El dólar en México subió este miércoles 21 de octubre de 2026 a 18.6425 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio FIX que determina el Banco de México (Banxico). Es el nivel más alto desde el 8 de septiembre de 2025, cuando el FIX fue de 18.6550, y el más alto de lo que va de 2026.

Por qué importa: cuando el FIX sube, cada dólar equivale a más pesos en la tasa de referencia. Por eso una misma cantidad enviada puede traducirse en más pesos para tu familia en México, antes de las comisiones y de la tasa que aplique cada empresa de envío.

Las cifras del día

FIX del miércoles 21 de octubre: 18.6425 pesos por dólar.

pesos por dólar. FIX del martes 20 de octubre: 18.4200. La subida en un día fue de 22.25 centavos, es decir, 1.2%.

Máximo anterior de 2026: 18.4930, el viernes 16 de octubre.

Mínimo de 2026: 16.8748, el 4 de septiembre. Desde entonces, el dólar ha subido 10.5% frente al peso.

Cierre de 2025 (31 de diciembre): 18.0012. El dólar vale hoy 3.6% más.

Cuánto rinden hoy tus envíos

Con el FIX de hoy, 200 dólares equivalen a 3,728.50 pesos y 500 dólares, a 9,321.25 pesos. Con el FIX del 20 de octubre, 500 dólares eran 9,210 pesos, es decir, 111.25 pesos menos. Con el del 4 de septiembre, 500 dólares eran 8,437.40 pesos, o 883.85 pesos menos que hoy. Son cálculos con la tasa de referencia, no con lo que se recibe al enviar.

¿Qué es el FIX?

El FIX es una tasa de referencia que Banxico determina con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo. Lo da a conocer a partir de las 12:00 horas cada día hábil bancario y se publica en el Diario Oficial de la Federación un día hábil bancario después. Bancos, casas de cambio y empresas de envío aplican su propia tasa y comisiones.

¿Y en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente el jueves 22 de octubre es de 3,191.47 pesos colombianos por dólar. Son 27.71 pesos más que la del 21 de octubre (3,163.76), una subida de 0.9%.