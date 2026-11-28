Nueva York celebra el desfile de Thanksgiving tras su primer aplazamiento en la historia
Publicado el 28/11/2026 a las 13:56
- Primer aplazamiento en su historia.
- Raye abrió el desfile centenario.
- Bandas recaudaron fondos para quedarse.
El desfile de Macy’s 2026 se celebró el sábado 28 de noviembre, dos días después de Thanksgiving, tras un aplazamiento sin precedentes.
La cantante británica Raye abrió la edición número 100 alrededor de las 8:30 a. m., hora del este, con una actuación en Bethesda Terrace.
La presentación en Central Park marcó el inicio de una jornada que reunió carrozas, bandas de marcha y los tradicionales globos gigantes
El desfile recorrió Manhattan desde el Upper West Side, pasó junto a Central Park y bajó por la Sexta Avenida hasta la calle 34.
Por qué la tormenta obligó a aplazar el desfile de Thanksgiving
🎈🇺🇸 ¡Nueva York celebra el histórico desfile de Acción de Gracias de Macy’s!
Tras ser pospuesto debido a una fuerte tormenta, este sábado se celebró la edición número 100 del tradicional desfile de Macy’s.
Globos gigantes, carros alegóricos y bandas musicales llenaron de color las calles de Manhattan. 🎉
Lee la nota completa en nuestra página web.
https://t.co/EePu1DhDuq
— Ventana Pública (@VentanaPub) November 28, 2026
La decisión llegó el miércoles 25 de noviembre, cuando los equipos ya inflaban los globos en vísperas del desfile.
El pronóstico advertía lluvias torrenciales y rachas de más de 100 kilómetros por hora para el jueves, cuando estaba prevista la celebración.
La ciudad, Macy’s y NBC acordaron pasar el evento al sábado para proteger a los participantes y al público.
El temporal azotó la costa este el jueves y dejó sin electricidad a cientos de miles de usuarios en distintos puntos del país.
Qué cambió para las bandas y los artistas del desfile[caption id="attachment_1701753" align="alignnone" width="1200"] Desfile de Macy’s se celebra tras aplazamiento en Nueva York FOTO: EFE[/caption]
Varias bandas que viajaron desde otros estados tuvieron que recaudar miles de dólares para cubrir los gastos de quedarse dos días más en Nueva York.
La banda de la Universidad de Alabama, conocida como Million Dollar Band, se retiró del programa tras el cambio de fecha.
La programación anunciada para el sábado incluyó a Anthony Ramos, Keke Palmer, Smash Mouth y el cantante colombiano Feid.
El cambio también sumó dos nombres al cartel: la cantante Gloria Gaynor y el rapero y actor LL Cool J.
Por qué el desfile número 100 hizo historia[caption id="attachment_1701754" align="alignnone" width="1200"] Desfile de Macy’s se celebra tras aplazamiento en Nueva York FOTO: EFE[/caption]
Macy’s organizó su primer desfile en 1924, cuando empleados de la tienda marcharon desde Harlem hasta su sede de la calle 34.
La tradición se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial, con tres ediciones canceladas entre 1942 y 1944.
La edición de 2026 marcó la primera vez que los organizadores trasladaron el desfile a otra fecha, según su productor ejecutivo, Will Coss.
TE PUEDE INTERESAR: Dos aviones de American Airlines rozan sus alas antes de despegar en Washington
La nueva fecha conservó uno de sus símbolos más reconocibles: la llegada de Santa Claus como cierre del recorrido.
Dónde se transmitió el desfile de Macy’s en español
Telemundo llevó la cobertura en español, con Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow al frente de la transmisión.
NBC y Peacock programaron la emisión de 8:30 a. m. a mediodía, hora del este de Estados Unidos.
Entre los globos anunciados para la edición número 100 figuraron Bluey, Hello Kitty y Mickey como aprendiz de hechicero.
Para quienes siguieron el evento en Manhattan, la ciudad publicó un boletín con los cierres de calles correspondientes a la nueva fecha.
FUENTE: EFE