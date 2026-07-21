Promesa del boxeo muere atropellada en Texas

Muere promesa del boxeo

Investigan ira vial

Conductor detenido

La muerte de la boxeadora profesional Hannah Rapp, de 26 años, ha sacudido al deporte tras ser atropellada mientras circulaba en bicicleta en una carretera rural de Texas.

El caso no solo enluta al boxeo, sino que abre una investigación por posible conducta intencional del conductor, lo que podría agravar su situación legal.

Un accidente que apunta a más que una tragedia vial

El hecho ocurrió en Brazos County, Texas, en la carretera FM 159.

Rapp pedaleaba junto a su pareja cuando un vehículo se aproximó a alta velocidad.

Según reportes policiales, el conductor pasó peligrosamente cerca de los ciclistas.

La reacción del acompañante habría desencadenado lo que siguió.

El conductor frenó, puso el auto en reversa y aceleró nuevamente.