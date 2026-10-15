ICE arrestó a miles de niños en Estados Unidos: las cifras que encienden las alarmas

Miles de menores quedaron atrapados en el sistema migratorio estadounidense durante el segundo mandato de Donald Trump, según datos analizados por The Marshall Project.

Entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de agosto de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 8,592 niños, de acuerdo con la investigación.

El análisis utilizó registros gubernamentales del Deportation Data Project, con participación de investigadores de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles.

Las cifras muestran el alcance de las detenciones infantiles y plantean interrogantes sobre la protección familiar, el bienestar de los menores y las consecuencias de las políticas migratorias.

ICE arrestó a 8,592 niños en Estados Unidos: las cifras

Se registran más de 8,500 niños arrestados por el ICE en las redadas migratorias de Donald Trump, de acuerdo con un informe de The Marshall Project.

https://t.co/F3iinBwYJO — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 14, 2026

El informe contabilizó a 8,755 menores bajo custodia migratoria, entre ellos 562 bebés y niños pequeños, una cifra que destaca la vulnerabilidad de parte de la población afectada.

Durante el periodo analizado, un promedio de 198 niños permaneció detenido diariamente, de acuerdo con los datos citados en la investigación.

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El impacto también se refleja en las salidas de los centros de detención: según las cifras proporcionadas, el 54% de las liberaciones de menores terminó con la deportación del niño.

Además, los registros mencionados reportan 22,565 menores deportados por el Gobierno federal, incluidos 1,460 que fueron expulsados desde el interior de Estados Unidos.