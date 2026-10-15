Empresas estadounidenses reportan instalaciones dañadas.

Trump presiona por refinerías rusas.

Empresarios reclaman protección de Washington.

Los ataques rusos contra instalaciones vinculadas a empresas estadounidenses en Ucrania han abierto un nuevo frente de críticas a Donald Trump, mientras Washington exige a Kiev frenar sus ofensivas petroleras.

Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania, denunció ante CNN daños en instalaciones relacionadas con Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s y Oreo durante los últimos meses.

El representante empresarial cuestionó la falta de una respuesta pública de la Casa Blanca ante los ataques recientes. Su reclamo pone el foco en trabajadores, inversiones y operaciones comerciales afectadas.

La controversia plantea una pregunta para Washington: cómo proteger los intereses estadounidenses en territorio ucraniano mientras busca negociar el fin de la guerra con Moscú y Kiev.

Coca-Cola, PepsiCo y McDonald’s reportan daños

El Gobierno de Trump guarda silencio mientras Rusia ataca a empresas estadounidenses con "drones y misiles" en Ucrania https://t.co/UMs4tRa0zM — CNN en Español (@CNNEE) October 14, 2026



El 3 de septiembre, drones rusos dañaron una planta de Coca-Cola cerca de Kiev. Las autoridades informaron que no hubo heridos, mientras equipos de emergencia atendían el incendio.

El presidente Volodymyr Zelensky interpretó el ataque como un mensaje dirigido a Estados Unidos. Esa valoración corresponde al mandatario ucraniano y no demuestra por sí sola la intención rusa.

McDonald’s confirmó daños por un ataque del 25 de septiembre contra un almacén de su socio logístico en la región de Kiev. La interrupción obligó a reducir su menú.

PepsiCo también reconoció daños en una instalación productiva de Mykolaiv a finales de agosto, sin víctimas reportadas. Los incidentes muestran consecuencias concretas para la producción y el abastecimiento.