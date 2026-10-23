El pago del SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) correspondiente a noviembre llega el viernes 30 de octubre, porque el 1 de noviembre cae en domingo. El SSI es un pago mensual para personas con discapacidad, ceguera o de 65 años o más que tienen pocos o ningún ingreso y recursos.

Por qué importa: no es un pago extra ni un bono, sino el dinero de noviembre que llega antes. En noviembre no habrá otro depósito de SSI, así que este pago debe alcanzar para todo el mes.

Cuánto puedes recibir

En 2026, el pago federal máximo del SSI es de $994 al mes para una persona elegible y de $1,491 para una pareja elegible. El pago del 30 de octubre usa estos montos.

El monto mensual se reduce al restar los ingresos computables del mes. Además, algunos estados agregan un suplemento al SSI.

Con el ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% para 2027, el máximo federal subirá a $1,029 al mes para una persona y a $1,544 para una pareja. Según la Administración del Seguro Social (SSA), los pagos de SSI con aumento empiezan el 31 de diciembre de 2026 y alcanzarán a unos 7.3 millones de beneficiarios.

Las fechas que vienen

Viernes 30 de octubre: SSI de noviembre.

SSI de noviembre. Martes 3 de noviembre: Seguro Social para quienes empezaron a recibirlo antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI a la vez.

Seguro Social para quienes empezaron a recibirlo antes de mayo de 1997 o reciben Seguro Social y SSI a la vez. Martes 10 de noviembre: Seguro Social para nacidos del 1 al 10 del mes.

Seguro Social para nacidos del 1 al 10 del mes. Miércoles 18 de noviembre: Seguro Social para nacidos del 11 al 20.

Seguro Social para nacidos del 11 al 20. Miércoles 25 de noviembre: Seguro Social para nacidos del 21 al 31.

Seguro Social para nacidos del 21 al 31. Martes 1 de diciembre: SSI de diciembre.

SSI de diciembre. Jueves 31 de diciembre: SSI de enero de 2027, el primero con el aumento.

Qué puedes hacer