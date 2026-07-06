Sheinbaum respalda al Tri tras eliminación mundialista
Publicado el06/07/2026 a las 10:20
La eliminación de México del Mundial 2026 no frenó el respaldo desde el gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño del Tri y llamó a reconocer el esfuerzo del equipo.
El mensaje busca cerrar filas tras la derrota, destacando el impacto emocional del equipo en un torneo histórico para el país como sede.
Un mensaje de apoyo tras la caída
La reacción fue inmediata.
Luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final, Sheinbaum destacó que la selección “jugó muy bien” y logró entusiasmar a millones de mexicanos.
El tono fue positivo.
“Faltó el último gol”
La presidenta fue clara.
Reconoció que el equipo estuvo cerca de avanzar y que el resultado se definió por detalles, pero insistió en que el balance general es favorable.
El esfuerzo fue valorado.
Un Mundial histórico para México
No fue un torneo cualquiera.
La Copa del Mundo 2026 marcó el regreso del evento al país después de 40 años y convirtió a México en el primero en albergar tres ediciones.
El contexto pesa.
Estadios llenos y afición encendida
El apoyo fue total.
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey vibraron con el paso del Tri, con miles de aficionados acompañando al equipo dentro y fuera de los estadios.
La conexión fue fuerte.
Un recorrido competitivo
El equipo respondió.
México superó la fase de grupos y avanzó hasta los octavos, donde enfrentó a una de las selecciones favoritas del torneo.
El nivel fue alto.
Inglaterra pone fin al sueño
El final fue ajustado.
El 3-2 dejó fuera al conjunto dirigido por Javier Aguirre en un partido que mostró carácter, pero no alcanzó para avanzar.
El golpe fue duro.
Balance positivo pese a la eliminación
La lectura oficial es clara.
Autoridades destacan tanto el rendimiento deportivo como la organización del evento, proyectando una imagen positiva del país.
El cierre es optimista.
Una despedida con orgullo
El sentimiento queda.
Aunque el Mundial terminó para México, la actuación del equipo dejó momentos de alegría y unión entre los aficionados.
El recuerdo permanece.
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