Epicentro frente a Manhattan Beach.

Dos estimaciones preliminares de magnitud.

Sin heridos en reportes iniciales.

El sismo en Los Ángeles se registró a las 9:30 a. m., hora local, del sábado 28 de noviembre de 2026, frente a la costa de Manhattan Beach.

La Red Sísmica del Sur de California ubicó el epicentro unos seis kilómetros al oeste-suroeste de esa ciudad del condado de Los Ángeles.

El movimiento se originó a unos 12,2 kilómetros de profundidad, según el reporte preliminar de la red operada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y Caltech.

El temblor se sintió a lo largo de la costa del sur de California y llegó hasta Pasadena, donde se percibió en el estadio Rose Bowl.

¿ Cual fue de magnitud del temblor?

Fuerte temblor en Los Ángeles, California #LA entre 4.7 y 5.1 el calculo a las 9:30 AM hora local, 11:30 AM en México. Información en proceso https://t.co/jdy2uwdVOt — Juan Carlos Flores A (@floresaquino) November 28, 2026



Associated Press informó que el USGS estimó una magnitud preliminar de 5,0 para el sismo frente a Manhattan Beach. apnews.com

El boletín preliminar de la red sísmica regional consignó una magnitud de 4,7, la misma cifra que difundieron inicialmente los bomberos de Los Ángeles.

El USGS explica que las primeras estimaciones pueden cambiar cuando se incorporan mediciones de más estaciones y los especialistas revisan los registros.

El boletín regional disponible se generó de forma automática y aún estaba pendiente de revisión por un sismólogo.