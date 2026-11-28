Dos aviones de American Airlines rozan sus alas antes de despegar en Washington
Publicado el 27/11/2026 a las 21:37
- Dos aviones se rozaron en tierra.
- No se reportaron pasajeros heridos.
- La FAA investigará el incidente.
Dos aviones de American Airlines se rozaron las alas el viernes 27 de noviembre mientras avanzaban en tierra para despegar del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA).
El contacto ocurrió cerca de las 5:10 p. m., hora del este, en la terminal ubicada en Arlington, Virginia, que presta servicio a Washington D. C.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo AA 638, rumbo a Dallas-Fort Worth, rozó el ala del AA 2152, que partía hacia Chicago-O’Hare.
Los dos aviones eran Boeing 737-800. Tanto la aerolínea como las autoridades federales informaron que no se reportaron heridos.
Qué dijo el piloto a la torre de control
BREAKING: Two American Airlines planes collided while taxiing at Ronald Reagan Washington National Airport. - FAA. https://t.co/ycxtpWsH8T
— Scope Report (@ScopeReport_) November 27, 2026
La torre había indicado a la tripulación del vuelo con destino a Texas que se detuviera antes de ingresar a la pista 19.
En el audio de las comunicaciones, el piloto del AA 638 dijo que su avión había rebasado ligeramente la línea de espera.
En ese mismo intercambio, el piloto avisó que había rozado al avión de American Airlines que se encontraba a su lado.
Tras el reporte, la torre instruyó a otra aeronave que se aproximaba al aeropuerto a interrumpir su aterrizaje y volver a ganar altura.
Qué pasó con los pasajeros de los vuelos AA 638 y AA 2152[caption id="attachment_1701726" align="alignnone" width="1200"] Dos aviones de American Airlines se rozan en Washington FOTO: EFE[/caption]
Los dos aviones volvieron a sus puertas de embarque. Allí acudieron los equipos de bomberos y rescate de la autoridad aeroportuaria.
American Airlines informó que retiró ambas aeronaves de servicio para que su equipo de mantenimiento las inspeccionara.
La compañía anunció que trasladaría a los pasajeros a aviones de reemplazo para que continuaran hacia Dallas-Fort Worth y Chicago esa misma noche.
La Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington informó que, fuera de los dos vuelos involucrados, las operaciones del aeropuerto continuaron.
Qué investiga la FAA en el aeropuerto Ronald Reagan
La FAA anunció una investigación sobre el contacto en tierra. Su reporte inicial precisó la hora y los vuelos involucrados, sin establecer la causa.
El incidente ocurrió un día después de Thanksgiving, durante el periodo que la FAA proyectó como el más concurrido para Thanksgiving en 16 años.
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Para los nueve días del periodo festivo, la agencia estimó que el sistema aéreo estadounidense gestionaría más de 417,000 vuelos.
El pronóstico ubicó al martes 24 de noviembre como el día de mayor actividad, con más de 52,000 operaciones previstas
Qué ocurrió con el avión de FedEx en Miami
Dos días antes del roce en Washington, un avión de carga de FedEx se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.
La aeronave era un McDonnell Douglas MD-11 que cubría el vuelo 910 desde Memphis, Tennessee. Las autoridades no reportaron heridos.
El incidente obligó al aeropuerto de Miami a cerrar temporalmente varias pistas y provocó retrasos durante los viajes de Thanksgiving.
La FAA investiga lo ocurrido en Miami. El aeropuerto reabrió todas sus pistas el viernes 27 de noviembre.
FUENTE: EFE