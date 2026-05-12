Waymo retira miles vehículos

Robotaxis enfrentan riesgos viales

Fallo afecta conducción autónoma

Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, anunció el retiro de circulación de miles de robotaxis en Estados Unidos tras detectar fallos de seguridad relacionados con inundaciones y pérdida de control en carretera.

La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio la seguridad de los vehículos autónomos en Estados Unidos y aumenta la presión regulatoria sobre las empresas que desarrollan esta tecnología.

Waymo detectó fallos en su software



Segun la agencia EFE, la compañía informó este martes que retirará de circulación alrededor de 4.800 vehículos autónomos.

Waymo explicó que identificó un problema en el sistema de manejo autónomo de sus robotaxis.

Según la empresa, el fallo provoca que algunos vehículos alcancen velocidades elevadas en carreteras inundadas.