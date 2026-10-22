Un tribunal federal aprobó de forma definitiva el acuerdo de AT&T por $177 millones, que pone fin a la demanda colectiva por dos filtraciones de datos de clientes. El 2 de octubre de 2026, el juez federal sénior Sidney A. Fitzwater, del Distrito Norte de Texas, otorgó la aprobación final. AT&T no admitió responsabilidad.

El acuerdo tiene dos fondos: $149 millones para la filtración "AT&T 1" y $28 millones para "AT&T 2".

El plazo para reclamar venció el 18 de diciembre de 2025: quien no presentó un reclamo ya no puede hacerlo.

Según WBIW, citado por The Cool Down, quienes no documentaron pérdidas recibirían entre $6.50 y $40 (estimación), y los pagos podrían empezar a fines de noviembre o en diciembre.

Por qué importa: millones de clientes tuvieron datos personales expuestos y ahora hay una fecha aproximada y un rango de montos. Conviene saber qué esperar y cómo evitar estafas que aprovechan el proceso.

Qué aprobó el tribunal

El caso se conoce como In re: AT&T Inc. Customer Data Security Breach Litigation. Antes estaba a cargo de la jueza Ada Brown, quien se recusó en agosto de 2026. Después, el juez Fitzwater dio la aprobación final, según la orden judicial y el sitio oficial del acuerdo, telecomdatasettlement.com.

"AT&T 1" se anunció el 30 de marzo de 2024 y expuso nombres, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento, códigos de acceso y, en algunos casos, números de Seguro Social. "AT&T 2" se anunció el 12 de julio de 2024 y involucró registros de llamadas y mensajes: los números con los que se comunicaron los clientes, la cantidad y la duración. Para unos pocos, incluyó identificadores de antenas celulares.

Cuánto podrían cobrar

En "AT&T 1" había dos opciones: reclamar pérdidas documentadas de hasta $5,000 (desde 2019) o recibir un pago por niveles. El Nivel 1 corresponde a quienes tuvieron expuesto el número de Seguro Social y el Nivel 2, a quienes no. Son partes proporcionales del fondo neto, es decir, lo que queda después de los gastos y honorarios.

En "AT&T 2" se podían reclamar pérdidas documentadas de hasta $2,500 o un pago de Nivel 3 para titulares de cuenta. Quienes estuvieron en ambas filtraciones pueden cobrar de las dos.

Según WBIW, citado por The Cool Down, quienes no documentaron pérdidas recibirían por lo general un pago base de entre $6.50 y $40. Es una estimación, no una promesa: los montos finales dependen de cuántos reclamos resulten válidos. Esos medios señalan que se presentaron cerca de 4.4 millones de reclamos.