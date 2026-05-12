Waymo retira miles de robotaxis tras detectar fallos de seguridad en carretera
Waymo retira miles vehículos Robotaxis enfrentan riesgos viales Fallo afecta conducción autónoma Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, anunció el retiro de circulación de miles de robotaxis en Estados Unidos tras detectar fallos de seguridad relacionados con inundaciones y pérdida de control en carretera. La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio la […]
Publicado el12/05/2026 a las 15:38
- Waymo retira miles vehículos
- Robotaxis enfrentan riesgos viales
- Fallo afecta conducción autónoma
Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, anunció el retiro de circulación de miles de robotaxis en Estados Unidos tras detectar fallos de seguridad relacionados con inundaciones y pérdida de control en carretera.
La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio la seguridad de los vehículos autónomos en Estados Unidos y aumenta la presión regulatoria sobre las empresas que desarrollan esta tecnología.
Waymo detectó fallos en su software
Segun la agencia EFE, la compañía informó este martes que retirará de circulación alrededor de 4.800 vehículos autónomos.
Waymo explicó que identificó un problema en el sistema de manejo autónomo de sus robotaxis.
Según la empresa, el fallo provoca que algunos vehículos alcancen velocidades elevadas en carreteras inundadas.
En una carta publicada por la Administración Nacional de Seguridad Vial, la tecnológica advirtió que el problema podría provocar pérdida de control.
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La compañía reconoció que el defecto “aumenta el riesgo de un accidente”.
Waymo tiene su sede en California y opera servicios comerciales de robotaxis en distintas ciudades estadounidenses.
La empresa no detalló cuánto tiempo permanecerán fuera de servicio los vehículos afectados.
El retiro ocurre en medio de nuevas preocupaciones sobre la capacidad de los vehículos autónomos para responder ante condiciones climáticas extremas.
Vehículos quedaron atrapados en zonas inundadas
La medida llega después de varios reportes relacionados con incidentes ocurridos en Texas.
Según la empresa, algunos vehículos ingresaron a vías inundadas en San Antonio y Austin.
Los robotaxis terminaron detenidos en medio del agua.
Los casos generaron preocupación sobre el comportamiento del software de conducción autónoma durante lluvias intensas.
Waymo indicó en un comunicado que ya trabaja en nuevas medidas de seguridad.
La compañía aseguró que implementará ajustes adicionales en el software de sus vehículos.
También informó que limitó temporalmente las áreas donde operan los robotaxis cuando existen condiciones meteorológicas extremas.
El objetivo es evitar que los vehículos entren a “áreas donde podrían producirse inundaciones repentinas”.
La empresa señaló que estas restricciones se aplicarán especialmente durante periodos de lluvias fuertes.
Reguladores mantienen investigaciones sobre Waymo
Los vehículos autónomos de Waymo comenzaron a operar como taxis comerciales en varias ciudades estadounidenses en 2020.
Desde entonces, la compañía ha enfrentado investigaciones por distintos incidentes de tránsito.
En enero, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras abrió una pesquisa contra la empresa.
La investigación se produjo después de que uno de sus vehículos atropellara a un niño cerca de una escuela primaria en el sur de California.
El menor sufrió heridas leves, según los reportes oficiales.
Los incidentes recientes han mantenido el debate sobre la seguridad y regulación de los vehículos autónomos.
Las autoridades federales continúan vigilando el funcionamiento de esta tecnología mientras aumenta su presencia en las calles estadounidenses.
Waymo no informó si el retiro afectará de manera inmediata las operaciones de transporte en las ciudades donde presta servicio.