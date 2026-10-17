JD Vance admite errores de agentes de ICE y abre debate sobre castigos por abusos
Publicado el 17/10/2026 a las 16:20
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que agentes de ICE han cometido errores durante operativos migratorios y defendió la necesidad de investigar posibles irregularidades.
Sus declaraciones en Michigan llegan mientras aumentan los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas dentro de las agencias migratorias.
El funcionario aseguró que la administración de Donald Trump ha tomado medidas ante determinadas denuncias, aunque evitó identificar públicamente los expedientes correspondientes.
La discusión también incluye las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, cuyos casos mantienen la atención sobre las actuaciones de las autoridades federales.
JD Vance reconoce errores de ICE durante redadas migratorias
Vance admite errores de agentes del ICE en redadas migratorias; afirma que gobierno de Trump debe investigar y actuar. https://t.co/Tul7x7tSgS https://t.co/GmRjlJuEdZ
— Uno TV (@UnoNoticias) October 17, 2026
Vance defendió el trabajo de la mayoría de los agentes migratorios, pero admitió que algunos pueden actuar incorrectamente durante el cumplimiento de sus funciones.
“A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan”, declaró el vicepresidente durante un encuentro mediático celebrado en Michigan.
El funcionario sostuvo que las autoridades deben examinar las denuncias y determinar si corresponde imponer sanciones o iniciar procedimientos contra los responsables.
Sin embargo, también pidió evitar conclusiones anticipadas sobre los agentes señalados mientras las investigaciones oficiales continúan y todavía no existen determinaciones definitivas.
¿Qué sanciones enfrentan los agentes de ICE por mala conducta?
Vicepresidente de EE. UU admite “errores” en redadas del ICE y promete investigar abusos https://t.co/PZT4qHMYYz https://t.co/5DGxzVgOGP
— Oaxaca Digital (@Oaxaca_Digital) October 17, 2026
Según Vance, el Gobierno federal ha revisado varios incidentes relacionados con agentes migratorios y aplicado medidas correctivas cuando las circunstancias lo justifican.
Entre las respuestas mencionadas figuran programas de capacitación adicional y acciones disciplinarias, aunque el vicepresidente no presentó un desglose público de los casos.
TE PUEDE INTERESAR: ICE retoma las detenciones de vehículos por orden de Trump: cámaras corporales serán obligatorias
El funcionario argumentó que ciertos procedimientos internos requieren confidencialidad para proteger las investigaciones y garantizar que las personas involucradas reciban el debido proceso.
Sus declaraciones plantean interrogantes sobre cómo se supervisan las redadas migratorias y qué información pueden conocer las comunidades afectadas por posibles abusos.
Muertes en Minnesota aumentan cuestionamientos contra ICE
El debate también alcanza los casos de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses fallecidos por disparos durante intervenciones federales en Minnesota.
Ambos acontecimientos provocaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y los mecanismos empleados para investigar actuaciones de funcionarios encargados de aplicar leyes migratorias.
En el caso de Good, el agente Jonathan Ross fue apartado temporalmente de sus funciones, según la información difundida sobre el incidente.
La falta de detalles públicos acerca de su situación laboral generó nuevas preguntas sobre la transparencia de las investigaciones y sus posibles consecuencias disciplinarias.
Administración Trump defiende investigaciones sobre agentes migratorios
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también cuestionó un posible traslado de Ross a su estado, mientras persistían dudas sobre su situación.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional evitó revelar información sobre su paradero, de acuerdo con los antecedentes divulgados del caso.
Respecto a Pretti, el Departamento de Justicia mantenía una investigación abierta, sin que los antecedentes proporcionados acrediten una resolución judicial definitiva.
Vance insistió en que las denuncias deben investigarse antes de establecer responsabilidades, mientras continúa el escrutinio sobre los operativos migratorios de la administración Trump.
¿Qué significa este reconocimiento para las familias inmigrantes?
Las declaraciones no representan una suspensión de las redadas ni anuncian cambios generales en las políticas de detención y deportación del Gobierno federal.
Tampoco establecen que todos los agentes investigados hayan cometido faltas, pues cada denuncia requiere una evaluación independiente y pruebas suficientes.
Para las comunidades inmigrantes, el asunto resulta relevante porque involucra procedimientos de seguridad, posibles abusos y mecanismos institucionales de supervisión.
El reconocimiento de Vance vuelve a colocar la responsabilidad de los agentes federales en el centro del debate sobre la aplicación de las leyes migratorias.
Fuentes: UNO TV.