ICE activa cobro de $5,300 a inmigrantes: quiénes deberán pagar y cómo evitar la multa
Publicado el 17/10/2026 a las 16:57
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a aplicar una tarifa de $5,300 a determinados inmigrantes desde el 16 de octubre de 2026.
La medida afecta a extranjeros con órdenes de deportación emitidas en ausencia que posteriormente sean arrestados por agentes migratorios.
También contempla a personas consideradas inadmisibles que sean detenidas entre los puertos oficiales de entrada a Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el ajuste por inflación, que representa un incremento de $170 respecto del importe anterior.
ICE cobra $5,300 a inmigrantes: ¿quiénes deberán pagar ahora?[caption id="attachment_1697183" align="alignnone" width="1200"] ICE cobra $5,300 a inmigrantes: ¿quiénes deberán pagar ahora? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La tarifa alcanza a personas que no comparecieron ante un juez migratorio y recibieron una orden de expulsión sin estar presentes.
Sin embargo, no todas las personas con órdenes de deportación están sujetas automáticamente a este cobro.
La legislación exige que se cumplan condiciones relacionadas con la notificación del proceso, la ausencia del inmigrante y la resolución judicial correspondiente.
El DHS debe demostrar que se entregó el aviso requerido y que existen fundamentos legales para ordenar la expulsión.
ICE y CBP podrán cobrar la nueva tarifa migratoria[caption id="attachment_1697181" align="alignnone" width="1024"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El ajuste también incluye a determinados extranjeros considerados inadmisibles que sean detenidos después de cruzar entre puntos fronterizos autorizados.
En estos casos, tanto ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán intervenir en la determinación del cobro.
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La disposición contempla situaciones relacionadas con ingresos sin autorización, ausencia de admisión formal y otros motivos de inadmisibilidad establecidos por la ley.
Las autoridades deberán identificar las circunstancias particulares de cada persona antes de determinar si corresponde aplicar la tarifa federal.
¿Por qué aumentó la tarifa migratoria a $5,300?
La actualización forma parte de la ley federal HR-1, promulgada el 4 de julio de 2025, que establece ajustes periódicos por inflación.
El importe comenzó en $5,000 durante septiembre de 2025 y posteriormente aumentó a $5,130 en diciembre del mismo año.
Para el año fiscal 2027, el DHS utilizó el Índice de Precios al Consumidor Urbano para calcular el incremento correspondiente.
El resultado fue de $5,302.62, pero la legislación exige redondearlo hacia abajo al múltiplo de diez dólares más cercano.
¿Cómo pueden evitar el cobro los inmigrantes afectados?
La legislación contempla excepciones para quienes consigan anular una orden de deportación dictada por no asistir a una audiencia migratoria.
Una persona puede solicitar la reapertura dentro de 180 días si demuestra que circunstancias excepcionales impidieron su comparecencia.
También existen procedimientos sin ese límite temporal cuando faltó una notificación adecuada o la persona estaba detenida por causas ajenas a su voluntad.
El DHS informó que enviará notificaciones individuales con instrucciones de pago, por lo que recibir una comunicación oficial será fundamental para identificar obligaciones.