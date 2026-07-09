Niña hispana de 2 años muere tras ser olvidada durante horas en un automóvil
Publicado el09/07/2026 a las 07:39
La muerte de Brittany Nicole, una niña de apenas dos años, ha conmocionado a la comunidad de Hallandale Beach, Florida. Su madre, Cristina López, exige justicia luego de que las autoridades le informaran que no se presentarían cargos contra las personas involucradas en el caso.
La niña permaneció horas dentro de un automóvil
De acuerdo con el relato de la familia, el pasado domingo Brittany quedó al cuidado de una persona de confianza. Sin embargo, esa cuidadora habría delegado la responsabilidad a su propio padre, quien presuntamente olvidó a la menor dentro de un vehículo desde aproximadamente las 9:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, cuando fue localizada por las autoridades.
La menor fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.
La madre recibió la noticia mientras trabajaba
Cristina López relató que se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando agentes de policía llegaron para preguntarle si era la madre de Brittany.
Minutos después recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su única hija.
«Solo quiero justicia», expresó la madre, quien asegura que siempre actuó de buena fe al dejar a la menor bajo el cuidado de una persona en quien confiaba.
No habrá cargos, según la familia
La familia afirma que las autoridades les notificaron posteriormente que no se presentarían cargos contra la cuidadora ni contra el hombre que dejó a la menor dentro del automóvil.
Según el relato de los familiares, la decisión se tomó debido a que el hombre padece una enfermedad mental y porque no existía un contrato formal para el cuidado de la niña. Hasta el momento, las autoridades no han emitido públicamente una explicación detallada sobre esa determinación.
Buscan apoyo para los gastos funerarios
Brittany era la única hija de Cristina López.
Tras la tragedia, familiares y amigos crearon una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo a la madre, quien asegura no contar con los recursos suficientes para afrontar la situación.
Mientras continúa el duelo, la familia mantiene su principal petición: que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por la muerte de la pequeña Brittany Nicole.
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