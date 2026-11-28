Una alerta alimentaria encendió las preocupaciones en Estados Unidos luego de que una empresa retirara del mercado más de 1.5 millones de libras de productos cárnicos listos para consumir por posibles problemas durante su almacenamiento.

La compañía Kayem Foods Inc. anunció el retiro de aproximadamente 1,584,361 libras de carne y aves de corral, equivalentes a unos 718,648 kilogramos, tras detectar posibles irregularidades en las temperaturas de conservación.

La medida fue anunciada el 17 de octubre de 2026 por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), organismo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que clasificó el retiro como Clase I, correspondiente a una situación de alto riesgo para la salud.

Los productos fueron elaborados entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026 y distribuidos en establecimientos minoristas y de servicios de alimentos en todo Estados Unidos, además de Hong Kong. Las autoridades no han confirmado enfermedades relacionadas con su consumo.

Retiro de millones de libras de carnes en Estados Unidos

Time to check your refrigerator for recalled meats like hot dogs, chicken sausage, bacon and deli products sold under several brand names. https://t.co/jEUr9flTsD — Taste of Home (@tasteofhome) November 28, 2026

La alerta incluye diferentes alimentos listos para consumir, entre ellos salchichas, tocino, embutidos, jamón, salchichas de pollo, carne de res y pechugas de pavo.

Los productos se comercializaron bajo distintas marcas, entre ellas Kayem, Al Fresco, McKenzie, Triple M, Deutschmacher, Jordan's, Genoa, Essem y Winnisimmet.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva York celebra el desfile de Thanksgiving tras su primer aplazamiento en la historia

Entre los establecimientos donde se han mencionado productos afectados figuran Walmart y Stop & Shop. Sin embargo, no significa que todos los artículos de estas tiendas estén incluidos en el retiro.

El FSIS publicó una relación de productos, etiquetas y códigos UPC para que los consumidores puedan identificar cuáles están afectados. También deben revisar los números de establecimiento dentro del sello de inspección del USDA: EST. M/P 7839, EST. P 20935A y EST. M 9520.