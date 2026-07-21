Promesa del boxeo muere atropellada en Texas
Publicado el20/07/2026 a las 23:52
- Muere promesa del boxeo
- Investigan ira vial
- Conductor detenido
La muerte de la boxeadora profesional Hannah Rapp, de 26 años, ha sacudido al deporte tras ser atropellada mientras circulaba en bicicleta en una carretera rural de Texas.
El caso no solo enluta al boxeo, sino que abre una investigación por posible conducta intencional del conductor, lo que podría agravar su situación legal.
Un accidente que apunta a más que una tragedia vial
El hecho ocurrió en Brazos County, Texas, en la carretera FM 159.
Rapp pedaleaba junto a su pareja cuando un vehículo se aproximó a alta velocidad.
Según reportes policiales, el conductor pasó peligrosamente cerca de los ciclistas.
La reacción del acompañante habría desencadenado lo que siguió.
El conductor frenó, puso el auto en reversa y aceleró nuevamente.
Ese movimiento terminó impactando directamente a la deportista.
Autoridades investigan posible ira al volante
La policía analiza el caso como un presunto episodio de “ira vial”.
Las marcas de frenado y reversa refuerzan la hipótesis de una maniobra intencional.
El conductor, identificado como Charles Medina, fue detenido en el lugar.
Enfrenta cargos de homicidio involuntario mientras continúa la investigación.
Permanece bajo custodia con una fianza fijada en 250.000 dólares.
Las autoridades revisan testimonios y pruebas para esclarecer lo ocurrido.
Una carrera en ascenso que se apagó demasiado pronto
Hannah Rapp era considerada una de las promesas del boxeo femenino.
Debutó como profesional en 2024 y construyó un récord de 8-1-1.
Cinco de sus victorias fueron por nocaut, mostrando gran proyección.
También conquistó el título pluma de la North American Boxing Federation.
Semanas antes había disputado el campeonato mundial del WBC.
Aunque perdió, su desempeño fue ampliamente reconocido.
Más allá del ring: disciplina y doble vida profesional
Rapp no solo destacaba en el deporte.
Trabajaba como inspectora de seguridad contra incendios en Texas A&M.
Compatibilizaba su carrera laboral con entrenamientos exigentes.
Había sido atleta universitaria en Purdue antes de dedicarse al boxeo.
Su entorno la describía como disciplinada, comprometida y enfocada.
El boxeo reacciona con homenajes y conmoción
La noticia generó una ola de condolencias en la comunidad deportiva.
El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, destacó su legado.
La definió como una “boxeadora excepcional” y parte de la familia del deporte.
Su última rival, Tiara Brown, también le rindió homenaje.
En redes sociales, colegas y fanáticos recordaron su talento y carisma.
El caso sigue abierto mientras crecen los reclamos de justicia.