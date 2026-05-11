EEUU vigila casos repatriados

Riesgo público sigue bajo

Trump critica nuevamente OMS Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron este lunes que el riesgo de propagación del hantavirus para la población general sigue siendo “muy, muy bajo”, luego de confirmarse que uno de los pasajeros repatriados desde Canarias dio positivo al virus. El caso ha generado atención internacional después de que varios pasajeros de un crucero fueran trasladados a territorio estadounidense bajo estrictas medidas médicas y de cuarentena. El subsecretario de salud del Departamento de Salud y Recursos Humanos, Brian Christine, afirmó que la variante andina del hantavirus “no se propaga fácilmente”. Según explicó el funcionario, el contagio requiere contacto cercano y prolongado con una persona que ya presenta síntomas. Christine sostuvo que las autoridades tomaron la situación “muy en serio desde el mismo comienzo”.

Los pasajeros repatriados viajaban en el MV Hondius, un crucero que realizó un recorrido desde Ushuaia, en Argentina, hacia distintas islas del Atlántico antes de llegar a Canarias. Durante el trayecto se detectaron varios casos de hantavirus que dejaron tres personas fallecidas. Repatriados permanecen bajo vigilancia médica Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FRONTERA (@frontera)

Segun la agencia EFE, las autoridades estadounidenses detallaron que 18 personas fueron trasladadas desde Canarias hacia Nebraska. El grupo estaba conformado por 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en Estados Unidos. Dos de los pasajeros fueron enviados en avión a Atlanta para recibir “más evaluación y atención”. Los otros 16 fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Ese centro es actualmente la única instalación de cuarentena financiada por el Gobierno federal en Estados Unidos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 15 pasajeros permanecerán en la Unidad Nacional de Cuarentena. TE PUEDE INTERESAR: Retiran condimento para palomitas por riesgo de Salmonella: advierten posibles infecciones graves Otro pasajero, quien dio positivo al virus, permanece en una unidad especializada de biocontención. Las autoridades indicaron que médicos y enfermeros voluntarios los supervisarán las 24 horas del día. El subsecretario de Respuesta Estratégica del HHS, John Knox, explicó que los pasajeros fueron transportados desde Canarias en un avión del Departamento de Estado equipado con capacidades médicas adecuadas.

Knox añadió que durante los próximos días se les realizará una evaluación de salud inicial. También recibirán orientación sobre los pasos a seguir por parte de especialistas médicos. Pasajeros no presentan síntomas graves Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alma Plus Tv (@almaplustv_)

Las autoridades sanitarias señalaron que los pasajeros alojados en la unidad de cuarentena se encontraban “en buena forma y de buen humor”. Sin embargo, reconocieron que varios lucían cansados tras el viaje y el proceso de traslado. El doctor Michael Wadman, director médico de la unidad de cuarentena, afirmó que todos los pacientes se encuentran actualmente asintomáticos. “Todos aquí son asintomáticos y en este momento no presentan fiebre”, declaró Wadman. Las autoridades reiteraron que el riesgo de transmisión comunitaria sigue siendo bajo.

El tema también llegó a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump afirmó que espera “que todo salga bien” respecto al brote detectado entre los pasajeros del crucero. Trump destacó el trabajo realizado por el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. “Somos muy prudentes, y Nebraska ha realizado una labor fantástica”, aseguró. Trump mantiene críticas contra la OMS Durante un acto en la Casa Blanca, Trump también fue consultado sobre la decisión de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).