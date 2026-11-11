Florida permite a policías universitarios actuar con ICE
Publicado el 10/11/2026 a las 19:36
Las policías de universidades públicas de Florida pueden ejercer funciones migratorias bajo acuerdos con ICE. La medida provoca protestas y abre dudas sobre los derechos estudiantiles.
Las universidades públicas de Florida son las únicas del país cuyas policías participan en acuerdos con ICE para ejercer determinadas funciones migratorias, según Florida Phoenix.
- Por qué importa: Los agentes universitarios pueden interrogar sobre el estatus migratorio y realizar ciertos arrestos, mientras estudiantes cuestionan el alcance de esos poderes.
ICE en universidades de Florida: ¿qué pueden hacer?
Anti-ICE students at the University of Florida are now protesting and DEMANDING that ICE release a classmate who was detained OFF campus..
They stood on the steps of the admin building chanting "UF, let's be clear! Immigrants are welcome here!" and holding signs that say "JAIL ALL K*LLER ICE AGENTS."
UF already said it had nothing to do with the arrest but I guess it doesn’t matter. They're still DEMANDING the school end campus police's agreement with ICE.
I'm sure the "JAIL ALL K*LLER ICE AGENTS" sign will really help their classmate..
— American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 7, 2026
Los acuerdos pertenecen al programa federal 287(g), que permite a ICE capacitar a policías locales y delegarles determinadas funciones de inmigración.
Según el Miami Herald, las universidades adoptaron el modelo de grupo de trabajo, que permite ejercer esas funciones bajo supervisión federal.
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- El dato: A mediados de 2025, trece departamentos policiales universitarios de Florida habían completado acuerdos con ICE.
- El alcance: Los oficiales pueden realizar interrogatorios migratorios, ejecutar determinadas órdenes y efectuar arrestos sin orden judicial cuando se cumplen los requisitos legales.
Entre las instituciones participantes figuran Florida International University (FIU), la Universidad de Florida, Florida State, Florida Atlantic y la Universidad de Central Florida.
Sin embargo, firmar un acuerdo no significa que se hayan realizado redadas. FIU aseguró que no ha desarrollado operativos migratorios en sus campus.
¿Por qué Florida es el único estado con estos acuerdos?
Policías universitarias de Florida pueden preguntar sobre estatus migratorio mediante acuerdos con ICE; estudiantes protestan y demandan sanciones. https://t.co/75pQUHsiJp
— Uno TV (@UnoNoticias) November 10, 2026
El gobernador Ron DeSantis emitió una directiva el 19 de febrero de 2025 para impulsar la colaboración de agencias policiales estatales con ICE.
Las universidades interpretaron que la instrucción también alcanzaba a sus departamentos policiales, aunque la legislación no las obligaba específicamente a firmar.
- La diferencia: ICE mantiene acuerdos 287(g) con policías de numerosos estados, pero Florida es el único con universidades públicas participantes, según la información citada.
- El origen: FIU firmó su acuerdo en marzo de 2025 y lo completó formalmente el 7 de julio de ese año.
La expansión provocó cuestionamientos de profesores, quienes advirtieron sobre posibles detenciones basadas en sospechas acerca de la situación migratoria.
Estudiantes de FIU demandan tras protestar contra ICE
El 13 de marzo de 2026, estudiantes de FIU protestaron silenciosamente durante un evento encabezado por la presidenta universitaria, Jeanette Nuñez.
Vestían camisetas con el mensaje “ICE OFF FIU”. Posteriormente, siete estudiantes recibieron sanciones por incumplir las restricciones universitarias sobre actividades expresivas.
- La demanda: El 11 de agosto, los estudiantes acudieron a una corte federal con apoyo de la ACLU de Florida y Community Justice Project.
- La decisión judicial: Trece días después, un tribunal bloqueó preliminarmente la prohibición cuestionada mientras continúa el litigio.
La demanda se centra en la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, no en cancelar el acuerdo migratorio de FIU.
¿Qué hacer si la policía universitaria pregunta por tu estatus migratorio?
La ACLU recuerda que todas las personas en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, independientemente de su situación migratoria.
- Guardar silencio: Puedes indicar que deseas permanecer en silencio y preguntar si eres libre de retirarte.
- Documentos y asistencia: Los no ciudadanos mayores de 18 años deben portar sus documentos migratorios válidos cuando corresponda y cumplir las obligaciones legales de exhibirlos.
Los estudiantes también pueden solicitar un abogado si son detenidos y evitar firmar documentos sin comprender sus consecuencias.
Lo que sigue: La demanda contra FIU continúa mientras permanece vigente la protección judicial preliminar sobre las protestas estudiantiles.
Fuente: UNOTV