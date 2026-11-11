Florida permite a policías universitarios actuar con ICE

Las policías de universidades públicas de Florida pueden ejercer funciones migratorias bajo acuerdos con ICE. La medida provoca protestas y abre dudas sobre los derechos estudiantiles.

Las universidades públicas de Florida son las únicas del país cuyas policías participan en acuerdos con ICE para ejercer determinadas funciones migratorias, según Florida Phoenix.

- Por qué importa: Los agentes universitarios pueden interrogar sobre el estatus migratorio y realizar ciertos arrestos, mientras estudiantes cuestionan el alcance de esos poderes.

ICE en universidades de Florida: ¿qué pueden hacer?

Anti-ICE students at the University of Florida are now protesting and DEMANDING that ICE release a classmate who was detained OFF campus.. They stood on the steps of the admin building chanting "UF, let's be clear! Immigrants are welcome here!" and holding signs that say "JAIL ALL K*LLER ICE AGENTS." UF already said it had nothing to do with the arrest but I guess it doesn’t matter. They're still DEMANDING the school end campus police's agreement with ICE. I'm sure the "JAIL ALL K*LLER ICE AGENTS" sign will really help their classmate.. — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 7, 2026

Los acuerdos pertenecen al programa federal 287(g), que permite a ICE capacitar a policías locales y delegarles determinadas funciones de inmigración.

Según el Miami Herald, las universidades adoptaron el modelo de grupo de trabajo, que permite ejercer esas funciones bajo supervisión federal.

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- El dato: A mediados de 2025, trece departamentos policiales universitarios de Florida habían completado acuerdos con ICE.

- El alcance: Los oficiales pueden realizar interrogatorios migratorios, ejecutar determinadas órdenes y efectuar arrestos sin orden judicial cuando se cumplen los requisitos legales.

Entre las instituciones participantes figuran Florida International University (FIU), la Universidad de Florida, Florida State, Florida Atlantic y la Universidad de Central Florida.

Sin embargo, firmar un acuerdo no significa que se hayan realizado redadas. FIU aseguró que no ha desarrollado operativos migratorios en sus campus.