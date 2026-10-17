ICE retoma las detenciones de vehículos por orden de Trump: cámaras corporales serán obligatorias
Publicado el 16/10/2026 a las 22:30
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reanudó las paradas vehiculares en Estados Unidos, tras una decisión del presidente Donald Trump.
El zar fronterizo Tom Homan confirmó el regreso de estos operativos y anunció nuevas medidas para documentar las intervenciones de los agentes migratorios.
La decisión revierte una suspensión aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había limitado temporalmente estas acciones en las carreteras.
El cambio ocurre después de dos operativos mortales en Texas y Maine, donde los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.
Trump reactiva las paradas vehiculares del ICE en Estados Unidos
🚨 FAFO in real time.
ICE agent + Utah Highway Patrol pull over a vehicle on I-15 near Ogden for speeding. Driver has no valid license. Agent orders the window down. Driver smirks and says “You can’t break this window.”
Agent: “You have one minute.”
Driver still refuses.
Agent smashes the window exactly as warned and takes him into custody.
Non-compliance has consequences. ICE is enforcing the law. Play stupid games, win broken windows.
🇺🇸 #MAGA #ICE
— Silencer Media (@TheSilencer345) October 17, 2026
Según CBS News, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había suspendido las intervenciones vehiculares mientras se revisaban los procedimientos de seguridad.
Sin embargo, Trump ordenó reanudar las operaciones, una decisión que Homan confirmó durante una entrevista concedida a Fox News.
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La nueva disposición exige que cada equipo encargado de realizar arrestos incluya al menos un agente equipado con una cámara corporal.
El objetivo anunciado es registrar las intervenciones y reforzar la supervisión de los procedimientos, aunque no todos los oficiales tendrán necesariamente estos dispositivos.
ICE destina más de $120 millones a cámaras corporales[caption id="attachment_1697123" align="alignnone" width="1200"] Foto Shutterstock[/caption]
El programa tecnológico supera los 120 millones de dólares y contempla distribuir equipos entre las oficinas regionales de la agencia migratoria.
De acuerdo con CBS News, más de la mitad de las oficinas de campo ya dispone de cámaras para sus operaciones.
El DHS prevé completar la distribución en las instalaciones restantes durante los próximos 60 días, conforme al calendario comunicado por las autoridades.
Antes de ampliar el programa, ICE probó 1,600 dispositivos en Baltimore, Filadelfia, Detroit, Buffalo y Washington, como parte de su implementación inicial.
Muertes durante operativos migratorios aumentan los cuestionamientos
El 7 de julio, un agente de ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano establecido durante décadas en Estados Unidos.
Días después, otro oficial mató a un ciudadano colombiano durante una intervención realizada en Biddeford, en el estado de Maine.
Según CBS News, ninguno de los agentes involucrados llevaba cámara corporal y las víctimas no eran los objetivos originales de esos operativos.
Ronald Salgado, hijo del mexicano fallecido, cuestionó públicamente las circunstancias de la intervención durante una entrevista con The New York Times.
¿Qué cambia para los conductores ante los operativos del ICE?
Homan explicó en el programa Face the Nation que los dispositivos ya habían sido adquiridos y que comenzaría la capacitación de instructores.
Las cámaras permitirán generar registros audiovisuales, aunque su presencia no determina por sí sola si una detención cumple los requisitos legales.
Las paradas migratorias continúan sujetas a límites constitucionales, y sus circunstancias pueden ser examinadas por tribunales cuando existen controversias.
Para las familias inmigrantes, el anuncio representa un cambio operativo relevante y refuerza la importancia de conocer sus derechos durante encuentros con autoridades.
Las claves de las nuevas paradas vehiculares del ICE
- Por qué importa: Las intervenciones vehiculares vuelven a formar parte de las operaciones migratorias y pueden afectar a conductores y pasajeros.
- El dato: El programa de cámaras supera los $120 millones y contempla extender su distribución a todas las oficinas de campo.
- El proceso: Cada equipo de arresto deberá contar con al menos un agente equipado con cámara corporal durante sus intervenciones.
- Qué pueden hacer: Los conductores pueden informarse sobre sus derechos constitucionales, evitar confrontaciones y buscar orientación jurídica individual cuando sea necesario.