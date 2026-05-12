Revelan nuevos detalles sobre hombre arrollado por avión en aeropuerto de Denver
Hombre corrió hacia avión Autoridades confirman suicidio Incidente sacude aeropuerto Denver Las autoridades de Denver confirmaron este martes que el hombre que murió atropellado por un avión en el aeropuerto internacional de la ciudad ingresó deliberadamente a la pista con la intención de quitarse la vida. El caso provocó conmoción en uno de los aeropuertos […]
Publicado el12/05/2026 a las 14:43
- Hombre corrió hacia avión
- Autoridades confirman suicidio
- Incidente sacude aeropuerto Denver
Las autoridades de Denver confirmaron este martes que el hombre que murió atropellado por un avión en el aeropuerto internacional de la ciudad ingresó deliberadamente a la pista con la intención de quitarse la vida.
El caso provocó conmoción en uno de los aeropuertos más transitados del mundo y generó cuestionamientos sobre la seguridad en las pistas aéreas de Estados Unidos.
Hombre ingresó sin autorización a la pista
Segun la agencia EFE, durante una conferencia de prensa, autoridades de Denver identificaron al fallecido como Michael Mott, de 41 años.
Según la investigación, el hombre logró ingresar sin autorización a una de las pistas del aeropuerto cerca de la medianoche del viernes.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Mott caminó hacia el centro de la pista.
El hecho ocurrió justo cuando un Airbus A321 de la aerolínea Frontier iniciaba su despegue con destino a Los Ángeles.
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Las autoridades indicaron que el hombre corrió intencionalmente hacia la aeronave.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó en un comunicado que el individuo “saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje”.
El avión terminó impactándolo durante la maniobra de despegue.
Forense clasificó la muerte como suicidio
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El jefe del Departamento Forense de Denver, Sterling McLaren, confirmó que Michael Mott murió a causa de múltiples lesiones contusas y cortantes.
Tras revisar el caso, la oficina forense clasificó oficialmente la muerte como un suicidio.
Las autoridades señalaron que toda la evidencia recopilada hasta ahora apunta a que el hombre actuó de manera intencional.
El choque también provocó un incendio menor en uno de los motores del avión.
De acuerdo con los reportes oficiales, las llamas fueron controladas rápidamente por el Departamento de Bomberos de Denver.
No se reportaron otros lesionados relacionados con el incidente.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que no abrirá una investigación sobre lo sucedido.
Según NBC, la agencia consideró que el caso no entra dentro de su ámbito debido a la determinación oficial sobre la causa de muerte.
Aeropuerto de Denver es uno de los más transitados
El incidente ocurrió en el aeropuerto internacional de Denver, considerado uno de los de mayor tráfico aéreo del mundo.
Durante 2025, la terminal recibió más de 82,4 millones de pasajeros.
Esa cifra convirtió al aeropuerto en el cuarto más ocupado de Estados Unidos.
También fue catalogado como el décimo aeropuerto con más tránsito aéreo a nivel mundial.
Las autoridades no informaron si el incidente provocará cambios adicionales en los protocolos de seguridad del aeropuerto.
El caso ha generado atención nacional por la forma en que el hombre logró acceder a la pista en medio de operaciones aéreas activas.