El Cyber Monday 2026 llega con grandes promociones en Estados Unidos, pero también con una amenaza que preocupa a las autoridades: las estafas digitales.

Las ofertas falsas, las tiendas clonadas y los mensajes fraudulentos de paquetería son algunas de las trampas que pueden convertir una compra navideña en una pérdida de dinero.

El problema es que los delincuentes utilizan inteligencia artificial para crear anuncios, páginas y videos cada vez más convincentes, incluso imitando a marcas reconocidas y celebridades.

El FBI advirtió que los estafadores están aprovechando nuevas tecnologías para reproducir con mayor precisión sitios web, comercios y servicios de entrega legítimos.

¿Por qué aumentan las estafas en internet en Ciber Monday?

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La Comisión Federal de Comercio (FTC) reveló que los consumidores reportaron pérdidas por 2,100 millones de dólares en estafas originadas en redes sociales durante 2025.

Además, las estafas relacionadas con compras fueron las más denunciadas entre los fraudes que comenzaron en plataformas sociales, especialmente mediante anuncios de productos con precios demasiado atractivos.

Una de las trampas más frecuentes consiste en crear tiendas falsas que imitan páginas de Amazon, Walmart u otras cadenas, utilizando direcciones de internet casi idénticas a las originales.

También circulan anuncios fraudulentos en Facebook, Instagram y TikTok que prometen descuentos extraordinarios, pero conducen a páginas diseñadas para robar información bancaria o cobrar productos que nunca llegan.