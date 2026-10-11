Los votantes latinos podrían decidir quién controla el Congreso tras las elecciones del 3 de noviembre, y las encuestas muestran que muchos se están alejando de los republicanos que los conquistaron en 2024. A 24 días de la votación, el mapa de carreras competitivas se ha ampliado, sobre todo en estados y distritos con mucha población hispana.

Los demócratas aventajan 59% a 35% entre votantes latinos en la preferencia por el control del Congreso, según la encuesta de NBC News y Telemundo realizada del 21 al 28 de septiembre.

Inside Elections califica ahora 13 carreras al Senado y 73 a la Cámara como competitivas, según Roll Call.

Los demócratas necesitan ganar en neto tres escaños para controlar la Cámara.

Por qué importa: el partido que controla el Congreso decide qué leyes se votan sobre inmigración, impuestos, salud y costo de vida. En muchos distritos reñidos, el voto latino es el margen de victoria.

Qué dicen las encuestas

La aprobación del presidente Donald Trump entre votantes latinos es de 27%, según la encuesta de NBC News y Telemundo. El 78% desaprueba su manejo del costo de vida y el 63% dice que los ingresos de su familia se quedan atrás frente a los precios. Hace dos años, los latinos daban a Trump 4 puntos de ventaja en economía; hoy dan 21 a los demócratas.

Los encuestadores también advierten que la imagen del Partido Demócrata no ha mejorado y que los republicanos conservan más apoyo latino que en cualquier encuesta de NBC antes de 2024. "Lo que podemos decir con estos datos es que 2024 fue la excepción", dijo el encuestador republicano Micah Roberts.

El debate dentro del Partido Republicano

En una columna de opinión publicada el 10 de octubre en el Washington Examiner, un autor conservador advierte que los republicanos "dieron por sentado" el voto hispano y que, sin Trump en la boleta, perderán la Cámara y el Senado si no salen a buscarlo distrito por distrito. Cita una encuesta de marzo según la cual 8 de cada 10 votantes hispanos de Texas sienten que los políticos los dan por sentado.

La congresista republicana María Elvira Salazar, de Miami, dijo en un video de campaña que los latinos que votaron por Trump se sienten "traicionados", según el Christian Science Monitor. El estratega republicano Mike Madrid lo describe como un alejamiento de ambos partidos: "No es izquierda o derecha".

Dónde están las carreras clave