Toyota retira más de 30 mil vehículos: una falla podría apagar el sistema híbrido en marcha

Toyota enfrenta una nueva llamada a revisión en Estados Unidos por una falla de software que podría comprometer la seguridad de miles de conductores del modelo RAV4 híbrido enchufable 2026.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que el retiro involucra 30,978 vehículos, debido a un problema que podría afectar el funcionamiento del sistema híbrido.

Retiro de Toyota RAV4 híbridos por falla de software

Toyota is recalling more than 30,000 vehicles over a software issue that could cause a safety risk. https://t.co/aTNOIiySNO — South Bend Tribune (@SBTribune) October 14, 2026

De acuerdo con el aviso de seguridad, un error de software podría impedir que el sistema híbrido enchufable funcione correctamente durante la conducción.

La falla puede activar luces de advertencia en el tablero y reducir el rendimiento del vehículo, especialmente cuando circula a velocidades elevadas.

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En determinadas circunstancias, el sistema podría apagarse o provocar una pérdida de potencia, lo que aumentaría el riesgo de sufrir un accidente en carretera.

Aunque la llamada a revisión busca prevenir posibles incidentes, los propietarios deben verificar si su unidad está incluida antes de asumir que presenta el defecto.