El silencio de Trump genera críticas tras ataques rusos a empresas estadounidenses en Ucrania
Publicado el 14/10/2026 a las 20:05
- Empresas estadounidenses reportan instalaciones dañadas.
- Trump presiona por refinerías rusas.
- Empresarios reclaman protección de Washington.
Los ataques rusos contra instalaciones vinculadas a empresas estadounidenses en Ucrania han abierto un nuevo frente de críticas a Donald Trump, mientras Washington exige a Kiev frenar sus ofensivas petroleras.
Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania, denunció ante CNN daños en instalaciones relacionadas con Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s y Oreo durante los últimos meses.
El representante empresarial cuestionó la falta de una respuesta pública de la Casa Blanca ante los ataques recientes. Su reclamo pone el foco en trabajadores, inversiones y operaciones comerciales afectadas.
La controversia plantea una pregunta para Washington: cómo proteger los intereses estadounidenses en territorio ucraniano mientras busca negociar el fin de la guerra con Moscú y Kiev.
Coca-Cola, PepsiCo y McDonald’s reportan daños
El Gobierno de Trump guarda silencio mientras Rusia ataca a empresas estadounidenses con "drones y misiles" en Ucrania https://t.co/UMs4tRa0zM
— CNN en Español (@CNNEE) October 14, 2026
El 3 de septiembre, drones rusos dañaron una planta de Coca-Cola cerca de Kiev. Las autoridades informaron que no hubo heridos, mientras equipos de emergencia atendían el incendio.
El presidente Volodymyr Zelensky interpretó el ataque como un mensaje dirigido a Estados Unidos. Esa valoración corresponde al mandatario ucraniano y no demuestra por sí sola la intención rusa.
McDonald’s confirmó daños por un ataque del 25 de septiembre contra un almacén de su socio logístico en la región de Kiev. La interrupción obligó a reducir su menú.
PepsiCo también reconoció daños en una instalación productiva de Mykolaiv a finales de agosto, sin víctimas reportadas. Los incidentes muestran consecuencias concretas para la producción y el abastecimiento.
Trump exige frenar ataques a refinerías rusas[caption id="attachment_1696784" align="alignnone" width="1200"] Rusia golpea empresas estadounidenses: Trump presiona a Kiev FOTO: EFE[/caption]
La respuesta pública contrasta con las advertencias de Trump a Ucrania por sus ataques contra instalaciones energéticas rusas, a los que atribuye perjuicios para el suministro de diésel.
El 9 de octubre, el presidente anunció un acuerdo con Rusia para aumentar la oferta de ese combustible. Su administración flexibilizó temporalmente sanciones, una decisión cuestionada por legisladores estadounidenses.
El argumento de Washington es aliviar los precios del combustible. Sin embargo, analistas consultados por Reuters advirtieron que el acuerdo podría resultar insuficiente para mantenerlos a la baja.
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CNN también reportó amenazas de restringir inteligencia y municiones a Ucrania si continúan los ataques petroleros. Se trata de presiones descritas por fuentes, no de recortes confirmados.
Casa Blanca responde y empresas reclaman protección
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que Trump busca terminar la guerra y mantiene su compromiso con las negociaciones, sin anunciar medidas específicas para estas empresas.
El reclamo empresarial tampoco es uniforme. Según Hunder, algunas compañías quieren visibilizar los ataques, mientras otras prefieren actuar con cautela ante los riesgos que enfrentan sobre el terreno.
Legisladores demócratas han pedido una respuesta más firme. La Cámara de Comercio también solicita a representantes de ambos partidos que trasladen la preocupación empresarial a la Casa Blanca.