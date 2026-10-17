USCIS aumenta tarifas migratorias: estos son los nuevos costos de permisos de trabajo y TPS
Publicado el 16/10/2026 a las 20:11
- USCIS aumenta tarifas migratorias desde hoy.
- Algunos trámites suben hasta 30 dólares.
- Pagos incorrectos pueden provocar rechazos.
USCIS aumenta tarifas. Los inmigrantes que realizan determinados trámites en Estados Unidos deben pagar más desde este viernes 16 de octubre de 2026. El ajuste anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) afecta algunos permisos de trabajo, solicitudes del Estatus de Protección Temporal (TPS) y procedimientos relacionados con el asilo.
De acuerdo con información publicada por La Opinión y los avisos oficiales de USCIS, los nuevos montos corresponden al año fiscal 2027 y responden a un ajuste anual por inflación establecido en la ley HR 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act.
Los incrementos van de 3 a 30 dólares, pero pueden representar un gasto adicional para quienes necesitan cubrir varios trámites. Además, la agencia advierte que las solicitudes presentadas con una tarifa incorrecta pueden ser rechazadas.
USCIS aumenta tarifas migratorias: Estos son los nuevos costos de los trámites migratorios
Entre los principales cambios se encuentran las tarifas aplicables a ciertos permisos de trabajo, solicitudes iniciales del TPS y pagos relacionados con procedimientos de asilo.
Estos son los nuevos montos:
Permiso de trabajo inicial: aumenta de 560 a 570 dólares para determinados solicitantes de asilo, personas con libertad condicional migratoria y beneficiarios del TPS.
Solicitud inicial del TPS: sube de 510 a 520 dólares mediante el formulario I-821.
Tarifa anual de asilo pendiente: aumenta de 102 a 105 dólares para las personas obligadas a cubrir este pago.
Libertad condicional migratoria: la tarifa aumenta de 1,020 a 1,050 dólares.
Los montos corresponden a tarifas específicas y no representan el costo total de todos los procesos migratorios. Tampoco significa que todos los permisos de trabajo, incluidas sus renovaciones, tengan el mismo precio.
Por ello, los solicitantes deben comprobar qué tarifa corresponde a su caso antes de enviar los documentos. Asumir que el costo de un trámite aplica a otro puede generar errores de pago y retrasos.
USCIS rechazará solicitudes con pagos incorrectos
Uno de los puntos más importantes del ajuste es la aplicación de los nuevos montos a las solicitudes sujetas a estas tarifas que tengan matasellos del 16 de octubre de 2026 o una fecha posterior.
USCIS advirtió que rechazará los trámites que no incluyan el importe correcto. Según la información publicada por La Opinión, no existe un periodo de gracia general que permita continuar utilizando las tarifas anteriores para los formularios afectados.
La agencia también recordó que los solicitantes deben revisar las instrucciones de pago y confirmar qué tarifa corresponde al formulario que van a presentar. La tabla oficial de tarifas, identificada como formulario G-1055, es una referencia para verificar los costos aplicables.
USCIS aumenta tarifas migratorias: Qué deben hacer los inmigrantes antes de enviar sus documentos
Quienes ya prepararon una solicitud deben revisar nuevamente el monto antes de enviarla. Un pago insuficiente puede provocar el rechazo del expediente y obligar a repetir el proceso, con nuevas demoras y gastos.
También es importante verificar si existe alguna exención aplicable. Las tarifas adicionales establecidas por HR 1 tienen restricciones específicas y no todas permiten solicitar una exención por dificultades económicas.
El ajuste no modifica por sí mismo los requisitos para obtener asilo o TPS, pero sí encarece determinados pasos del proceso. Para evitar contratiempos, los solicitantes deben consultar las instrucciones oficiales de USCIS y confirmar el costo vigente de su trámite antes de realizar el pago.
Fuentes: La Opinión, USCIS y el aviso publicado en el Federal Register sobre el ajuste de tarifas para el año fiscal 2027.