ICE llega a tres obras de Lennar: un supervisor exige una orden y agentes se retiran sin arrestos
Publicado el 14/10/2026 a las 20:10
- Los operativos ocurrieron en Fanucchi Ranch, Riverstone y Tesoro Viejo.
- Familiares relataron las detenciones de dos trabajadores y su traslado a McFarland.
- Sigue sin aclararse si los agentes presentaron órdenes judiciales o recibieron autorización para ingresar
ICE llega a obras. Un supervisor de construcción cuestionó la autoridad de agentes de ICE para ingresar a una obra en Tesoro Viejo, en el condado de Madera, California. Después del intercambio, los funcionarios federales se retiraron sin detener a nadie, según un reporte de ABC30.
La escena formó parte de una serie de visitas a tres desarrollos de Lennar durante dos días. Mientras en Tesoro Viejo no se reportaron arrestos, familiares de trabajadores describieron detenciones en otras dos ubicaciones y el impacto que tuvieron en sus hogares.
ICE llega a obras Lennar: tres visitas y distintos resultados[caption id="attachment_1696787" align="alignnone" width="1200"] Los operativos ocurrieron en Fanucchi Ranch, Riverstone y Tesoro Viejo.[/caption]
De acuerdo con el reporte, los agentes acudieron el jueves 8 de octubre a Fanucchi Ranch, en el oeste de Fresno, y a Riverstone, en el condado de Madera. Al día siguiente llegaron a Tesoro Viejo.
En este último desarrollo, el trabajador Nick Rodriguez grabó al supervisor cuando les recordó a los agentes que las viviendas eran propiedad privada y les exigió una orden firmada para entrar.
RodrÍguez relató que los funcionarios habían estado solicitando documentación de visas a trabajadores antes de la intervención del encargado. La información disponible no permite establecer si presentaron alguna orden ni cuál fue la razón oficial de su retirada.
ICE llega a obras: Dos familias relatan las detenciones
En Fanucchi Ranch, Andrés Pacheco fue detenido cuando llegaba a trabajar, según contó su esposa a la televisora. La mujer explicó que lleva 23 años viviendo en Estados Unidos y es padre de tres hijas.
También indicó que permanecía bajo custodia en Golden State Annex, un centro de detención ubicado en McFarland. Describió un cambio profundo en la vida familiar, especialmente para las niñas por su cercanía con su padre.
Otro trabajador, quien pidió mantener su identidad en reserva, relató que agentes detuvieron a su padre mientras ambos trabajaban en Riverstone. Según su testimonio, su familiar tampoco tenía antecedentes penales y estaba detenido en McFarland. Esa afirmación corresponde al relato del hijo.
Qué cambia entre una zona pública y una privada[caption id="attachment_1696788" align="alignnone" width="1181"] Familiares relataron las detenciones de dos trabajadores y su traslado a McFarland.[/caption]
La discusión registrada en Tesoro Viejo plantea una distinción importante: una propiedad privada puede tener espacios abiertos al público y otros de acceso restringido.
La guía del condado de San Diego explica que ICE puede ingresar a áreas públicas de un lugar de trabajo sin una orden. Para acceder a espacios no públicos, generalmente necesita una orden judicial o consentimiento, aunque las circunstancias concretas y las restricciones aplicables deben evaluarse en cada caso.
El National Immigration Law Center distingue además las órdenes judiciales de las administrativas migratorias. Estas últimas no autorizan por sí solas el registro de espacios privados. Esa diferencia no permite concluir, sin conocer los documentos y las condiciones de acceso, si hubo alguna infracción en estas tres obras.
Funcionarios locales expresan posiciones distintas
ICE agents visit three Lennar construction sites in Fresno, Madera County over two days. https://t.co/UcWlMQT9uQ https://t.co/MPtuU5qcgZ
— KMJ NOW (@KMJNOW) October 13, 2026
Early Tuesday morning in Madera, masked ICE agents walked up on Leonardo Sandoval's truck. Sandoval, a Mexican national, says he is in the country legally. He told Action News the stop was random and that agents followed him from a gas station "because I look some type of way."
Reports of ICE activity rose across the San Joaquin Valley this week. Residents and immigration advocates flagged the stops as a dragnet keyed to appearance, not status.
— CantStopPoppin (@CantStopPoppin) October 8, 2026
La concejala de Fresno Annalisa Perea criticó el efecto de las detenciones sobre las familias. Su distrito incluye la zona de Fanucchi Ranch.
En Madera, el supervisor del condado Jordan Wamhoff pidió a los residentes no intervenir en las operaciones federales. Su homólogo Bobby Macaulay expresó preocupación por el miedo y la ansiedad en la comunidad y reclamó transparencia en las actuaciones.
Preguntas pendientes para Lennar y el ICE
ICE agents showed up at three Lennar job sites in Fresno and Madera counties over a two-day span last week. https://t.co/LLkWzlpi3K
— ABC30 Fresno (@ABC30) October 13, 2026
Action News preguntó a Lennar si había autorizado el acceso, si los agentes tenían órdenes y si los trabajadores pertenecían a su plantilla o a empresas subcontratadas. La compañía no respondió antes de la publicación del reporte.
ICE, consultado también por la televisora, señaló que no podía comentar operaciones policiales y sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional aplica las leyes del país diariamente. La respuesta no aclaró las circunstancias particulares de las detenciones.