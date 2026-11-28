¡Revisa tu refrigerador! Retiran 1.5 millones de libras de salchichas, tocino y carnes en Estados Unidos
Publicado el 28/11/2026 a las 15:42
Una alerta alimentaria encendió las preocupaciones en Estados Unidos luego de que una empresa retirara del mercado más de 1.5 millones de libras de productos cárnicos listos para consumir por posibles problemas durante su almacenamiento.
La compañía Kayem Foods Inc. anunció el retiro de aproximadamente 1,584,361 libras de carne y aves de corral, equivalentes a unos 718,648 kilogramos, tras detectar posibles irregularidades en las temperaturas de conservación.
La medida fue anunciada el 17 de octubre de 2026 por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), organismo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que clasificó el retiro como Clase I, correspondiente a una situación de alto riesgo para la salud.
Los productos fueron elaborados entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026 y distribuidos en establecimientos minoristas y de servicios de alimentos en todo Estados Unidos, además de Hong Kong. Las autoridades no han confirmado enfermedades relacionadas con su consumo.
Retiro de millones de libras de carnes en Estados Unidos
Time to check your refrigerator for recalled meats like hot dogs, chicken sausage, bacon and deli products sold under several brand names. https://t.co/jEUr9flTsD
— Taste of Home (@tasteofhome) November 28, 2026
La alerta incluye diferentes alimentos listos para consumir, entre ellos salchichas, tocino, embutidos, jamón, salchichas de pollo, carne de res y pechugas de pavo.
Los productos se comercializaron bajo distintas marcas, entre ellas Kayem, Al Fresco, McKenzie, Triple M, Deutschmacher, Jordan's, Genoa, Essem y Winnisimmet.
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Entre los establecimientos donde se han mencionado productos afectados figuran Walmart y Stop & Shop. Sin embargo, no significa que todos los artículos de estas tiendas estén incluidos en el retiro.
El FSIS publicó una relación de productos, etiquetas y códigos UPC para que los consumidores puedan identificar cuáles están afectados. También deben revisar los números de establecimiento dentro del sello de inspección del USDA: EST. M/P 7839, EST. P 20935A y EST. M 9520.
¿Por qué representan un riesgo las carnes almacenadas a temperaturas incorrectas?
El problema comenzó después de que un cliente minorista reportara que recibió productos a temperaturas superiores a las adecuadas el 1 de octubre. Kayem investigó el incidente y encontró desviaciones de temperatura en un refrigerador de almacenamiento de su almacén.
La conservación inadecuada puede permitir que microorganismos peligrosos se multipliquen, especialmente en alimentos que se consumen sin una cocción completa.
Uno de los microorganismos que merece especial atención en las carnes listas para consumir es la Listeria monocytogenes, una bacteria capaz de crecer incluso bajo refrigeración y que puede provocar infecciones graves.
Las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.
No obstante, el FSIS no ha confirmado enfermedades asociadas con estos productos ni ha señalado que estén contaminados con Listeria.
¿Qué deben hacer los consumidores que compraron estos productos?
La recomendación de las autoridades es no consumir ningún producto incluido en la alerta, incluso si parece estar en buenas condiciones, tiene un olor normal o permanece congelado.
Quienes encuentren alguno de los artículos afectados deben desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo compraron para solicitar un reembolso. No se recomienda intentar cocinarlo para eliminar posibles riesgos.
Si una persona consumió alguno de estos productos y presenta fiebre, dolores musculares o molestias gastrointestinales, debe comunicarse con un profesional médico e informar sobre la posible exposición.
Kayem Foods aseguró que realiza el retiro voluntariamente como medida preventiva y que tomó acciones para corregir el problema. Los consumidores también pueden comunicarse con la empresa al 800-426-6100 para obtener información adicional.
Fuente: Marler Clark