Trump critica a Shannon Bream.

La orden abarca al Ejecutivo.

La SEC carece de anuncio.

En Truth Social, Trump se quejó de que Bream repitiera la palabra artificial al hablar de la tecnología.

La periodista conduce Fox News Sunday, un programa de entrevistas políticas que se transmite los domingos.

En otra publicación, el mandatario acusó a Fox News y a The Wall Street Journal de evitar la expresión que él promueve.

Fox News ya había usado el término en octubre, en el título de un video sobre tecnología.

Qué dice la orden ejecutiva de Trump sobre la superinteligencia



Trump firmó la orden ejecutiva 14434 el 29 de septiembre. El texto se publicó en el Registro Federal el 2 de octubre.

La directiva pide a las agencias del Ejecutivo usar Super Intelligence y la sigla «SI» en sus comunicaciones oficiales, dentro de los límites de la ley.

El cambio abarca sitios web, informes, correspondencia y otros documentos administrativos. Su alcance se limita al poder ejecutivo federal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya publicó una guía sobre cómo aplica la instrucción.