Tiroteo en escuela de Oregón deja varios muertos, incluidos tres niños: el sospechoso fue abatido

Un tiroteo reportado en una escuela primaria de Bend, Oregón, dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas tres menores de edad y un adulto, según información preliminar difundida por CNN.

El caso vuelve a poner bajo presión el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

Las autoridades confirmaron que hubo varias víctimas y que al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital.

Tiroteo en primaria de Oregón deja cuatro muertos

Authorities in Bend, Oregon say a shooting at Silver Rail Elementary School has left behind multiple victims, including children. A shooter was shot and killed, police say. At least two people were taken to a local hospital for treatment, but information on their conditions and total number of injuries remain unclear. https://t.co/kjkUguu3nw — CBS News (@CBSNews) October 15, 2026

Hasta el momento del reporte inicial, no se había aclarado si el sospechoso abatido por la policía estaba incluido en el balance de fallecidos.

La portavoz de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend, Sheila Miller, informó que el presunto responsable murió por disparos.

Sin embargo, las autoridades no habían divulgado todos los detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento ni la identidad de las víctimas.