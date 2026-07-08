Sheinbaum prepara acciones legales por muerte de mexicano a manos de ICE

México prepara acciones legales

Sheinbaum cuestiona a ICE

Buscan justicia para connacional

El gobierno de México prepara nuevas medidas jurídicas y diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston.

La administración de Claudia Sheinbaum considera que las gestiones realizadas hasta ahora no han logrado evitar nuevos casos de violencia contra mexicanos en Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará en los próximos días la estrategia que impulsará el gobierno mexicano ante instancias internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno prepara una nueva estrategia jurídica y diplomática tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

Muerte de Lorenzo Salgado impulsa nueva estrategia de México

«No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el asesinato de un connacional a manos de ICE; adelantó que México irá más allá de las notas diplomáticas. pic.twitter.com/1SzxTQH4yS — NMás (@nmas) July 8, 2026

El connacional falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer próximamente los detalles del plan.

Precisó que la presentación podría realizarse al día siguiente y estará a cargo de Roberto Velasco, funcionario de la Cancillería.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es ampliar las acciones emprendidas por México.

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Indicó que la intención es ir más allá de las notas diplomáticas y de los planteamientos realizados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Estamos preparando, no sé si hoy o mañana, probablemente mañana, lo va a presentar Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que hemos planteado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», declaró.

La presidenta sostuvo que las acciones actuales no han generado los resultados esperados.