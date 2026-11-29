El Cyber Monday 2026 llega este lunes 30 de noviembre con descuentos en tecnología, computadoras, juguetes y artículos para el hogar en Estados Unidos.

Amazon, Walmart, Target y Best Buy ya preparan sus promociones, pero no todas comenzarán a la misma hora ni tendrán la misma duración.

La jornada podría convertirse en una de las más importantes del comercio electrónico, especialmente para quienes esperan encontrar precios reducidos en productos tecnológicos antes de Navidad.

De acuerdo con las proyecciones de Adobe Analytics, los consumidores estadounidenses gastarían 15,100 millones de dólares durante el Cyber Monday, un crecimiento del 6.2% frente al año anterior.

Cyber Monday 2026: horarios de Amazon, Walmart, Target y Best Buy

[caption id="attachment_1701801" align="alignnone" width="1200"]Cyber Monday 2026: horarios de Amazon, Walmart, Target y Best Buy. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

Amazon llega al lunes como parte de su evento Black Friday Week y Cyber Monday, que comenzó el 19 de noviembre y termina el 30 de noviembre.

La compañía anunció dos nuevas rondas de ofertas para el lunes: una a las 12:00 a. m. y otra a las 8:00 a. m., hora del Pacífico; equivalentes a las 3:00 y 11:00 a. m. del Este.

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Walmart comenzará su Cyber Monday a las 12:01 a. m. del lunes, hora del Este, lo que equivale a las 11:01 p. m. del domingo en horario del Centro. Sus promociones estarán disponibles exclusivamente en Walmart.com hasta el miércoles 2 de diciembre.

Target activará sus descuentos a las 2:00 a. m. del lunes, hora del Centro, únicamente en su página web y aplicación. La cadena anunció rebajas de hasta el 50% en miles de productos seleccionados.