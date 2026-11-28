Dos aviones se rozaron en tierra.

No se reportaron pasajeros heridos.

La FAA investigará el incidente.

Dos aviones de American Airlines se rozaron las alas el viernes 27 de noviembre mientras avanzaban en tierra para despegar del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA).

El contacto ocurrió cerca de las 5:10 p. m., hora del este, en la terminal ubicada en Arlington, Virginia, que presta servicio a Washington D. C.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo AA 638, rumbo a Dallas-Fort Worth, rozó el ala del AA 2152, que partía hacia Chicago-O’Hare.

Los dos aviones eran Boeing 737-800. Tanto la aerolínea como las autoridades federales informaron que no se reportaron heridos.

Qué dijo el piloto a la torre de control

BREAKING: Two American Airlines planes collided while taxiing at Ronald Reagan Washington National Airport. - FAA. https://t.co/ycxtpWsH8T — Scope Report (@ScopeReport_) November 27, 2026



La torre había indicado a la tripulación del vuelo con destino a Texas que se detuviera antes de ingresar a la pista 19.

En el audio de las comunicaciones, el piloto del AA 638 dijo que su avión había rebasado ligeramente la línea de espera.

En ese mismo intercambio, el piloto avisó que había rozado al avión de American Airlines que se encontraba a su lado.

Tras el reporte, la torre instruyó a otra aeronave que se aproximaba al aeropuerto a interrumpir su aterrizaje y volver a ganar altura.