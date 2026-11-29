Las 8 estafas que podrían vaciar tu cuenta bancaria mientras buscas descuentos el día de Ciber Monday
Publicado el 29/11/2026 a las 14:38
El Cyber Monday 2026 llega con grandes promociones en Estados Unidos, pero también con una amenaza que preocupa a las autoridades: las estafas digitales.
Las ofertas falsas, las tiendas clonadas y los mensajes fraudulentos de paquetería son algunas de las trampas que pueden convertir una compra navideña en una pérdida de dinero.
El problema es que los delincuentes utilizan inteligencia artificial para crear anuncios, páginas y videos cada vez más convincentes, incluso imitando a marcas reconocidas y celebridades.
El FBI advirtió que los estafadores están aprovechando nuevas tecnologías para reproducir con mayor precisión sitios web, comercios y servicios de entrega legítimos.
¿Por qué aumentan las estafas en internet en Ciber Monday?
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La Comisión Federal de Comercio (FTC) reveló que los consumidores reportaron pérdidas por 2,100 millones de dólares en estafas originadas en redes sociales durante 2025.
Además, las estafas relacionadas con compras fueron las más denunciadas entre los fraudes que comenzaron en plataformas sociales, especialmente mediante anuncios de productos con precios demasiado atractivos.
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Una de las trampas más frecuentes consiste en crear tiendas falsas que imitan páginas de Amazon, Walmart u otras cadenas, utilizando direcciones de internet casi idénticas a las originales.
También circulan anuncios fraudulentos en Facebook, Instagram y TikTok que prometen descuentos extraordinarios, pero conducen a páginas diseñadas para robar información bancaria o cobrar productos que nunca llegan.
Las 8 estafas de Cyber Monday que debes reconocer[caption id="attachment_1701807" align="alignnone" width="1536"] ¿Por qué aumentan las estafas en internet en Ciber Monday? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Los videos de celebridades creados con inteligencia artificial representan otro riesgo: muestran supuestas recomendaciones de productos o tiendas que nunca recibieron el respaldo de esas personas.
Otra modalidad utiliza mensajes de texto o correos que aseguran que un paquete no pudo entregarse y solicitan confirmar la dirección o pagar una pequeña tarifa mediante un enlace falso.
Los delincuentes también envían correos con cupones exclusivos, alertas de compras rechazadas o supuestas promociones bancarias para conseguir contraseñas y datos personales.
Entre las trampas menos conocidas están las tarjetas de regalo manipuladas, los códigos QR que conducen a páginas fraudulentas y los juguetes supuestamente agotados que revendedores desconocidos ofrecen a precios irresistibles.
¿Cómo evitar fraudes durante las compras del Cyber Monday?
La primera recomendación es comprar directamente en las páginas oficiales o aplicaciones de las tiendas. Si encuentras una oferta en redes sociales, comprueba que también aparezca en el sitio legítimo del comercio.
Para los pedidos, consulta el seguimiento desde la aplicación de la tienda o de USPS, FedEx y UPS. Si recibes un mensaje sospechoso, no abras sus enlaces y puedes reenviarlo al 7726 (SPAM).
La FTC recomienda utilizar tarjetas de crédito porque ofrecen mecanismos para disputar cargos fraudulentos.
Evita pagar mediante transferencias bancarias, tarjetas prepagadas o tarjetas de regalo cuando un vendedor desconocido lo solicite.
También revisa los empaques de las tarjetas de regalo antes de comprarlas, activa las alertas bancarias y conserva recibos, correos y capturas de pantalla de tus operaciones.
¿Qué hacer si caes en una estafa durante Cyber Monday?
Si compartiste información bancaria o detectaste un cargo desconocido, comunícate inmediatamente con tu banco para bloquear la tarjeta y solicitar una investigación del movimiento.
También puedes presentar una denuncia ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov o informar sobre delitos digitales al FBI.