Sheinbaum respalda al Tri tras eliminación mundialista

La eliminación de México del Mundial 2026 no frenó el respaldo desde el gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño del Tri y llamó a reconocer el esfuerzo del equipo.

El mensaje busca cerrar filas tras la derrota, destacando el impacto emocional del equipo en un torneo histórico para el país como sede.

Un mensaje de apoyo tras la caída

La reacción fue inmediata.

Luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final, Sheinbaum destacó que la selección “jugó muy bien” y logró entusiasmar a millones de mexicanos.

El tono fue positivo.

“Faltó el último gol”