Los operativos ocurrieron en Fanucchi Ranch, Riverstone y Tesoro Viejo.

Familiares relataron las detenciones de dos trabajadores y su traslado a McFarland.

Sigue sin aclararse si los agentes presentaron órdenes judiciales o recibieron autorización para ingresar

ICE llega a obras. Un supervisor de construcción cuestionó la autoridad de agentes de ICE para ingresar a una obra en Tesoro Viejo, en el condado de Madera, California. Después del intercambio, los funcionarios federales se retiraron sin detener a nadie, según un reporte de ABC30.

La escena formó parte de una serie de visitas a tres desarrollos de Lennar durante dos días. Mientras en Tesoro Viejo no se reportaron arrestos, familiares de trabajadores describieron detenciones en otras dos ubicaciones y el impacto que tuvieron en sus hogares.

ICE llega a obras Lennar: tres visitas y distintos resultados

[caption id="attachment_1696787" align="alignnone" width="1200"]Los operativos ocurrieron en Fanucchi Ranch, Riverstone y Tesoro Viejo.[/caption]

De acuerdo con el reporte, los agentes acudieron el jueves 8 de octubre a Fanucchi Ranch, en el oeste de Fresno, y a Riverstone, en el condado de Madera. Al día siguiente llegaron a Tesoro Viejo.

En este último desarrollo, el trabajador Nick Rodriguez grabó al supervisor cuando les recordó a los agentes que las viviendas eran propiedad privada y les exigió una orden firmada para entrar.

RodrÍguez relató que los funcionarios habían estado solicitando documentación de visas a trabajadores antes de la intervención del encargado. La información disponible no permite establecer si presentaron alguna orden ni cuál fue la razón oficial de su retirada.