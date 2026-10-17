ICE retoma las detenciones de vehículos por orden de Trump: cámaras corporales serán obligatorias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reanudó las paradas vehiculares en Estados Unidos, tras una decisión del presidente Donald Trump.

El zar fronterizo Tom Homan confirmó el regreso de estos operativos y anunció nuevas medidas para documentar las intervenciones de los agentes migratorios.

La decisión revierte una suspensión aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había limitado temporalmente estas acciones en las carreteras.

El cambio ocurre después de dos operativos mortales en Texas y Maine, donde los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

Trump reactiva las paradas vehiculares del ICE en Estados Unidos

🚨 FAFO in real time.

ICE agent + Utah Highway Patrol pull over a vehicle on I-15 near Ogden for speeding. Driver has no valid license. Agent orders the window down. Driver smirks and says “You can’t break this window.”

Agent: “You have one minute.”

Driver still refuses.

Agent smashes the window exactly as warned and takes him into custody.

Non-compliance has consequences. ICE is enforcing the law. Play stupid games, win broken windows.

🇺🇸 #MAGA #ICE — Silencer Media (@TheSilencer345) October 17, 2026

Según CBS News, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había suspendido las intervenciones vehiculares mientras se revisaban los procedimientos de seguridad.

Sin embargo, Trump ordenó reanudar las operaciones, una decisión que Homan confirmó durante una entrevista concedida a Fox News.

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La nueva disposición exige que cada equipo encargado de realizar arrestos incluya al menos un agente equipado con una cámara corporal.

El objetivo anunciado es registrar las intervenciones y reforzar la supervisión de los procedimientos, aunque no todos los oficiales tendrán necesariamente estos dispositivos.