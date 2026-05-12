Hombre corrió hacia avión

Autoridades confirman suicidio

Incidente sacude aeropuerto Denver

Las autoridades de Denver confirmaron este martes que el hombre que murió atropellado por un avión en el aeropuerto internacional de la ciudad ingresó deliberadamente a la pista con la intención de quitarse la vida.

El caso provocó conmoción en uno de los aeropuertos más transitados del mundo y generó cuestionamientos sobre la seguridad en las pistas aéreas de Estados Unidos.

Hombre ingresó sin autorización a la pista



Segun la agencia EFE, durante una conferencia de prensa, autoridades de Denver identificaron al fallecido como Michael Mott, de 41 años.

Según la investigación, el hombre logró ingresar sin autorización a una de las pistas del aeropuerto cerca de la medianoche del viernes.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Mott caminó hacia el centro de la pista.