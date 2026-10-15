Tiroteo en escuela de Oregón deja varios muertos, incluidos tres niños: el sospechoso fue abatido
Publicado el 15/10/2026 a las 19:00
Un tiroteo reportado en una escuela primaria de Bend, Oregón, dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas tres menores de edad y un adulto, según información preliminar difundida por CNN.
El caso vuelve a poner bajo presión el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.
Las autoridades confirmaron que hubo varias víctimas y que al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital.
Tiroteo en primaria de Oregón deja cuatro muertos
Authorities in Bend, Oregon say a shooting at Silver Rail Elementary School has left behind multiple victims, including children. A shooter was shot and killed, police say.
At least two people were taken to a local hospital for treatment, but information on their conditions and total number of injuries remain unclear. https://t.co/kjkUguu3nw
— CBS News (@CBSNews) October 15, 2026
Hasta el momento del reporte inicial, no se había aclarado si el sospechoso abatido por la policía estaba incluido en el balance de fallecidos.
La portavoz de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend, Sheila Miller, informó que el presunto responsable murió por disparos.
Sin embargo, las autoridades no habían divulgado todos los detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento ni la identidad de las víctimas.
¿Cómo comenzó el tiroteo en la escuela primaria?
🇺🇸🔴 TIROTEO EN ESCUELA PRIMARIA DE ESTADOS UNIDOS DEJA VARIOS HERIDOS, ENTRE ELLOS NIÑOS
Un tiroteo registrado este jueves 15 de octubre en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, dejó varias personas heridas, entre ellas menores de edad. La Policía confirmó que al menos dos víctimas fueron trasladadas a un hospital y que el presunto atacante murió durante la intervención de las autoridades.
El centro educativo fue puesto bajo confinamiento preventivo mientras agentes policiales y equipos de emergencia evacuaban a los estudiantes. Las autoridades habilitaron un punto de reunificación para las familias y mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Por el momento, no se ha precisado el número total de heridos ni su estado de salud.
— News On Demand (@OnDemand_News) October 15, 2026
De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 13:00 horas locales para atender un incidente en el que una persona disparaba contra un automóvil.
Minutos después, otras llamadas alertaron sobre un tiroteo activo en una escuela primaria.
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La escuela Silver Rail cerró sus instalaciones mientras los equipos de emergencia atendían la situación.
También se habilitó un punto de encuentro para que familiares y alumnos pudieran reunirse, una medida destinada a facilitar la comunicación y reducir la incertidumbre durante la respuesta policial.
Gobernadora de Oregón sigue la emergencia
I am closely monitoring the situation at Silver Rail Elementary in Bend. I am grateful to the first responders who are on the scene. I will share as I learn more.
— Governor Tina Kotek (@GovTinaKotek) October 15, 2026
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, comunicó que seguía de cerca lo ocurrido y agradeció la rápida actuación de los equipos de emergencia.
La investigación deberá establecer cómo se desarrollaron los hechos y qué motivó el ataque.
Las autoridades todavía debían esclarecer la secuencia completa del tiroteo, las posibles conexiones entre el incidente del automóvil y el ocurrido en la escuela, así como las circunstancias en las que murió el sospechoso.
Estos datos serán fundamentales para reconstruir el caso sin depender de versiones preliminares.
Violencia armada en Estados Unidos: por qué importa
El ataque se suma a un panorama preocupante de violencia armada. Según Gun Violence Archive, citado en el reporte original, Estados Unidos había registrado más de 350 tiroteos masivos en lo que iba del año.
La organización considera masivos los incidentes con cuatro o más personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.
Otro caso reciente ocurrió en Erie, Pensilvania, donde un tiroteo dejó al menos ocho personas muertas, incluidos dos niños, según el reporte proporcionado.
La sucesión de episodios mantiene la seguridad escolar y la prevención de ataques entre las principales preocupaciones de las comunidades estadounidenses.
¿Qué pueden hacer las familias ante una emergencia escolar?
- Seguir únicamente comunicados oficiales.
- Evitar difundir rumores o imágenes sensibles.
- Confirmar los puntos de reunión establecidos.
Fuentes: Efe, Telemundo.