombre de la tienda.