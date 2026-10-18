ICE entrega a inmigrante acusado de causar la muerte de dos recién casados en Oregón

Un inmigrante de origen indio enfrenta graves cargos en Oregón por un accidente de camión que terminó con la vida de una pareja recién casada.

El caso de Rajinder Kumar, de 32 años, vuelve a colocar bajo escrutinio la coordinación entre las autoridades migratorias y los gobiernos locales.

La Oficina de Control y Deportación (ERO) de ICE en Seattle confirmó su traslado a la custodia estatal para responder ante la justicia.

El acusado enfrenta dos cargos de homicidio involuntario en primer grado y otros tres por poner imprudentemente en peligro la vida de terceros.

ICE entrega a inmigrante acusado por muerte de recién casados

ICE @EROSeattle returns illegal alien trucker charged in newlyweds’ crash deaths to Oregon for state trial Rajinder Kumar, 32, of India, faces two counts of first-degree manslaughter and three counts of recklessly endangering another person. Kumar killed an Oregon couple just days after their wedding when his semi truck jackknifed on the highway. He obtained a CDL by the state of California. Oregon’s Deschutes County Jail released Kumar on April 2 after his manslaughter indictment and did not notify ICE — ignoring a detainer. ICE officers captured Kumar on April 22. His trial is set for Jan. 19, 2027. https://t.co/E1yo6HP1FW — Katie Daviscourt 📸 (@KatieDaviscourt) October 16, 2026

Los señalamientos están relacionados con un accidente de camión ocurrido en noviembre de 2025 en Oregón, según la información difundida por ICE.

La Fiscalía del condado de Deschutes presentó los cargos penales, que permanecen pendientes de resolución ante un tribunal estatal.

Las autoridades identificaron a las víctimas como dos estadounidenses recién casados, aunque el comunicado proporcionado no precisa sus nombres ni las circunstancias completas del accidente.

Kumar conserva la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial. Una acusación formal no equivale a una sentencia condenatoria.