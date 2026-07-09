Niña hispana de 2 años muere tras ser olvidada durante horas en un automóvil

La muerte de Brittany Nicole, una niña de apenas dos años, ha conmocionado a la comunidad de Hallandale Beach, Florida. Su madre, Cristina López, exige justicia luego de que las autoridades le informaran que no se presentarían cargos contra las personas involucradas en el caso.

La niña permaneció horas dentro de un automóvil

De acuerdo con el relato de la familia, el pasado domingo Brittany quedó al cuidado de una persona de confianza. Sin embargo, esa cuidadora habría delegado la responsabilidad a su propio padre, quien presuntamente olvidó a la menor dentro de un vehículo desde aproximadamente las 9:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, cuando fue localizada por las autoridades.

La menor fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

La madre recibió la noticia mientras trabajaba

Cristina López relató que se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando agentes de policía llegaron para preguntarle si era la madre de Brittany.

Minutos después recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su única hija.

«Solo quiero justicia», expresó la madre, quien asegura que siempre actuó de buena fe al dejar a la menor bajo el cuidado de una persona en quien confiaba.

No habrá cargos, según la familia