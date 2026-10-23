Tesla presentó el 21 de octubre de 2026 sus resultados del tercer trimestre con un mensaje doble: una ganancia a la baja y la promesa de que los robotaxis de Tesla pasarán de unos cientos de vehículos a millones. Los plazos y los permisos son el punto más incierto.

La ganancia neta fue de $787 millones (22 centavos por acción), frente a $1,110 millones un año antes, según CNBC.

Tesla acumulaba casi dos millones de millas sin supervisión y planea llegar a Dallas en noviembre.

Un directivo prevé que el freno sea regulatorio hacia el primer o segundo trimestre de 2027.

Por qué importa: Tesla apuesta buena parte de su futuro a la conducción autónoma, pero hoy sus ingresos dependen de unos autos que se venden menos. Los inversionistas y los conductores latinos que quieran probar el servicio deberán distinguir entre lo que ya funciona y lo que todavía es una meta.

Los números del trimestre: ingresos estables, ganancia menor

Entre julio y septiembre, Tesla registró ingresos de $28,050 millones, casi iguales a los de un año antes ($28,240 millones, según CNBC). Los ingresos automotrices bajaron 3%, a $20,560 millones, y los de energía cayeron 16%, a $2,880 millones. En cambio, servicios y otros subieron 33%, a $4,610 millones.

Las entregas sumaron 486,532 vehículos, 2% menos que un año antes. La empresa atribuyó la caída de la ganancia al gasto en inteligencia artificial, el robot Optimus y otros proyectos, a precios promedio más bajos y a la escasez de baterías. La inversión de capital más que se duplicó, hasta $3,730 millones.

La ganancia ajustada por acción fue de 48 centavos, por encima de los 43 que se esperaban. Aun así, la acción bajó más de 3% después del cierre del mercado.

Qué hay hoy en la calle: Austin y una flota pequeña

Tesla empezó a dar viajes con su Cybercab, un biplaza sin volante ni pedales, en Austin, Texas, el 3 de septiembre. Según la empresa, las millas sin supervisión se multiplicaron por ocho en el trimestre. Según el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, citado por CNBC, la flota autorizada sin conductor incluye 362 Model Y y 449 Cybercab.

La compañía quiere llegar a Dallas en noviembre y a otras ciudades antes de que termine el año. También prevé ampliar el servicio a 24 horas, a carreteras de mayor velocidad y a más condiciones climáticas.