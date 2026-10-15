Toyota retira más de 30 mil vehículos: una falla podría apagar el sistema híbrido en marcha
Publicado el 14/10/2026 a las 21:12
Toyota enfrenta una nueva llamada a revisión en Estados Unidos por una falla de software que podría comprometer la seguridad de miles de conductores del modelo RAV4 híbrido enchufable 2026.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que el retiro involucra 30,978 vehículos, debido a un problema que podría afectar el funcionamiento del sistema híbrido.
Retiro de Toyota RAV4 híbridos por falla de software
Toyota is recalling more than 30,000 vehicles over a software issue that could cause a safety risk. https://t.co/aTNOIiySNO
— South Bend Tribune (@SBTribune) October 14, 2026
De acuerdo con el aviso de seguridad, un error de software podría impedir que el sistema híbrido enchufable funcione correctamente durante la conducción.
La falla puede activar luces de advertencia en el tablero y reducir el rendimiento del vehículo, especialmente cuando circula a velocidades elevadas.
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En determinadas circunstancias, el sistema podría apagarse o provocar una pérdida de potencia, lo que aumentaría el riesgo de sufrir un accidente en carretera.
Aunque la llamada a revisión busca prevenir posibles incidentes, los propietarios deben verificar si su unidad está incluida antes de asumir que presenta el defecto.
¿Qué deben hacer los propietarios afectados por el retiro de Toyota?[caption id="attachment_1696813" align="alignnone" width="1024"] Retiro de Toyota RAV4 híbridos por falla de software. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La medida incluye el Toyota RAV4 Híbrido Enchufable 2026, según la información publicada por la NHTSA sobre esta campaña de seguridad.
Toyota indicó que los concesionarios actualizarán el software relacionado con el problema sin cobrar por la reparación a los propietarios afectados.
Las notificaciones oficiales están previstas para llegar a los propietarios antes del 6 de diciembre de 2026, de acuerdo con el aviso citado.
Mientras tanto, los conductores pueden consultar el estado de su vehículo y confirmar si necesitan acudir a un concesionario autorizado para recibir la actualización.
¿Cómo comprobar si tu Toyota tiene una llamada a revisión?
Los propietarios pueden consultar la base de datos oficial de la NHTSA e introducir el número de identificación del vehículo, conocido como VIN.
Este código permite comprobar si existen campañas de seguridad pendientes para una unidad específica y conocer las medidas recomendadas por el fabricante.
La consulta es especialmente importante para quienes compraron recientemente un RAV4 híbrido enchufable 2026 o planean adquirir uno usado.
Si el vehículo está incluido, conviene contactar con un concesionario Toyota para coordinar la actualización y confirmar las indicaciones de seguridad correspondientes.
¿Por qué importa el retiro de vehículos Toyota en Estados Unidos?
Una pérdida inesperada de potencia puede dificultar las maniobras y aumentar el peligro en autopistas, particularmente durante adelantamientos o incorporaciones al tráfico.
Por qué importa
- Posible pérdida de potencia en carretera.
- Más de 30 mil unidades involucradas.
- Reparación gratuita en concesionarios Toyota.
Fuente: USA Today