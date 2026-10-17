JD Vance admite errores de agentes de ICE y abre debate sobre castigos por abusos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que agentes de ICE han cometido errores durante operativos migratorios y defendió la necesidad de investigar posibles irregularidades.

Sus declaraciones en Michigan llegan mientras aumentan los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas dentro de las agencias migratorias.

El funcionario aseguró que la administración de Donald Trump ha tomado medidas ante determinadas denuncias, aunque evitó identificar públicamente los expedientes correspondientes.

La discusión también incluye las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, cuyos casos mantienen la atención sobre las actuaciones de las autoridades federales.

JD Vance reconoce errores de ICE durante redadas migratorias

Vance admite errores de agentes del ICE en redadas migratorias; afirma que gobierno de Trump debe investigar y actuar. https://t.co/Tul7x7tSgS https://t.co/GmRjlJuEdZ — Uno TV (@UnoNoticias) October 17, 2026

Vance defendió el trabajo de la mayoría de los agentes migratorios, pero admitió que algunos pueden actuar incorrectamente durante el cumplimiento de sus funciones.

“A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan”, declaró el vicepresidente durante un encuentro mediático celebrado en Michigan.

El funcionario sostuvo que las autoridades deben examinar las denuncias y determinar si corresponde imponer sanciones o iniciar procedimientos contra los responsables.

Sin embargo, también pidió evitar conclusiones anticipadas sobre los agentes señalados mientras las investigaciones oficiales continúan y todavía no existen determinaciones definitivas.