Vaticano confirma el diagnóstico pulmonar.

Cirugía concluye sin complicaciones reportadas.

Nuevas pruebas definirán próximos pasos.

El papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar este martes 13 de octubre, tras una intervención en el hospital Gemelli de Roma.

El análisis de tejido durante la operación confirmó la sospecha que los médicos habían identificado mediante estudios previos, informó la Santa Sede.

La noticia marca el primer problema grave de salud divulgado durante sus 17 meses de pontificado y concentra la atención sobre su recuperación.

Para los católicos hispanos en Estados Unidos, el diagnóstico también toca a un pontífice estadounidense cuya trayectoria religiosa está estrechamente vinculada con Perú.

Qué le extirparon al papa durante la cirugía

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement.

https://t.co/63Fs28LCZJ — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026



Los cirujanos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video, con el objetivo de eliminar el tejido afectado.

La intervención duró aproximadamente 90 minutos; la permanencia total en el quirófano fue cercana a tres horas, precisó el comunicado médico.

El equipo estuvo encabezado por Stefano Margaritora, responsable de cirugía torácica del Gemelli, acompañado por especialistas del hospital.

La Santa Sede informó que el procedimiento terminó sin complicaciones y que León XIV despertó con normalidad antes de regresar a su habitación.