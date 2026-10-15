Trump desata polémica al decir que los filtradores de secretos militares “deberían ser fusilados”

El presidente Donald Trump provocó controversia al afirmar que quienes filtren información militar confidencial a los medios deberían ser fusilados, durante un mitin en Arizona.

El mandatario relacionó sus declaraciones con una operación militar vinculada con Irán, cuyos detalles, según su versión, habrían llegado anticipadamente a la prensa.

Trump pide fusilar por filtraciones militares

Trump: "Leakers should be -- in my opinion, leakers should be shot. They should be shot." https://t.co/lqNK175RNF — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2026

“En mi opinión, a los que filtran información deberían fusilarlos”, declaró Trump ante sus simpatizantes en Bullhead City, Arizona.

También sostuvo que los responsables deberían ir a prisión y recibir castigos severos por divulgar información que pudiera comprometer la seguridad de las tropas estadounidenses.

Sus palabras reabrieron el debate sobre los límites del poder presidencial, la protección de secretos militares y las garantías legales de quienes enfrentan acusaciones.