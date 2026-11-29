Cyber Monday 2026: Amazon, Walmart y Target revelan sus horarios; estas son las ofertas que podrían agotarse primero
Publicado el 29/11/2026 a las 14:17
El Cyber Monday 2026 llega este lunes 30 de noviembre con descuentos en tecnología, computadoras, juguetes y artículos para el hogar en Estados Unidos.
Amazon, Walmart, Target y Best Buy ya preparan sus promociones, pero no todas comenzarán a la misma hora ni tendrán la misma duración.
La jornada podría convertirse en una de las más importantes del comercio electrónico, especialmente para quienes esperan encontrar precios reducidos en productos tecnológicos antes de Navidad.
De acuerdo con las proyecciones de Adobe Analytics, los consumidores estadounidenses gastarían 15,100 millones de dólares durante el Cyber Monday, un crecimiento del 6.2% frente al año anterior.
Cyber Monday 2026: horarios de Amazon, Walmart, Target y Best Buy[caption id="attachment_1701801" align="alignnone" width="1200"] Cyber Monday 2026: horarios de Amazon, Walmart, Target y Best Buy. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Amazon llega al lunes como parte de su evento Black Friday Week y Cyber Monday, que comenzó el 19 de noviembre y termina el 30 de noviembre.
La compañía anunció dos nuevas rondas de ofertas para el lunes: una a las 12:00 a. m. y otra a las 8:00 a. m., hora del Pacífico; equivalentes a las 3:00 y 11:00 a. m. del Este.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes recibirán los cheques de reembolso de Walmart y cuánto tiempo tienen para cobrarlos?
Walmart comenzará su Cyber Monday a las 12:01 a. m. del lunes, hora del Este, lo que equivale a las 11:01 p. m. del domingo en horario del Centro. Sus promociones estarán disponibles exclusivamente en Walmart.com hasta el miércoles 2 de diciembre.
Target activará sus descuentos a las 2:00 a. m. del lunes, hora del Centro, únicamente en su página web y aplicación. La cadena anunció rebajas de hasta el 50% en miles de productos seleccionados.
Best Buy y las tiendas que adelantan sus ofertas de Cyber Monday
Best Buy decidió adelantar la jornada con su promoción Cyber Sunday and Monday, disponible desde el domingo 29 de noviembre.
Su evento principal termina el lunes 30 a las 11:59 p. m., hora del Centro, aunque sus ofertas especiales Doorbusters tienen un plazo diferente: terminan el domingo a las 11:59 p. m.
Esto significa que los compradores interesados en determinados productos electrónicos deben revisar las condiciones de cada promoción y no esperar necesariamente hasta el lunes para completar sus compras.
Amazon también mantiene activas sus ofertas desde hace varios días, mientras Walmart extenderá su campaña hasta el miércoles, por lo que los consumidores tendrán distintas oportunidades para comparar precios.
La diferencia entre los horarios puede resultar importante para quienes buscan artículos con inventario limitado, especialmente cuando las tiendas publican promociones especiales durante periodos cortos.
¿Qué conviene comprar durante el Cyber Monday 2026?
La electrónica y las computadoras destacan entre las categorías que podrían ofrecer mayores descuentos este lunes, según las previsiones de Adobe. Laptops, tabletas, audífonos y accesorios tecnológicos son algunas de las compras que vale la pena comparar.
También habrá promociones en juguetes, videojuegos, electrodomésticos, productos de belleza y artículos para el hogar.
Target, por ejemplo, anunció descuentos de hasta el 50% en juguetes seleccionados, equipos de audio y aparatos de cocina.
Adobe calcula que durante los cinco días de Cyber Week, desde Thanksgiving hasta Cyber Monday, las compras por internet alcanzarán los 47,500 millones de dólares. La cifra representaría un crecimiento del 7.4% respecto al mismo periodo de 2025.
El pronóstico también anticipa que el lunes será el día más importante de la temporada para las ventas digitales, con un gasto estimado de 15,100 millones de dólares en Estados Unidos.
¿Cómo aprovechar las ofertas sin caer en falsas promociones?
Antes de comprar, conviene comparar el precio del mismo producto en Amazon, Walmart, Target y Best Buy. Un descuento anunciado no siempre significa que el artículo tenga su precio más bajo.
También es recomendable revisar el historial de precios, especialmente en televisores, computadoras y teléfonos.
Esto permite identificar aumentos previos que podrían hacer parecer más atractivo un descuento.
Los compradores deben utilizar exclusivamente las páginas y aplicaciones oficiales, desconfiar de enlaces enviados por mensajes desconocidos y revisar las políticas de devolución antes de pagar.
Fuente: Popticular