ICE arrestó a miles de niños en Estados Unidos: las cifras que encienden las alarmas
Publicado el 14/10/2026 a las 21:31
Miles de menores quedaron atrapados en el sistema migratorio estadounidense durante el segundo mandato de Donald Trump, según datos analizados por The Marshall Project.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de agosto de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 8,592 niños, de acuerdo con la investigación.
El análisis utilizó registros gubernamentales del Deportation Data Project, con participación de investigadores de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles.
Las cifras muestran el alcance de las detenciones infantiles y plantean interrogantes sobre la protección familiar, el bienestar de los menores y las consecuencias de las políticas migratorias.
ICE arrestó a 8,592 niños en Estados Unidos: las cifras
Se registran más de 8,500 niños arrestados por el ICE en las redadas migratorias de Donald Trump, de acuerdo con un informe de The Marshall Project.
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El informe contabilizó a 8,755 menores bajo custodia migratoria, entre ellos 562 bebés y niños pequeños, una cifra que destaca la vulnerabilidad de parte de la población afectada.
Durante el periodo analizado, un promedio de 198 niños permaneció detenido diariamente, de acuerdo con los datos citados en la investigación.
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El impacto también se refleja en las salidas de los centros de detención: según las cifras proporcionadas, el 54% de las liberaciones de menores terminó con la deportación del niño.
Además, los registros mencionados reportan 22,565 menores deportados por el Gobierno federal, incluidos 1,460 que fueron expulsados desde el interior de Estados Unidos.
California, Texas y Nueva York concentran los arrestos infantiles
El ICE ha arrestado al doble de niños este año comparado con 2025. Muchos de ellos han sido retenidos en lugares donde ni sus abogados ni sus familiares lograban encontrarlos, como hoteles y salas de detención en edificios de oficinas https://t.co/RdpaYztBfd
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California encabezó la lista estatal con 1,635 arrestos de menores, seguido de Texas, con 1,477, y Nueva York, con 1,336 casos documentados.
Florida ocupó el cuarto lugar con 802 arrestos; en conjunto, los cuatro estados sumaron 5,250 casos, más del 61% del total registrado en la investigación.
Otros estados también reportaron cifras relevantes: Massachusetts contabilizó 570 arrestos, Washington registró 451 e Illinois alcanzó 341 durante el periodo estudiado.
Arizona acumuló 284 casos, mientras Georgia y Nueva Jersey registraron 191 cada uno, lo que evidencia que las detenciones se extendieron por distintas regiones del país.
¿Qué significa el aumento de la presión migratoria para las familias?
Las detenciones de menores pueden alterar la estabilidad familiar, interrumpir la educación y generar incertidumbre sobre la permanencia de los niños junto a sus padres.
Las cifras deben interpretarse dentro de su periodo específico y con atención a las diferencias entre arrestos, permanencia bajo custodia y deportaciones, que representan categorías distintas.
Por qué importa
- Miles de menores enfrentan detención migratoria.
- Familias pueden sufrir separaciones prolongadas.
- Bebés también aparecen en los registros.