Sismo en Los Ángeles sacude la costa de Manhattan Beach: qué reportan las autoridades
Publicado el 28/11/2026 a las 13:28
- Epicentro frente a Manhattan Beach.
- Dos estimaciones preliminares de magnitud.
- Sin heridos en reportes iniciales.
El sismo en Los Ángeles se registró a las 9:30 a. m., hora local, del sábado 28 de noviembre de 2026, frente a la costa de Manhattan Beach.
La Red Sísmica del Sur de California ubicó el epicentro unos seis kilómetros al oeste-suroeste de esa ciudad del condado de Los Ángeles.
El movimiento se originó a unos 12,2 kilómetros de profundidad, según el reporte preliminar de la red operada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y Caltech.
El temblor se sintió a lo largo de la costa del sur de California y llegó hasta Pasadena, donde se percibió en el estadio Rose Bowl.
¿ Cual fue de magnitud del temblor?
Fuerte temblor en Los Ángeles, California #LA entre 4.7 y 5.1 el calculo a las 9:30 AM hora local, 11:30 AM en México.
Información en proceso https://t.co/jdy2uwdVOt
— Juan Carlos Flores A (@floresaquino) November 28, 2026
Associated Press informó que el USGS estimó una magnitud preliminar de 5,0 para el sismo frente a Manhattan Beach. apnews.com
El boletín preliminar de la red sísmica regional consignó una magnitud de 4,7, la misma cifra que difundieron inicialmente los bomberos de Los Ángeles.
El USGS explica que las primeras estimaciones pueden cambiar cuando se incorporan mediciones de más estaciones y los especialistas revisan los registros.
El boletín regional disponible se generó de forma automática y aún estaba pendiente de revisión por un sismólogo.
¿Hay daños o heridos tras el sismo?
🚨 BREAKING: A ~5.0 magnitude earthquake just SLAMMED Los Angeles, and there's BROKEN GLASS all over the floor of LAX airport
Thankfully, it's quickly being cleaned up
Hopefully nobody got injured across the region 🙏🏻
The aftershock was rated at 3.0, and then ANOTHER one at 2.5 https://t.co/aRS2Uj9fcm
— 𝐓𝐄𝐗𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐎𝐓 ™️🇺🇸 (@Texpatriot26) November 28, 2026
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su protocolo sísmico y movilizó a personal de sus 106 estaciones para revisar infraestructura y puntos de interés local.
La inspección abarcó distintos distritos de la ciudad con recorridos por tierra, aire y mar.
En su primer informe, el departamento indicó que no había recibido reportes de lesiones ni de daños estructurales.
La ciudad de Manhattan Beach informó que, al momento de su aviso, no había amenaza de tsunami.
¿Qué se sabe de las réplicas en Manhattan Beach?
Un registro preliminar basado en datos del USGS mostró un temblor de magnitud 1,9 cerca de Manhattan Beach, unos 16 minutos después del movimiento principal.
Las autoridades municipales pidieron a los residentes mantenerse preparados ante la posibilidad de nuevas sacudidas.
Las réplicas pueden ocurrir minutos, horas o incluso días después del sismo principal, recordó el municipio.
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La zona ya había registrado otro temblor el domingo 22 de noviembre. CBS Los Ángeles informó entonces que más de 1.700 personas dijeron haberlo sentido.
¿Qué hacer si vuelve a temblar en Los Ángeles?
Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete bajo una mesa resistente y sujétate hasta que termine el movimiento.
Si estás al aire libre, busca un espacio abierto, lejos de fachadas, postes y cables eléctricos.
Si vas al volante, detente en un lugar seguro, lejos de puentes y pasos elevados, y permanece dentro del vehículo.
Cuando termine la sacudida, verifica si hay personas heridas y aléjate de cables caídos o estructuras visiblemente dañadas.