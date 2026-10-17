USCIS aumenta tarifas migratorias: estos son los nuevos costos de permisos de trabajo y TPS

USCIS aumenta tarifas migratorias desde hoy.

Algunos trámites suben hasta 30 dólares.

Pagos incorrectos pueden provocar rechazos.

USCIS aumenta tarifas. Los inmigrantes que realizan determinados trámites en Estados Unidos deben pagar más desde este viernes 16 de octubre de 2026. El ajuste anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) afecta algunos permisos de trabajo, solicitudes del Estatus de Protección Temporal (TPS) y procedimientos relacionados con el asilo.

De acuerdo con información publicada por La Opinión y los avisos oficiales de USCIS, los nuevos montos corresponden al año fiscal 2027 y responden a un ajuste anual por inflación establecido en la ley HR 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act.

Los incrementos van de 3 a 30 dólares, pero pueden representar un gasto adicional para quienes necesitan cubrir varios trámites. Además, la agencia advierte que las solicitudes presentadas con una tarifa incorrecta pueden ser rechazadas.

USCIS aumenta tarifas migratorias: Estos son los nuevos costos de los trámites migratorios

Entre los principales cambios se encuentran las tarifas aplicables a ciertos permisos de trabajo, solicitudes iniciales del TPS y pagos relacionados con procedimientos de asilo.

Estos son los nuevos montos:

Permiso de trabajo inicial: aumenta de 560 a 570 dólares para determinados solicitantes de asilo, personas con libertad condicional migratoria y beneficiarios del TPS.

Solicitud inicial del TPS: sube de 510 a 520 dólares mediante el formulario I-821.

Tarifa anual de asilo pendiente: aumenta de 102 a 105 dólares para las personas obligadas a cubrir este pago.