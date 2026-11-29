Trump ataca a una presentadora de Fox News por decir «IA» y vuelve a impulsar el uso de «superinteligencia»
Publicado el 29/11/2026 a las 12:14
- Trump critica a Shannon Bream.
- La orden abarca al Ejecutivo.
- La SEC carece de anuncio.
En Truth Social, Trump se quejó de que Bream repitiera la palabra artificial al hablar de la tecnología.
La periodista conduce Fox News Sunday, un programa de entrevistas políticas que se transmite los domingos.
En otra publicación, el mandatario acusó a Fox News y a The Wall Street Journal de evitar la expresión que él promueve.
Fox News ya había usado el término en octubre, en el título de un video sobre tecnología.
Qué dice la orden ejecutiva de Trump sobre la superinteligencia
Trump firmó la orden ejecutiva 14434 el 29 de septiembre. El texto se publicó en el Registro Federal el 2 de octubre.
La directiva pide a las agencias del Ejecutivo usar Super Intelligence y la sigla «SI» en sus comunicaciones oficiales, dentro de los límites de la ley.
El cambio abarca sitios web, informes, correspondencia y otros documentos administrativos. Su alcance se limita al poder ejecutivo federal.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya publicó una guía sobre cómo aplica la instrucción.
Qué papel tiene la SEC en la disputa por la palabra «IA»
Trump atribuyó a Atkins la futura exigencia, aunque en su publicación no explicó cómo se aplicaría ni a quiénes alcanzaría.
La SEC supervisa los mercados de valores y vela por la protección de los inversionistas en Estados Unidos.
Las licencias de radio y televisión corresponden a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Al 29 de noviembre, la SEC no había anunciado una regla que hiciera obligatorio el término.
Cómo reaccionó Fox News al reclamo de Trump
Can someone please explain to this man that this is America, where he is free to call it Super Intelligence if he likes and the rest of us are free to continue calling it Artificial intelligence if we like. And no government agency can make any name for it mandatory.
— Brit Hume (@brithume) November 29, 2026
Brit Hume, comentarista de Fox News, respondió en X a la publicación del presidente.
Hume defendió el derecho de Trump a llamar «superinteligencia» a la tecnología.
También sostuvo que los demás pueden seguir usando «inteligencia artificial» y cuestionó que una agencia federal pueda imponer otra denominación.
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La respuesta de Hume se sumó a las críticas públicas de figuras conservadoras al reclamo presidencial.
Qué significa «superinteligencia» en el ámbito tecnológico
La inteligencia artificial abarca sistemas que realizan tareas como traducir textos o jugar ajedrez.
La superinteligencia describe un sistema hipotético que superaría ampliamente las capacidades cognitivas humanas.
Un programa de ajedrez puede vencer a un experto y seguir limitado a una sola tarea.
La orden de Trump da a «superinteligencia» un uso más amplio al adoptarla como denominación oficial para la inteligencia artificial.
FUENTE :independent