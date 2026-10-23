SSI: el pago de noviembre llega el viernes 30 de octubre; en noviembre no habrá depósito
Publicado el 23/10/2026 a las 09:36
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El pago del SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) correspondiente a noviembre llega el viernes 30 de octubre, porque el 1 de noviembre cae en domingo. El SSI es un pago mensual para personas con discapacidad, ceguera o de 65 años o más que tienen pocos o ningún ingreso y recursos.
Por qué importa: no es un pago extra ni un bono, sino el dinero de noviembre que llega antes. En noviembre no habrá otro depósito de SSI, así que este pago debe alcanzar para todo el mes.
Cuánto puedes recibir
En 2026, el pago federal máximo del SSI es de $994 al mes para una persona elegible y de $1,491 para una pareja elegible. El pago del 30 de octubre usa estos montos.
El monto mensual se reduce al restar los ingresos computables del mes. Además, algunos estados agregan un suplemento al SSI.
Con el ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% para 2027, el máximo federal subirá a $1,029 al mes para una persona y a $1,544 para una pareja. Según la Administración del Seguro Social (SSA), los pagos de SSI con aumento empiezan el 31 de diciembre de 2026 y alcanzarán a unos 7.3 millones de beneficiarios.
Las fechas que vienen
- Viernes 30 de octubre: SSI de noviembre.
- Martes 3 de noviembre: Seguro Social para quienes empezaron a recibirlo antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI a la vez.
- Martes 10 de noviembre: Seguro Social para nacidos del 1 al 10 del mes.
- Miércoles 18 de noviembre: Seguro Social para nacidos del 11 al 20.
- Miércoles 25 de noviembre: Seguro Social para nacidos del 21 al 31.
- Martes 1 de diciembre: SSI de diciembre.
- Jueves 31 de diciembre: SSI de enero de 2027, el primero con el aumento.
Qué puedes hacer
- Planear el gasto de noviembre: como no habrá depósito de SSI ese mes, conviene administrar este pago para que alcance hasta diciembre.
- Esperar tres días de correo: si el pago no llega en la fecha esperada, la SSA pide esperar tres días adicionales antes de comunicarse con la agencia.
- Informar los cambios cada mes: hay que comunicar a la SSA los salarios, otros ingresos y los cambios en recursos o en dónde y con quién vives.
- Usar los recordatorios: la SSA ofrece avisos mensuales por correo electrónico o mensaje de texto para informar los salarios.
- Revisar SNAP y Medicaid: los beneficiarios del SSI pueden consultar programas como SNAP y Medicaid.
Fuentes: Administración del Seguro Social (SSA), calendario de pagos 2026; SSA, montos federales del SSI; SSA, ajuste por costo de vida 2027. Datos consultados el 23 de octubre de 2026.