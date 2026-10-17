ICE activa cobro de $5,300 a inmigrantes: quiénes deberán pagar y cómo evitar la multa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a aplicar una tarifa de $5,300 a determinados inmigrantes desde el 16 de octubre de 2026.

La medida afecta a extranjeros con órdenes de deportación emitidas en ausencia que posteriormente sean arrestados por agentes migratorios.

También contempla a personas consideradas inadmisibles que sean detenidas entre los puertos oficiales de entrada a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el ajuste por inflación, que representa un incremento de $170 respecto del importe anterior.

ICE cobra $5,300 a inmigrantes: ¿quiénes deberán pagar ahora?

[caption id="attachment_1697183" align="alignnone" width="1200"]ICE cobra $5,300 a inmigrantes: ¿quiénes deberán pagar ahora? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

La tarifa alcanza a personas que no comparecieron ante un juez migratorio y recibieron una orden de expulsión sin estar presentes.

Sin embargo, no todas las personas con órdenes de deportación están sujetas automáticamente a este cobro.

La legislación exige que se cumplan condiciones relacionadas con la notificación del proceso, la ausencia del inmigrante y la resolución judicial correspondiente.

El DHS debe demostrar que se entregó el aviso requerido y que existen fundamentos legales para ordenar la expulsión.