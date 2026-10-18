La congresista republicana María Elvira Salazar busca la reelección en el Distrito 27 de Florida, en Miami, frente al demócrata Eliott Rodríguez. Según The Center Square, la carrera se ha estrechado en las últimas semanas mientras cae la popularidad del presidente Donald Trump.

Rodríguez acusa a Salazar de respaldar las deportaciones del gobierno; ella pide a Trump una reforma migratoria integral y defiende su Ley Dignidad.

Los dos chocan también por el acuerdo petrolero con Venezuela y por el conflicto con Irán.

Salazar lidera la recaudación con más de $1.9 millones, frente a $661,000 de Rodríguez.

Por qué importa: según el Censo de EE.UU., 54.3% de los residentes del distrito nació fuera del país y cerca de 91% de ellos, en América Latina. Pocos distritos reflejan tan de cerca el debate migratorio. Además, en abril la Legislatura de Florida aprobó un nuevo mapa del Congreso diseñado para favorecer a los republicanos en hasta cuatro escaños, y varios republicanos en distritos no afectados enfrentan fuerte oposición, según The Center Square.

Dos mensajes sobre inmigración

Rodríguez critica a Salazar por apoyar la agenda de deportaciones del gobierno. Propone restaurar el TPS para haitianos y sirios y ampliar la capacidad de procesar solicitudes de asilo. Su sitio web dice: "Eliott apoya una frontera segura, la ley y el orden, un proceso migratorio más rápido y ordenado, la expulsión de personas que representan amenazas reales y una reforma integral para inmigrantes que trabajan, cumplen la ley y aportan a sus comunidades".

Sobre el nuevo anuncio de su rival, afirmó: "Ahora tenemos miedo y angustia económica en nuestra comunidad por esta política migratoria de la que ella ahora intenta alejarse. No podemos dejar que lo haga, porque son las políticas que ella ha apoyado".

Salazar, por su parte, lanzó un anuncio de televisión en el que pide a Trump una reforma integral. "Los mismos hispanos que te ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados", dice. "Puedes ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo... No hablo de darles amnistía. Hablo de darles una vida digna en esta tierra prometida".

La Ley Dignidad de Salazar

En 2025, Salazar presentó la Ley Dignidad (Dignity Act). El proyecto ofrece estatus legal temporal de siete años a inmigrantes que pasen una revisión de antecedentes penales, paguen $7,000 de restitución y no reciban beneficios federales. Durante ese periodo estarían protegidos de la deportación. La propuesta incluye además fondos para seguridad fronteriza.

La congresista la describe así: "La Ley Dignidad de 2025 es un proyecto revolucionario... asegurar la frontera, frenar la inmigración ilegal y dar una oportunidad ganada a inmigrantes de largo plazo para quedarse y trabajar".