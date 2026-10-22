Acuerdo de AT&T por $177 millones: Reclamaste? Cuándo y cuánto podrías cobrar
Publicado el 22/10/2026 a las 10:31
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Un tribunal federal aprobó de forma definitiva el acuerdo de AT&T por $177 millones, que pone fin a la demanda colectiva por dos filtraciones de datos de clientes. El 2 de octubre de 2026, el juez federal sénior Sidney A. Fitzwater, del Distrito Norte de Texas, otorgó la aprobación final. AT&T no admitió responsabilidad.
- El acuerdo tiene dos fondos: $149 millones para la filtración "AT&T 1" y $28 millones para "AT&T 2".
- El plazo para reclamar venció el 18 de diciembre de 2025: quien no presentó un reclamo ya no puede hacerlo.
- Según WBIW, citado por The Cool Down, quienes no documentaron pérdidas recibirían entre $6.50 y $40 (estimación), y los pagos podrían empezar a fines de noviembre o en diciembre.
Por qué importa: millones de clientes tuvieron datos personales expuestos y ahora hay una fecha aproximada y un rango de montos. Conviene saber qué esperar y cómo evitar estafas que aprovechan el proceso.
Qué aprobó el tribunal
El caso se conoce como In re: AT&T Inc. Customer Data Security Breach Litigation. Antes estaba a cargo de la jueza Ada Brown, quien se recusó en agosto de 2026. Después, el juez Fitzwater dio la aprobación final, según la orden judicial y el sitio oficial del acuerdo, telecomdatasettlement.com.
"AT&T 1" se anunció el 30 de marzo de 2024 y expuso nombres, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento, códigos de acceso y, en algunos casos, números de Seguro Social. "AT&T 2" se anunció el 12 de julio de 2024 y involucró registros de llamadas y mensajes: los números con los que se comunicaron los clientes, la cantidad y la duración. Para unos pocos, incluyó identificadores de antenas celulares.
Cuánto podrían cobrar
En "AT&T 1" había dos opciones: reclamar pérdidas documentadas de hasta $5,000 (desde 2019) o recibir un pago por niveles. El Nivel 1 corresponde a quienes tuvieron expuesto el número de Seguro Social y el Nivel 2, a quienes no. Son partes proporcionales del fondo neto, es decir, lo que queda después de los gastos y honorarios.
En "AT&T 2" se podían reclamar pérdidas documentadas de hasta $2,500 o un pago de Nivel 3 para titulares de cuenta. Quienes estuvieron en ambas filtraciones pueden cobrar de las dos.
Según WBIW, citado por The Cool Down, quienes no documentaron pérdidas recibirían por lo general un pago base de entre $6.50 y $40. Es una estimación, no una promesa: los montos finales dependen de cuántos reclamos resulten válidos. Esos medios señalan que se presentaron cerca de 4.4 millones de reclamos.
Cuándo podrían llegar los pagos
Antes de pagar, el administrador debe revisar los reclamos y debe transcurrir el periodo de apelación, de unos 30 días. Si nadie apela, WBIW y The Cool Down calculan que los pagos podrían empezar a fines de noviembre o en diciembre. Esa no es una fecha oficial y podría cambiar si hay apelaciones.
El dinero llegará por el método elegido al reclamar: depósito directo, pago digital o cheque. El administrador es Kroll Settlement Administration. Si quieres repasar cómo era el proceso, publicamos los requisitos y el plazo para reclamar cuando se abrió la convocatoria.
Qué hacer ahora
- Revisa tu correo electrónico, incluida la carpeta de correo no deseado, por si tienes la confirmación de tu reclamo.
- Si no la encuentras, contacta a Kroll a través del sitio oficial, telecomdatasettlement.com.
- Desconfía de mensajes y llamadas: nadie te pedirá datos bancarios por mensaje o por teléfono para "liberar" tu pago. Si lo hacen, es una estafa.
Si no reclamaste a tiempo, ya no puedes recibir dinero de este acuerdo. Aun así, conviene vigilar tus cuentas y tu informe de crédito, sobre todo si tu número de Seguro Social pudo haber estado expuesto.
Fuentes: Sitio oficial del acuerdo; Orden de aprobación final, Distrito Norte de Texas; The Cool Down. Datos consultados el 22 de octubre de 2026.