Trump desata polémica al decir que los filtradores de secretos militares “deberían ser fusilados”
Publicado el 14/10/2026 a las 20:56
El presidente Donald Trump provocó controversia al afirmar que quienes filtren información militar confidencial a los medios deberían ser fusilados, durante un mitin en Arizona.
El mandatario relacionó sus declaraciones con una operación militar vinculada con Irán, cuyos detalles, según su versión, habrían llegado anticipadamente a la prensa.
Trump pide fusilar por filtraciones militares
Trump: "Leakers should be -- in my opinion, leakers should be shot. They should be shot." https://t.co/lqNK175RNF
— Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2026
“En mi opinión, a los que filtran información deberían fusilarlos”, declaró Trump ante sus simpatizantes en Bullhead City, Arizona.
También sostuvo que los responsables deberían ir a prisión y recibir castigos severos por divulgar información que pudiera comprometer la seguridad de las tropas estadounidenses.
Sus palabras reabrieron el debate sobre los límites del poder presidencial, la protección de secretos militares y las garantías legales de quienes enfrentan acusaciones.
Irán y las filtraciones que habrían cambiado los planes militares
Trump says people who expose his administration’s crimes or actions should be shot, referring to them as “leakers.” He then points at the media, saying they are “almost like leakers,” before praising supporters he claims would stand by him even if he murdered someone. https://t.co/6xphZiusO8
— Anonymous (@YourAnonCentral) October 14, 2026
Trump afirmó que las fuerzas iraníes estaban esperando a los militares estadounidenses después de que medios publicaran información sobre movimientos de tropas.
El presidente señaló a The New York Times y CNN, a los que responsabilizó de difundir detalles sobre los horarios de salida y llegada.
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Según su relato, la filtración habría provocado el aplazamiento de un ataque durante dos días para evitar poner en peligro a los soldados.
Sin embargo, sus declaraciones no ofrecen pruebas independientes que confirmen todos los detalles ni la relación exacta entre las publicaciones y el supuesto retraso.
Trump revive su enfrentamiento con CNN y The New York Times
La controversia se suma a los enfrentamientos del mandatario con medios estadounidenses que han publicado información crítica sobre sus decisiones de seguridad nacional.
En 2025, Trump amenazó con demandar a CNN y The New York Times por reportajes relacionados con los daños sufridos por instalaciones nucleares iraníes.
La disputa surgió tras la Operación Martillo de Medianoche, ejecutada en junio de 2025, y las diferencias entre las declaraciones presidenciales y una evaluación preliminar de inteligencia.
El episodio volvió a poner bajo discusión la credibilidad de las versiones oficiales y el papel de los medios al informar sobre operaciones militares.
¿Qué implica la amenaza de Trump para Estados Unidos?
La divulgación de información clasificada puede generar consecuencias legales, pero cualquier sanción depende de las leyes aplicables, las pruebas y el proceso judicial.
Por qué importa
- Seguridad de las tropas estadounidenses.
- Libertad de prensa bajo presión.
- Protección de secretos militares.
Fuente: USA Today.