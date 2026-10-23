Tesla promete millones de robotaxis mientras su ganancia cae en el tercer trimestre
Publicado el 23/10/2026 a las 12:16
Tesla presentó el 21 de octubre de 2026 sus resultados del tercer trimestre con un mensaje doble: una ganancia a la baja y la promesa de que los robotaxis de Tesla pasarán de unos cientos de vehículos a millones. Los plazos y los permisos son el punto más incierto.
- La ganancia neta fue de $787 millones (22 centavos por acción), frente a $1,110 millones un año antes, según CNBC.
- Tesla acumulaba casi dos millones de millas sin supervisión y planea llegar a Dallas en noviembre.
- Un directivo prevé que el freno sea regulatorio hacia el primer o segundo trimestre de 2027.
Por qué importa: Tesla apuesta buena parte de su futuro a la conducción autónoma, pero hoy sus ingresos dependen de unos autos que se venden menos. Los inversionistas y los conductores latinos que quieran probar el servicio deberán distinguir entre lo que ya funciona y lo que todavía es una meta.
Los números del trimestre: ingresos estables, ganancia menor
Entre julio y septiembre, Tesla registró ingresos de $28,050 millones, casi iguales a los de un año antes ($28,240 millones, según CNBC). Los ingresos automotrices bajaron 3%, a $20,560 millones, y los de energía cayeron 16%, a $2,880 millones. En cambio, servicios y otros subieron 33%, a $4,610 millones.
Las entregas sumaron 486,532 vehículos, 2% menos que un año antes. La empresa atribuyó la caída de la ganancia al gasto en inteligencia artificial, el robot Optimus y otros proyectos, a precios promedio más bajos y a la escasez de baterías. La inversión de capital más que se duplicó, hasta $3,730 millones.
La ganancia ajustada por acción fue de 48 centavos, por encima de los 43 que se esperaban. Aun así, la acción bajó más de 3% después del cierre del mercado.
Qué hay hoy en la calle: Austin y una flota pequeña
Tesla empezó a dar viajes con su Cybercab, un biplaza sin volante ni pedales, en Austin, Texas, el 3 de septiembre. Según la empresa, las millas sin supervisión se multiplicaron por ocho en el trimestre. Según el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, citado por CNBC, la flota autorizada sin conductor incluye 362 Model Y y 449 Cybercab.
La compañía quiere llegar a Dallas en noviembre y a otras ciudades antes de que termine el año. También prevé ampliar el servicio a 24 horas, a carreteras de mayor velocidad y a más condiciones climáticas.
La promesa de escalar y el historial de plazos
Ashok Elluswamy, vicepresidente de programación de IA, dijo: "vemos un camino claro para escalar a millones de vehículos en los próximos meses", "dondequiera que se nos permita operar". No dio calendario ni mercados concretos. Prevé que los primeros autos de clientes se sumen a la red hacia el segundo trimestre de 2027.
Elon Musk fue más cauto con el efecto financiero: el robotaxi "no va a mover la aguja este trimestre" y "empieza a notarse en el segundo trimestre y probablemente será algo grande para el tercer o cuarto trimestre del próximo año". Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería, dijo que buscan entregar Cybercabs a clientes a fines de 2026, aunque Musk precisó que la gran mayoría serán propiedad de Tesla como servicio de transporte.
Conviene recordar que Musk ha anunciado en el pasado plazos para la conducción autónoma que no se cumplieron. Eso no significa que esta vez vaya a ocurrir lo mismo, pero explica la cautela de muchos analistas.
Regulación y otros frentes abiertos
Elluswamy prevé que el freno pase a ser regulatorio en el primer o segundo trimestre de 2027. En la conferencia, un analista preguntó por la revisión de seguridad abierta de la NHTSA, el regulador federal de seguridad vial. Además, Musk habló esta semana de una posible fusión entre Tesla y SpaceX; ambas juntas formaron comités especiales.
Mientras tanto, FSD (Supervisado), que exige supervisión activa del conductor, tiene 1.74 millones de suscripciones activas, un 67% más que hace un año, a $99 al mes en EE.UU. Para entender qué puede fallar en este tipo de servicio, puedes leer sobre los riesgos de los robotaxis de Waymo.
Qué significa para ti
Por ahora, el servicio sin conductor de Tesla solo opera en partes de Texas. Waymo ya funciona en varias ciudades. Si vives en Austin, puedes usar el servicio de Tesla a través de su aplicación. Si estás en otra zona, conviene esperar a que la empresa confirme fechas y permisos antes de contar con el servicio.
Fuentes: Tesla, informe del tercer trimestre de 2026 (SEC); CNBC; elDiario.es; Transcripción de la conferencia con analistas. Datos consultados el 22 de octubre de 2026.