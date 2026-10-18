ICE entrega a inmigrante acusado de causar la muerte de dos recién casados en Oregón
Publicado el 18/10/2026 a las 15:30
Un inmigrante de origen indio enfrenta graves cargos en Oregón por un accidente de camión que terminó con la vida de una pareja recién casada.
El caso de Rajinder Kumar, de 32 años, vuelve a colocar bajo escrutinio la coordinación entre las autoridades migratorias y los gobiernos locales.
La Oficina de Control y Deportación (ERO) de ICE en Seattle confirmó su traslado a la custodia estatal para responder ante la justicia.
El acusado enfrenta dos cargos de homicidio involuntario en primer grado y otros tres por poner imprudentemente en peligro la vida de terceros.
ICE entrega a inmigrante acusado por muerte de recién casados
ICE @EROSeattle returns illegal alien trucker charged in newlyweds’ crash deaths to Oregon for state trial
Rajinder Kumar, 32, of India, faces two counts of first-degree manslaughter and three counts of recklessly endangering another person.
Kumar killed an Oregon couple just days after their wedding when his semi truck jackknifed on the highway. He obtained a CDL by the state of California.
Oregon’s Deschutes County Jail released Kumar on April 2 after his manslaughter indictment and did not notify ICE — ignoring a detainer.
ICE officers captured Kumar on April 22.
His trial is set for Jan. 19, 2027.
https://t.co/E1yo6HP1FW
— Katie Daviscourt 📸 (@KatieDaviscourt) October 16, 2026
Los señalamientos están relacionados con un accidente de camión ocurrido en noviembre de 2025 en Oregón, según la información difundida por ICE.
La Fiscalía del condado de Deschutes presentó los cargos penales, que permanecen pendientes de resolución ante un tribunal estatal.
Las autoridades identificaron a las víctimas como dos estadounidenses recién casados, aunque el comunicado proporcionado no precisa sus nombres ni las circunstancias completas del accidente.
Kumar conserva la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial. Una acusación formal no equivale a una sentencia condenatoria.
ICE revela cómo fue detenido el inmigrante acusado en Oregón
Federal immigration officials transferred Rajinder Kumar to Deschutes County after he violated his release conditions. He faces two counts of first-degree manslaughter. https://t.co/mmwFXhMI46
— The Oregonian (@Oregonian) October 16, 2026
El historial migratorio de Kumar comenzó a documentarse el 28 de noviembre de 2022, cuando agentes fronterizos lo detuvieron cerca de Lukeville, Arizona.
Según ICE, el ciudadano indio había ingresado irregularmente a Estados Unidos desde México y posteriormente quedó sujeto a procedimientos migratorios.
Tras conocerse las acusaciones penales en Oregón, ICE presentó una solicitud de detención migratoria ante la cárcel del condado de Deschutes.
Sin embargo, las autoridades locales lo liberaron en abril de 2026 sin atender esa solicitud, según la versión de la agencia federal.
ICE arrestó nuevamente a Kumar tras su liberación
BREAKING: Truck driver who k*lled newlyweds is an ILLEGAL immigrant who was released by BIDEN and given a commercial license in Newsom’s California
Indian national Rajinder Kumar, 32, jackknifed his semi-truck in Oregon on Nov. 24, k*lling William Carter and his wife, Jennifer Lower
The Department of Homeland Security said Kumar was in the U.S. illegally, released by the Biden administration
An immigration detainer has now been lodged against him
Officials said he was later issued a commercial driver’s license in California and given work authorization in 2023
— Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 2, 2025
Agentes federales localizaron y arrestaron a Kumar el 22 de abril de 2026, después de su salida de la cárcel del condado.
Posteriormente, ICE coordinó su entrega a las autoridades de Oregón para que pudiera continuar el procedimiento relacionado con las dos muertes.
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Julio S. Hernández, director interino de ICE en Seattle, defendió la colaboración institucional y destacó la importancia de responder a las familias afectadas.
La agencia indicó que retomará el seguimiento del expediente migratorio una vez concluidos los procedimientos penales estatales correspondientes.
¿Qué ocurrirá con el proceso penal y migratorio de Kumar?
La transferencia de custodia permite que el tribunal estatal continúe examinando las acusaciones sin que ello determine anticipadamente la responsabilidad del procesado.
Una solicitud de detención migratoria de ICE pide a las autoridades locales mantener temporalmente bajo custodia a una persona para facilitar su transferencia federal.
Estas solicitudes generan controversias entre gobiernos locales y autoridades federales, especialmente cuando existen diferencias sobre su cumplimiento y alcance jurídico.
Por ahora, Kumar deberá enfrentar los cargos en Oregón, mientras cualquier decisión posterior sobre su situación migratoria dependerá del procedimiento correspondiente.
Fuente: ICE.gov