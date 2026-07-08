Sheinbaum prepara acciones legales por muerte de mexicano a manos de ICE
Publicado el08/07/2026 a las 11:33
- México prepara acciones legales
- Sheinbaum cuestiona a ICE
- Buscan justicia para connacional
El gobierno de México prepara nuevas medidas jurídicas y diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston.
La administración de Claudia Sheinbaum considera que las gestiones realizadas hasta ahora no han logrado evitar nuevos casos de violencia contra mexicanos en Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará en los próximos días la estrategia que impulsará el gobierno mexicano ante instancias internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno prepara una nueva estrategia jurídica y diplomática tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo.
Muerte de Lorenzo Salgado impulsa nueva estrategia de México
«No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el asesinato de un connacional a manos de ICE; adelantó que México irá más allá de las notas diplomáticas. pic.twitter.com/1SzxTQH4yS
— NMás (@nmas) July 8, 2026
El connacional falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer próximamente los detalles del plan.
Precisó que la presentación podría realizarse al día siguiente y estará a cargo de Roberto Velasco, funcionario de la Cancillería.
Sheinbaum afirmó que el objetivo es ampliar las acciones emprendidas por México.
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Indicó que la intención es ir más allá de las notas diplomáticas y de los planteamientos realizados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Estamos preparando, no sé si hoy o mañana, probablemente mañana, lo va a presentar Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que hemos planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», declaró.
La presidenta sostuvo que las acciones actuales no han generado los resultados esperados.
Gobierno mexicano cuestiona el uso de la fuerza en detenciones migratorias
💥 Sheinbaum alista medidas jurídicas por muerte de mexicano en operativo de ICE
La presidenta @Claudiashein anunció que su gobierno prepara acciones jurídicas luego de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, tras un operativo del Servicio de… pic.twitter.com/8XdxvabKfU
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Sheinbaum lamentó el fallecimiento de otro ciudadano mexicano durante un operativo migratorio en territorio estadounidense.
También expresó que México no puede aceptar el maltrato hacia los connacionales que viven en ese país.
«No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos, a los connacionales. Las medidas tomadas hasta el momento no han tenido los resultados que buscamos. Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos», expresó.
La mandataria cuestionó el uso de la fuerza durante operativos dirigidos contra personas cuya única infracción es carecer de documentos migratorios.
Señaló que muchos de ellos fueron contratados por empresas estadounidenses.
Consideró que esa condición no justifica que permanezcan en centros de detención ni el empleo de violencia durante los procedimientos.
«Son asuntos de detención cuando su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces, no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia», sostuvo.
México recurrirá a instancias internacionales
Ante este escenario, Sheinbaum adelantó que su administración fortalecerá la defensa de los mexicanos en Estados Unidos mediante nuevas acciones legales.
Explicó que el gobierno recurrirá a distintas instancias internacionales para respaldar esa estrategia.
La presidenta señaló que las medidas jurídicas ya se encuentran en preparación.
No precisó cuáles serán los organismos internacionales involucrados ni el calendario específico para su implementación.
Únicamente indicó que la propuesta será presentada de manera oficial por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
«Sí, estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, en distintas instancias. Ya lo vamos a presentar», indicó.
Con ello, el gobierno mexicano anticipa una nueva etapa en su respuesta institucional tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante el operativo de ICE en Houston.