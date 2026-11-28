Primer aplazamiento en su historia.

Raye abrió el desfile centenario.

Bandas recaudaron fondos para quedarse.

El desfile de Macy’s 2026 se celebró el sábado 28 de noviembre, dos días después de Thanksgiving, tras un aplazamiento sin precedentes.

La cantante británica Raye abrió la edición número 100 alrededor de las 8:30 a. m., hora del este, con una actuación en Bethesda Terrace.

La presentación en Central Park marcó el inicio de una jornada que reunió carrozas, bandas de marcha y los tradicionales globos gigantes

El desfile recorrió Manhattan desde el Upper West Side, pasó junto a Central Park y bajó por la Sexta Avenida hasta la calle 34.

Por qué la tormenta obligó a aplazar el desfile de Thanksgiving

🎈🇺🇸 ¡Nueva York celebra el histórico desfile de Acción de Gracias de Macy’s! Tras ser pospuesto debido a una fuerte tormenta, este sábado se celebró la edición número 100 del tradicional desfile de Macy’s. Globos gigantes, carros alegóricos y bandas musicales llenaron de color las calles de Manhattan. 🎉 Lee la nota completa en nuestra página web.

https://t.co/EePu1DhDuq — Ventana Pública (@VentanaPub) November 28, 2026



La decisión llegó el miércoles 25 de noviembre, cuando los equipos ya inflaban los globos en vísperas del desfile.

El pronóstico advertía lluvias torrenciales y rachas de más de 100 kilómetros por hora para el jueves, cuando estaba prevista la celebración.

La ciudad, Macy’s y NBC acordaron pasar el evento al sábado para proteger a los participantes y al público.

El temporal azotó la costa este el jueves y dejó sin electricidad a cientos de miles de usuarios en distintos puntos del país.